19 września 2025
Kraj

Po tym głosowaniu będzie kac. Platforma jeszcze nie wie, co sama sobie zrobiła

19 września 2025
XXVI sesja Rady m.st. Warszawy. Przepadły dwa projekty dotyczące zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. 18 września 2025 r. XXVI sesja Rady m.st. Warszawy. Przepadły dwa projekty dotyczące zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. 18 września 2025 r. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl
Torpedując wprowadzenie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w Warszawie, Platforma nie uderzyła w sfanatyzowanych lewaków, tylko w bazę swoich wyborców: pragnącą spokoju wielkomiejską klasę średnią.

Na początek szybkie résumé. W czwartek zdominowana przez PO rada Warszawy odrzuciła projekt klubu Miasto Jest Nasze i Lewicy dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22. Wcześniej do wycofania analogicznej i różniącej się tylko szczegółami uchwały w tej samej sprawie został de facto zmuszony prezydent miasta Rafał Trzaskowski: projekt storpedowała jego własna partia z szefem struktur warszawskich i ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim na czele. Cały spór dokładnie opisał w „Polityce” Cezary Kowanda.

Sprawa jest opisywana przez polityków PO i niektórych publicystów jako konflikt niemalże cywilizacyjny (i w pewnym sensie mają rację, o czym dalej). Oto miejscy lewacy inspirowani komunizmem i spuścizną Ku Klux Klanu (takie przykłady naprawdę pojawiały się na sesji Rady Warszawy) chcą wprowadzić w stolicy zamordyzm, arbitralnie nakazując dorosłym ludziom, kiedy wódki się mogą napić, a kiedy nie. Do tego cały plan jest również wymierzony w wolny rynek i drobnych przedsiębiorców: rynek ma być komunistycznie ograniczony, a przedsiębiorcy zniszczeni i zbankrutowani w imię ideologicznych, lewackich fantazmatów.

Platforma przeniosła się w czasie

Oglądając czwartkowe obrady warszawskich radnych, można było odnieść wrażenie, że ostatnie 20 lat rozwoju polskich miast zostało wymazane i znów mentalnie żyjemy w 2005 r.: głównym wyznacznikiem cywilizacyjnego rozwoju jest liczba galerii handlowych na 100 tys. mieszkańców, ścieżki rowerowe to ciekawy eksperyment z Zachodu, psich kup nie trzeba zbierać z chodnika, bo po co, a w knajpach radośnie jemy i pijemy w kłębach papierosowego dymu.

Politycy Platformy Obywatelskiej zapomnieli, że tamta rzeczywistość przeminęła nie z powodu wprowadzenia siłą wegańsko-maoistowskiej dyktatury, tylko ze względu na rosnące aspiracje wielkomiejskiej klasy średniej i potrzebę jak najbardziej komfortowej i przyjaznej przestrzeni miejskiej: wolnej od hałasu, smrodu, bałaganu, przemocy. Co więcej, na tę potrzebę – rzeczywiście najpierw artykułowaną najgłośniej w lewicujących ruchach miejskich – w dużych miastach doskonale odpowiadali właśnie politycy PO i spektakularnie na tym wygrywali. Najlepszymi przykładami są właśnie Rafał Trzaskowski, który tchnął w miasto nowego ducha po czasach Hanny Gronkiewicz-Waltz, i Jacek Jaśkowiak w Poznaniu. Natomiast ci ludzie ze środowiska Platformy, którzy nie potrafili wyrwać się mentalnie z lat 90., odchodzili w niesławie, by wspomnieć Ryszarda Grobelnego, który przegrał z Jaśkowiakiem w stolicy Wielkopolski.

Warszawscy radni Platformy pod patronatem Marcina Kierwińskiego z fajerwerkami zerwali opisany wyżej modernizacyjny kontrakt z wielkomiejską klasą średnią, czyli najbardziej lojalną bazą wyborczą PO. Oczywiście poparcie im się od tego nie zawali, nic spektakularnego w krótkim okresie się nie wydarzy, ale smutny spektakl złożony z absurdalnych argumentów, oślego uporu i opędzania się od obywateli jak od natrętnych much będzie miał swoje znaczenie polityczne.

Szlachcice uszczęśliwili chłopów

Takie wydarzenia odkładają się w społecznej pamięci i prędzej czy później wpływają na wybory polityczne. Zwłaszcza w rzeczywistości charakterystycznej dla dużych miast, definiowanej w dużej mierze przez horrendalne ceny nieruchomości: jeśli ktoś wziął gigantyczny kredyt na mieszkanie, chce mieć w swoim otoczeniu możliwie jak największy spokój, harmonię i poczucie bezpieczeństwa. Innymi słowy, chce dostać to, za co zapłacił.

Mieszkańcom przeszkadza często nawet hałas z boisk czy placów zabaw, dlatego bardzo osobliwy to pomysł, że w imię wolności do konsumpcji alkoholu zarobieni warszawscy mieszczanie marzą o tym, by budził ich dźwięk tłuczonego szkła przez pana Zdzisława z bloku obok, który postanowił napić się wódki w słotną wrześniową noc.

Postawa Platformy jest tym bardziej absurdalna, że trudno znaleźć w niej jakikolwiek zalążek planu politycznego bądź narracyjnego. Dziś pewnie dostaną trochę braw od części libertariańskiego elektoratu Konfederacji i radykalnie wolnorynkowych publicystów, ale jutro trudno się spodziewać, by dostali ich głosy. Tu zawsze Sławomir Mentzen będzie bardziej wiarygodny od Marcina Kierwińskiego.

Być może więc odpowiedzią na pytanie, o co w tym wszystkich chodzi, jest serial „1670”, którego drugi sezon ma właśnie premierę. Po prostu szlachcice zawsze wiedzą lepiej, czego potrzeba chłopom, a jeśli chłopi chcą czegoś innego, to tym gorzej dla nich.

W radzie Warszawy wygrało stronnictwo sarmackie.

Zastępca redaktor naczelnej Polityka.pl, odpowiedzialny, również jako autor, za politykę krajową. Wcześniej przez sześć lat pracował w OKO.press jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. Zaczynał w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pracował przez prawie 14 lat jako dziennikarz, publicysta i redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa działu krajowego. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Sieradza, ma 45 lat.
