Przejdź do treści
Reklama
Aleksandra Żelazińska
Aleksandra Żelazińska
Kraj

Stan przed dzwonkiem

Stan przed dzwonkiem. Plany lekcji ułożyć będzie trudno

19 sierpnia 2025
Szkolne plany komplikuje m.in. sprawa katechezy. Szkolne plany komplikuje m.in. sprawa katechezy. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl
Początek roku szkolnego tak daje w kość dyrektorom, że prawie każdy bierze w październiku kilka dni urlopu.

Zacisnąć zęby i przeczekać – taki mają plan nauczyciele na najbliższy rok szkolny. Uczniowie nie mają jeszcze żadnego. Bo plany lekcji właśnie zaczęły się pisać – odpowiedzialni za to pedagodzy najwcześniej kończą urlopy. Są wakaty, więc trzeba dogodzić najbardziej rozchwytywanym przedmiotowcom. Informatycy, fizycy, matematycy i nauczyciele przedmiotów zawodowych już ostrzegli, że się zwolnią, jeśli plan nie będzie im pasował. Pensje nie pasują nikomu i nie zachęcają do pracy w zawodzie, ale nie drgną przed 1 stycznia 2026 r. ZNP na wrzesień zapowiedział akcję protestacyjną.

Szkolne plany komplikuje też sprawa katechezy – zgodnie z rozporządzeniem MEN lekcja religii ma być odtąd jedna w tygodniu (zamiast dwóch), umieszczona w dodatku na pierwszej lub ostatniej godzinie zajęć. Wyjątek: jeśli cała klasa się zapisze, katecheza może się odbyć między lekcjami. Zasady różnią się w zależności od etapu edukacji. Trybunał Bogdana Święczkowskiego w lipcu rozporządzenie MEN „uchylił”, MEN radzi ten wyrok zignorować, a szkoły mają dylemat, kogo słuchać. Podobny rozdźwięk dotyczy liczenia oceny z religii do średniej. Jedno jest pewne: „Katecheta już wie, że będzie miał najgorszy układ zajęć”, pisze na polityka.pl polonista Dariusz Chętkowski. Ministra Nowacka radzi się przekwalifikować.

A są do obsadzenia nowe przedmioty: od września wchodzą do szkół edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska (ta w miejsce HiT). Na edukację zdrowotną są zapisani automatycznie wszyscy uczniowie, ale rodzice mogą ich bez konsekwencji wypisać. W podstawach programowych lekcji WF też nowina: testy sprawnościowe i lekcje samoobrony. „Czyżby uczniowie mieli poczuć przedsmak służby wojskowej, która w niedalekiej przyszłości może być obowiązkowa?

Polityka 34.2025 (3528) z dnia 19.08.2025; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8
Oryginalny tytuł tekstu: "Stan przed dzwonkiem"
Aleksandra Żelazińska

Aleksandra Żelazińska

Redaktor naczelna Polityka.pl od 2024 r. Z „Polityką” związana od 2013, przez wiele lat zastępczyni redaktora naczelnego portalu. Współszefowa działu „Ludzie i style”. Pisze o literaturze, zjawiskach internetowych i społecznych. Współpracuje z magazynem „Zwierciadło”. Kocha tenis.
Reklama