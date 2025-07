Robert Bąkiewicz. Kim naprawdę jest człowiek do zadań specjalnych Jarosława Kaczyńskiego?

Wywalczył w sądzie upadłość i nie spłacił milionów swoim dłużnikom, a potem sam dostał miliony od PiS i ułaskawienie od prezydenta. Dla prezesa Kaczyńskiego liczy się polityczny zysk i dlatego będzie inwestować w Bąkiewicza.

Ważny polityk PiS: – Andrzej Duda musiał w końcu ułaskawić Bąkiewicza. Bo jak by to wyglądało, że najpierw chwali go jako wielkiego patriotę za obronę granic, a potem musi on wykonywać polityczną karę. Choć wielu uważa Bąkiewicza za cwaniaka, to gest łaski Dudy politycznie bardzo się nam opłaca. Prezydent czekał z tym półtora roku, ale teraz dokumenty podpisał już dzień po tym, jak minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwiesił Bąkiewiczowi karę prac społecznych (po 30 godzin miesięcznie przez rok) i zapłaty 10 tys. zł.

To wyrok za poturbowanie na schodach warszawskiego kościoła „Babci Kasi” demonstrującej po zaostrzeniu przez PiS prawa do aborcji. Jednak Duda, który wierzy, że jeszcze odegra na polskiej prawicy jakąś rolę, co zresztą wywołuje uśmiech politowania u ważnych polityków PiS, i tak w oczach Zbigniewa Ziobry wyszedł na miękiszona, co też ten wyraził publicznie. Bo ułaskawił Bąkiewicza tylko częściowo – od prac społecznych, ale pieniądze zapłacić musi. Chyba ma z czego (choć sam twierdzi, że nie posiada dochodów), bo PiS go sowicie przez ostatnie lata opłacał. Bo i partii Jarosława Kaczyńskiego ma się to zwrócić.

Robert Bąkiewicz (rocznik 1976) dorastał w podwarszawskim Pruszkowie, w tej – jak mawiają lokalni – gorszej i zapuszczonej części miasta. To stąd mafia pruszkowska miała kierować swoją działalnością. Bąkiewicz – jak sam o sobie mówi – był zwykłym dresiarzem, ale niektórych mafiosów znał z podstawówki.