Braun oskarżony. Lifting rządu Tuska. Zwycięski dreszczowiec siatkarek. 5 ważnych tematów na dziś

Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia wobec Grzegorza Brauna. Donald Tusk wymienił kilku ministrów swojego rządu. Siatkarki awansowały do półfinału Ligi Narodów. „Polityka” ujawnia, jak łatwo udawać w Polsce duchownego. Sejmowa komisja za doprowadzeniem Zbigniewa Ziobry.

1. Grzegorz Braun oskarżony

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Obejmuje siedem czynów, m.in. wydarzeń z grudnia 2023, kiedy w trakcie uroczystości w budynku Sejmu użył gaśnicy, by zgasić świece chanukowe. Zarzuty dotyczą także zablokowania i przerwania wykładu cenionego badacza Holokaustu prof. Jana Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym (zdemolował sprzęt i wezwał historyków do opuszczenia Polski, przed policją zasłonił się immunitetem). I do jego akcji w Narodowym Instytucie Kardiologii w czasie pandemii w 2022 r. Braun z grupą wtargnął tu bez maseczek i przerwał spotkanie dyrekcji placówki.

Postępowanie karne wobec Brauna umożliwiło uchylenie w maju przez Parlament Europejski immunitetu Brauna.

W podkaście „Temat tygodnia” Karolina Lewicka rozmawia z Michałem Piedziukiem (Polityka Insight) o tym, dlaczego Braun złapał wiatr w polityczne żagle, a jego przekaz „kliknął” właśnie teraz.

W najnowszej „Polityce” z kolei Jerzy Baczyński zastanawia się, dlaczego obecna władza tak słabo reaguje na nacjonalistyczne wyczyny Brauna i konfederatów. I przypomina: „Marian Turski, tuż przed śmiercią, podczas ostatniego swego wystąpienia w Auschwitz mówił, że kiedy stajemy wobec aktów pogardy i przemocy, moralnym nakazem jest nie ustępować, »nie bać się! Nie bać się wcale«. Rekonstrukcja rządu i koalicji musi najpierw nastąpić w głowach”.

2. Lifting rządu Donalda Tuska

„Są takie momenty w historii każdego kraju, że trzeba się ogarnąć. Po zdarzeniach, które wstrząsają często scenami politycznymi, stanąć twardo na ziemi, powstrzymać emocje, na nowo ruszyć do roboty: z impetem i wiarą we własne siły. Temu często towarzyszą konieczne zmiany, także personalne” – od tych słów Donald Tusk rozpoczął w środę ogłaszanie, kto z jego ministrów musi pożegnać się z funkcją, a kto w zamian wejdzie do rządu.

W wyniku rekonstrukcji z dotychczasowych 26 pozostaje 21 ministrów konstytucyjnych. Najgłośniejsze nazwiska, które wypadają ze składu, to Adam Bodnar (wymiar sprawiedliwości), Izabela Leszczyna (zdrowie), Sławomir Nitras (sport). Do rządu wejdzie m.in. sędzia Waldemar Żurek (na Polityka.pl komentuje tę zamianę Ewa Siedlecka), a na wicepremiera awansuje szef MSZ Radosław Sikorski (Mateusz Mazzini zastanawia się, czy może zostać następcą Tuska).

3. Dreszczowiec siatkarek

W ćwierćfinale Ligi Narodów polskie siatkarki zmierzyły się w środę z Chinkami. Grały u siebie – finałowy turniej rozgrywany jest w Łodzi.

Choć eksperci faworytki widzieli w zawodniczkach trenera Lavariniego, to zaczęło się źle. Pierwszy set Chinki wygrały pewnie 25:17. W kolejnym role się odwróciły, rozpędzone Polki właściwie nie były zagrożone i zapisały tę partię na swoje konto (do 20). Kiedy wydawało się, że ciąg dalszy nastąpi, znowu Chinki zdominowały grę. Wygrały 25:19 trzeciego seta i zaczęły się nerwy. W czwartym secie ponownie jednak sytuacja zmieniła się o 180 stopni, Polki nie dały szans rywalkom (wygrały do 19) i czekał nas tie-break.

A w nim, podobnie jak we wcześniejszych partiach, wchodząca z rezerwy Paulina Damaske fantastycznie atakowała, blokowała i broniła. Polki wygrały 15:12 i zmierzą się w półfinale łódzkiego turnieju z Włoszkami (w sobotę). W dwóch poprzednich latach zdobywały brązowe medale w Lidze Narodów.

4. Śledztwo „Polityki”: fikcyjni księża

Aż 672 dekrety powołania na misjonarza wydał Polakom przełożony (odpowiednik proboszcza) jednego z istniejących od kilku lat Kościołów. Jeszcze więcej, bo 30 tys. takich dekretów wydał obywatelom innych państw, m.in. Filipin, Tadżykistanu, Kolumbii, Wenezueli, Turcji, Ukrainy i Rosji. Polscy kandydaci na „misjonarzy” płacili przełożonemu za dekret 300–500 zł łapówki, a zagraniczni – nawet 5 tys. euro.

O tym procederze pisze na Polityka.pl Zbigniew Borek. A o co tyle zachodu? „Ci pierwsi rejestrowali się w ZUS i dzięki temu czerpali pełnymi garściami z dobrodziejstw Funduszu Kościelnego. Zagraniczni rejestracji nie potrzebowali. Udawali się do polskich ambasad na całym świecie i składali wnioski o wydanie wiz wjazdowych do naszego kraju, w praktyce do całej Unii Europejskiej, żeby szerzyć u nas swoją wiarę” – mówi naszemu reporterowi prawnik i likwidator gminy wyznaniowej (odpowiednik parafii) tego Kościoła.

Z naszych informacji wynika, że proceder trwał od 2022 do października 2024 r. Nie wiadomo, ile misjonarskich dekretów zamieniło się w wizy. Śledztwo prowadzą prokuratura i ABW. Szczegóły już teraz można przeczytać w naszym serwisie. A ciąg dalszy historii w następnym numerze „Polityki”.

5. Komisja: doprowadzić Ziobrę

Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pracowała w środę nad wnioskiem o wyrażenie zgody Sejmu na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą do spraw Pegasusa.

Po godz. 17 minister sprawiedliwości w rządach PiS przyszedł na posiedzenie. Wcześniej zapowiedział, że jeśli będzie zgoda na doprowadzenie go, „dobrowolnie się nie stawi, ale zamierza być w kraju”. Ostatecznie komisja zdecydowała, że zarekomenduje Sejmowi przyjęcie wniosku.

Komisja bada, czy użycie oprogramowania Pegasus do inwigilacji przez władze i służby w czasach rządów PiS i Suwerennej Polski Ziobry było zgodne z prawem i czy zostało legalnie zakupione.