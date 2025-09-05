Przejdź do treści
5 września 2025
Redaktor Andrzej Duda na Zero. Będą gorące tematy czy odgrzewane kluski?

5 września 2025
Andrzej Duda, Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski; rozmowa w Kanale Zero. Andrzej Duda, Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski; rozmowa w Kanale Zero. Przemysław Keler / Kancelaria Prezydenta RP
Czy to się godzi, aby były prezydent prowadził program telewizyjny? Jedno jest pewne: nie jest to ambitny początek długiego życia „po” i nie wróży dobrze na przyszłość.

Andrzej Duda sprowadził urząd prezydenta RP do rozmiarów kieszonkowych i w takim formacie inauguruje swoją prezydencką emeryturę. Nie będzie stanowiska w ONZ ani MKOl. Nie będzie dobrych usług na dworze Xi Jinpinga. Nie będzie nawet (na razie przynajmniej) zapowiadanego think tanku (już się boję!). Będzie za to czteromiesięczny cykl cotygodniowych programów na Kanale Zero, kierowanym przez rozpolitykowanego dziennikarza i niedawnego kandydata na urząd prezydenta Krzysztofa Stanowskiego.

Andrzej Duda to ja

Filmik reklamowy, który na tę okoliczność nagrał były prezydent, nie pozostawia złudzeń, że cykl programów w telewizji internetowej jest częścią marketingu jego wydanej ostatnio autobiografii politycznej o rozczulającym tytule „To ja” (jeszcze lepsze byłoby „Mamo, zobacz!”). Z książką w ręku pan Andrzej zapowiedział, że w Kanale Zero razem ze swoimi współpracownikami opowie o latach swojej prezydentury. No, pasjonujące. Po prostu rewelacja.

Nie możemy się już doczekać tych dziadkowych wspominków. Taka to wszak była porywająca prezydentura! Tyle dla nas wszystkich znaczyła! Historia toczyła się na naszych oczach po prostu. Teraz to nawet nic się już nie dzieje takiego, co mogłoby nas odciągnąć od oglądania naszego męża stanu odsłaniającego nieznane arkana swojej dziesięcioletniej prezydentury, która tak głębokim piętnem odcisnęła się na dziejach ojczystych.

Jednakże nieco inaczej wyobraża sobie rolę byłego prezydenta w swojej ofercie programowej szef stacji.

Filozof i publicysta, rocznik 1967, z pochodzenia wrocławianin, absolwent KUL, w latach 1990–2018 mieszkał w Krakowie, a obecnie w Warszawie. Jest profesorem filozofii na UJ (na Wydziale Nauk o Zdrowiu). Napisał ponad dwadzieścia książek z różnych dziedzin filozofii oraz podręczników. Zajmuje się metafilozofią, filozofią polityki, etyką i bioetyką. Od wielu lat uprawia publicystykę i komentuje wydarzenia polityczne. Oprócz „Polityki” współpracował lub współpracuje z kilkunastoma tytułami, m.in. „Przeglądem Politycznym”, „Gazetą Wyborczą”, „Tygodnikiem Powszechnym”, „Przekrojem”, „NIE”. W 2002 r. otrzymał nagrodę premiera za rozprawę habilitacyjną, a w 2009 nagrodę Grand Press w kategorii publicystyka.

Liberał o nachyleniu socjaldemokratycznym. Natura dość łagodna i koncyliacyjna, jakkolwiek ze skłonnościami neurotycznymi i upodobaniem do ironii. Może dlatego uchodzi za radykała, wszelako niesłusznie. W stanie wojennym tzw. wyrostek – rozrzucał ulotki itp. Potem uprawiał taternictwo i nadal lubi góry. Sporo politykował. Był członkiem Unii Wolności, blisko współpracował z SLD, a w latach 2012–14 współtworzył Twój Ruch. Założył i przez 25 lat prowadził czasopismo filozoficzne UJ „Principia”. Ma córkę Zofię. Więcej informacji o sobie (i nie tylko) zawarł w książce „Spowiedź antychrysta”.
