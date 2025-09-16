Przejdź do treści
16 września 2025
Kraj

Co spadło na dom w Wyrykach? Im bardziej agresywna będzie Rosja, tym więcej może być takich zdarzeń

16 września 2025
Wyryki, powiat włodawski. Dom zniszczony w nocy, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony, a dowództwo Wojska Polskiego i NATO zdecydowało się kilka z nich zestrzelić. 10 września 2025 r. Wyryki, powiat włodawski. Dom zniszczony w nocy, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony, a dowództwo Wojska Polskiego i NATO zdecydowało się kilka z nich zestrzelić. 10 września 2025 r. Jacek Szydłowski / Forum
Nieuchronne ryzyko czy blamaż? MON pośrednio przyznaje, że to nie rosyjski dron, a polska rakieta przebiła dach. Sytuacja, w jakiej znalazło się wojsko, jest na pewno bardzo nieprzyjemna, ale nie powinna nikogo zaskakiwać. Dlatego w Polsce konieczne są zmiany prawne.

Tydzień temu na Polskę spadła bezprecedensowa fala rosyjskich dronów, a polskie lotnictwo wojskowe zostało zmuszone do bezprecedensowego działania – użycia uzbrojenia przeciwko wrogim celom powietrznym w „bitwie”, która nie oznaczała początku wojny i toczyła się w czasie pokoju. Niestety, w tej gorącej nocy z wtorku na środę wydarzyła się też bezprecedensowa szkoda, bo „coś” spadło na czyjś dom, 15 km od granicy z Białorusią, blisko „trójstyku” z Ukrainą.

W pierwszych godzinach po rosyjskim ataku dronowym nie było jasności, co to było, ale z miejsca zaczęły narastać wątpliwości, czy skierowane na Polskę drony Gerbera, zbudowane w większości z materiałów takich jak sklejka, plastik i styropian, mogłyby zrobić dziurę w dachu. Jakąś opcją było to, że to „coś” było solidniej zbudowanym shahedem, który albo nie był uzbrojony, albo nie wybuchł. Ale szybko spekulacje przerodziły się w podejrzenia, a gdy lubelska prokuratura przyznała w poniedziałek, że nie ma pewności, co spowodowało dziurę w dachu, puściły hamulce ostrożności.

Jako pierwsza napisała we wtorek „Rzeczpospolita”, że wedle jej źródeł w wojsku na dom spadła polska rakieta powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM, odpalona z myśliwca F-16. Pocisk (wart ok. 1 mln dol.) miał mieć awarię systemu sterowania. Ale inny system, rozbrajający jego głowicę, zadziałał prawidłowo, dlatego nie było wybuchu. Zbudowana z metalu rakieta zrobiła więc dziurę w dachu i wpadła do pokoju na piętrze. W pomieszczeniu na szczęście nikogo nie było, gdyby doszło do wybuchu, skutki zdarzenia mogłyby być tragiczne.

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

    Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
