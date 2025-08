A więc wojna. Nawrocki idzie na rozbicie, mruga do Hołowni i lewicy. Koalicji to źle wróży

Nowy prezydent wstał, złożył przysięgę i wybrał agresję. Atakując Tuska, wyciągnął rękę do jego koalicjantów. To zły znak dla rządu.

A więc wojna. Przynajmniej od początku wiadomo, że kohabitacji nie będzie. Karol Nawrocki w swoim pierwszym przemówieniu ostro zaatakował rząd Donalda Tuska. Nie było podziękowań dla Rafała Trzaskowskiego, nie było apeli o sklejenie podzielonego społeczeństwa. Były słowa o „wolnym wyborze Polek i Polaków wbrew kłamstwom, propagandzie i pogardzie”, z którymi miał w kampanii mierzyć się nowy prezydent. Nie brzmiało to jak groźba zemsty, bardziej jak napawanie się słodyczą wygranej i triumfem. Dokąd to nas zaprowadzi, czas pokaże. Obecnie nie wie tego nawet prezes Kaczyński.

Prezydent na rozbicie

Pierwsze przemówienie prezydenta Nawrockiego mało przypominało orędzie najwyższego urzędnika w kraju – raczej kampanijny spin czy przemowę generała przed kolejną bitwą. Zwłaszcza że Karol Nawrocki jasno wskazał wrogów: Unia Europejska, Donald Tusk, Waldemar Żurek, wszyscy przeciwnicy prezydenckiej wizji.

Warto zwrócić uwagę na dwa fragmenty przemówienia. Po pierwsze, prezydent nawołuje do wielkich inwestycji, rewizji projektu CPK, ale i uwzględnienia Polski lokalnej, co wyraził w słowach o równym podziale 35 lat sukcesu RP.

Po drugie, bezpośrednio uśmiechnął się również do Lewicy. Nawrocki bez cienia wstydu (pamiętacie aferę z kawalerką?) zapowiedział gotowość do pracy ponad podziałami nad rozwiązaniem kryzysu mieszkaniowego w Polsce, a także na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami czy kontrolą budżetu. To jasno wskazuje, że chce wyciągać rękę do mniejszych koalicjantów Tuska.

Jej uścisk może być nieunikniony i śmiertelny. Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty mają doświadczenie współpracy wbrew koalicyjnej linii, a w kontekście nadchodzących wyborów mogą zostać zmuszeni do pokazania sprawczości – udowodnienia, że są w Sejmie potrzebni. To może zaoferować nowy prezydent. Wskazując na kluczowe dla tych ugrupowań postulaty – dialog i rozwój mniejszych ośrodków dla Polski 2050 czy mieszkalnictwo dla Lewicy – Nawrocki postawi liderów pod ścianą i zmusi do współpracy. A to zagra na niekorzyść koalicji i premiera.

Nowe imperium

Uzasadnioną grozę wzbudziła zapowiedź pracy nad nową konstytucją. Ze szczerością godną docenienia Nawrocki podkreślał, że walka o ustrój i praworządność, rozumiane różnie przez dwóch politycznych hegemonów, będzie eskalować. Zapowiedział więc uformowanie narzędzi do prowadzenia wojny o zmianę ustawy zasadniczej. Do prac ma zaprosić wszystkie ugrupowania polityczne. To może być element planu rozbicia rządu.

Z uwagą przyglądałem się niewzruszonej twarzy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (jednego z autorów konstytucji). Tyrada o konieczności wypracowania „drogi do praworządności” chwilę po atakach ad personam na ministra sprawiedliwości i rząd przywołuje najgorsze skojarzenia.

Przemówienie przesycone było zapowiedzią ostrej walki i kontrrewolucji przeciw Tuskowi (a może kontynuacji rewolucji Kaczyńskiego). Czeka nas zderzenie dwóch cywilizacji: prozachodniej, reprezentowanej przez rząd, i tej reprezentowanej przez prezydenta, której hasłem będą przywołane przez niego słowa Paderewskiego: „Walczyć trzeba z tymi, którzy naród pchają do upadku i upodlenia. (...) Niech Bóg błogosławi Polsce! Niech żyje Polska!”. Cokolwiek to znaczy.