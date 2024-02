Kanał Zero? Raczej Kanał Zet. Jak widzą świat młodzi prezenterzy z internetu

Prezenterzy amatorzy na TikToku stawiają na „autentyzm” i rzetelność. Z różnym efektem.

Spore emocje budzi Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego, ale format telewizyjnych wywiadów na YouTubie nie jest w gruncie rzeczy niczym nowym. Jeśli gdzieś powiewa świeżością, to na TikToku – młodzi tworzą tutaj własne kanały informacyjne, objaśniając świat rówieśnikom. Jak wynika z sondażu Pew Research Center, w 2023 r. informacje z TikToka czerpało 32 proc. Amerykanów w wieku 18–29 lat, polskich danych nie ma, ale z różnych badań wiadomo, że social media to dziś jedno z głównych źródeł wiedzy.

Prezenterzy amatorzy na TikToku stawiają na „autentyzm” i rzetelność. Z różnym efektem, ale pasji i bigla odmówić im na pewno nie można. Czasem to przeglądy prasy, częściej autorskie zestawienia wieści ze świata – od globalnych kryzysów po lokalne sprawy, jak mikroplastik wykryty w nuggetsach z dyskontu. Formalnie to zwykle szybkie, krótkie, łatwostrawne klipy. W kanale „Krusty News” informacje serwuje np. animowana ryba, która każdy materiał zapowiada hasłem: „Breaking news!”. Zwykle z ekranu mówią jednak ludzie z krwi i kości.

Nie zawsze przebierają w słowach. The Real Kellerman prowadzi program pod wiele mówiącym tytułem „The F*cking News”, a każdy odcinek wieńczy zawołaniem: „Follow me, If you don’t give a sh*t” (czyli: obserwuj mnie, jeśli guzik cię to obchodzi). Prawie milion osób na ten przekorny apel odpowiedziało. Autor porusza wbrew pozorom sprawy dużej wagi, choć w tonie – to powszechne na TikToku – zadziwienia absurdami, które ciągle dzieją się na świecie. To dlatego Jessica Burbank (pół miliona fanów) newsy „tłumaczy na język pokolenia Z”, posługując się np. analogiami z „Gwiezdnych wojen” do wyjaśnienia ataków Huti. W innym klipie stwierdza, że Ron de Santis przegrał pojedynek z Trumpem, bo nosi obcasy.