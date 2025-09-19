Po tym głosowaniu będzie kac. Platforma jeszcze nie wie, co sama sobie zrobiła

Torpedując wprowadzenie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w Warszawie, Platforma nie uderzyła w sfanatyzowanych lewaków, tylko w bazę swoich wyborców: pragnącą spokoju wielkomiejską klasę średnią.

Na początek szybkie résumé. W czwartek zdominowana przez PO rada Warszawy odrzuciła projekt klubu Miasto Jest Nasze i Lewicy dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22. Wcześniej do wycofania analogicznej i różniącej się tylko szczegółami uchwały w tej samej sprawie został de facto zmuszony prezydent miasta Rafał Trzaskowski: projekt storpedowała jego własna partia z szefem struktur warszawskich i ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim na czele. Cały spór dokładnie opisał w „Polityce” Cezary Kowanda.

Sprawa jest opisywana przez polityków PO i niektórych publicystów jako konflikt niemalże cywilizacyjny (i w pewnym sensie mają rację, o czym dalej). Oto miejscy lewacy inspirowani komunizmem i spuścizną Ku Klux Klanu (takie przykłady naprawdę pojawiały się na sesji Rady Warszawy) chcą wprowadzić w stolicy zamordyzm, arbitralnie nakazując dorosłym ludziom, kiedy wódki się mogą napić, a kiedy nie. Do tego cały plan jest również wymierzony w wolny rynek i drobnych przedsiębiorców: rynek ma być komunistycznie ograniczony, a przedsiębiorcy zniszczeni i zbankrutowani w imię ideologicznych, lewackich fantazmatów.

Platforma przeniosła się w czasie

Oglądając czwartkowe obrady warszawskich radnych, można było odnieść wrażenie, że ostatnie 20 lat rozwoju polskich miast zostało wymazane i znów mentalnie żyjemy w 2005 r.: głównym wyznacznikiem cywilizacyjnego rozwoju jest liczba galerii handlowych na 100 tys. mieszkańców, ścieżki rowerowe to ciekawy eksperyment z Zachodu, psich kup nie trzeba zbierać z chodnika, bo po co, a w knajpach radośnie jemy i pijemy w kłębach papierosowego dymu.

Politycy Platformy Obywatelskiej zapomnieli, że tamta rzeczywistość przeminęła nie z powodu wprowadzenia siłą wegańsko-maoistowskiej dyktatury, tylko ze względu na rosnące aspiracje wielkomiejskiej klasy średniej i potrzebę jak najbardziej komfortowej i przyjaznej przestrzeni miejskiej: wolnej od hałasu, smrodu, bałaganu, przemocy. Co więcej, na tę potrzebę – rzeczywiście najpierw artykułowaną najgłośniej w lewicujących ruchach miejskich – w dużych miastach doskonale odpowiadali właśnie politycy PO i spektakularnie na tym wygrywali. Najlepszymi przykładami są właśnie Rafał Trzaskowski, który tchnął w miasto nowego ducha po czasach Hanny Gronkiewicz-Waltz, i Jacek Jaśkowiak w Poznaniu. Natomiast ci ludzie ze środowiska Platformy, którzy nie potrafili wyrwać się mentalnie z lat 90., odchodzili w niesławie, by wspomnieć Ryszarda Grobelnego, który przegrał z Jaśkowiakiem w stolicy Wielkopolski.

Warszawscy radni Platformy pod patronatem Marcina Kierwińskiego z fajerwerkami zerwali opisany wyżej modernizacyjny kontrakt z wielkomiejską klasą średnią, czyli najbardziej lojalną bazą wyborczą PO. Oczywiście poparcie im się od tego nie zawali, nic spektakularnego w krótkim okresie się nie wydarzy, ale smutny spektakl złożony z absurdalnych argumentów, oślego uporu i opędzania się od obywateli jak od natrętnych much będzie miał swoje znaczenie polityczne.

Szlachcice uszczęśliwili chłopów

Takie wydarzenia odkładają się w społecznej pamięci i prędzej czy później wpływają na wybory polityczne. Zwłaszcza w rzeczywistości charakterystycznej dla dużych miast, definiowanej w dużej mierze przez horrendalne ceny nieruchomości: jeśli ktoś wziął gigantyczny kredyt na mieszkanie, chce mieć w swoim otoczeniu możliwie jak największy spokój, harmonię i poczucie bezpieczeństwa. Innymi słowy, chce dostać to, za co zapłacił.

Mieszkańcom przeszkadza często nawet hałas z boisk czy placów zabaw, dlatego bardzo osobliwy to pomysł, że w imię wolności do konsumpcji alkoholu zarobieni warszawscy mieszczanie marzą o tym, by budził ich dźwięk tłuczonego szkła przez pana Zdzisława z bloku obok, który postanowił napić się wódki w słotną wrześniową noc.

Postawa Platformy jest tym bardziej absurdalna, że trudno znaleźć w niej jakikolwiek zalążek planu politycznego bądź narracyjnego. Dziś pewnie dostaną trochę braw od części libertariańskiego elektoratu Konfederacji i radykalnie wolnorynkowych publicystów, ale jutro trudno się spodziewać, by dostali ich głosy. Tu zawsze Sławomir Mentzen będzie bardziej wiarygodny od Marcina Kierwińskiego.

Być może więc odpowiedzią na pytanie, o co w tym wszystkich chodzi, jest serial „1670”, którego drugi sezon ma właśnie premierę. Po prostu szlachcice zawsze wiedzą lepiej, czego potrzeba chłopom, a jeśli chłopi chcą czegoś innego, to tym gorzej dla nich.

W radzie Warszawy wygrało stronnictwo sarmackie.