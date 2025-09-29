Ziobro przed komisją ds. Pegasusa. Trela: Czas „świętych krów” skończył się definitywnie

Rano w poniedziałek Zbigniew Ziobro wylądował w Warszawie, gdzie podjęli go funkcjonariusze policji. W ich asyście dotarł do Sejmu. Dotychczas zarzuty w śledztwie w sprawie stosowania oprogramowania Pegasus usłyszał m.in. były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Zbigniew Ziobro, wracający do kraju z Brukseli, wylądował w Warszawie z opóźnieniem. Na schodkach do samolotu zatrzymał go funkcjonariusz policji, który poinformował o nakazie doprowadzenia i przekazał postanowienie. Ziobro odparł, że „w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie”, uznające zatrzymanie za nielegalne, a funkcjonariusz musi „brać pod uwagę odpowiedzialność”, którą ewentualnie poniesie. Ziobro do Sejmu dotarł w asyście policji, która decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie ma obowiązek doprowadzić go na posiedzenie.

Ziobro: Nie jesteście komisją

Przesłuchanie przed sejmową komisją ds. Pegasusa rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 12. od odtworzenia wywiadu Zbigniewa Ziobry, w którym były minister sprawiedliwości mówił o Pegasusie, że to „koń, który ma skrzydła i lata”.



Tomasz Trela (Lewica), jeden z członków komisji, podkreślał, że „państwo polskie działa, organy państwa działają. Żadne cyrki kolegów pana Ziobry nie nie pomogą. Czas »świętych krów« skończył się definitywnie i o tym opinia powinna być poinformowana”. „W czasach Ziobry stworzono prokuraturę podporządkowaną władzy, nie obywatelom. TK stał na straży interesów partii, System stworzono, by nigdy nie oddać władzy, jego architektem był Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości deformował wymiar sprawiedliwości na własną modłę. (...) Mam nadzieję, że pan świadek, pan poseł Ziobro odpowie na wszystkie pytania przed komisją i opinią publiczną” – zwrócił się do Ziobry, Patryk Jaskulski (KO).

Na sali pojawili się także posłowie PiS: Mariusz Gosek i Sebastian Łukaszewicz. Odmówili oni złożenia podpisu pod listą obecności, ponieważ nie uznają jej istnienia.

Ziobro złożył wniosek o wyłączenie wszystkich członków komisji z obrad. A później o wykluczenie z poniedziałkowego posiedzenia szefowej komisji. „Popełniacie państwo przestępstwo, spotkamy się na sali sądowej kiedyś. Naruszacie państwo powagę działań parlamentu. (...) Upokarzacie swoich przeciwników politycznych, to jest wpisane w wasze DNA” – stwierdził Ziobro. Na pytanie Magdaleny Sroki, szefowej komisji, o ustanowienie pełnomocnika, były minister odpowiedział: „Nie staję przed komisją, więc nie mogłem ustanowić pełnomocnika”.

Były minister skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi. „Zostałem zatrzymany i pozbawiony wolności. Sąd nie zgodził się na to, żebym był dodatkiem do waszych agitek partyjnych. Niech mi pani nie grozi odbieraniem głosu” – mówił. Przekonywał, że Pegasus był potrzebny, miał swój udział w jego zakupie i jest „z tego dumny”. „20 lipca 2020 r. został zatrzymany najbliższy współpracownik Donalda Tuska Sławomir Nowak. Został zatrzymany z podejrzeniami o korupcję, zorganizowania grupy mafijnej w skali międzynarodowej. Materiał na film. Polskim służbom pomógł Pegasus. Wstyd dla Polski, szef kancelarii premiera Donalda Tuska” – próbował przekonywać Ziobro.

Święczkowski broni Ziobry

Ziobrę wziął w obronę prezes tzw. Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, który złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa „umyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego” w osobie sędziego warszawskiego sądu.

W piśmie Święczkowski wskazuje również „na usiłowanie sprawstwa polecającego pozbawienie wolności przez funkcjonariuszy policji pozostających w stosunku uzależnienia wobec sędziego”. Jak dodaje, „skierowanie zawiadomienia jest reakcją na podważenie statusu ustrojowo-prawnego Trybunału Konstytucyjnego, a także działaniem na szkodę interesu publicznego oraz osoby, której konstytucyjne prawa powinny być chronione”.

Święczkowski zapowiedział, że trybunał nie ulegnie presji ani „pohukiwaniom” przedstawicieli władzy wykonawczej. Skierował także list do szefa policji Marka Boronia z informacją, że działania służb w jego ocenie są bezprawne i mogą rodzić odpowiedzialność prawną i karną dla funkcjonariuszy.

Komisja ds. Pegasusa czeka na Ziobrę

Na zawiadomienie odpowiedziała rzeczniczka prasowa ds. karnych SO w Warszawie Anna Ptaszek: „Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie jest władny wypowiadać się o zasadności lub bezzasadności orzeczenia niezawisłego sądu. Podlega ono kontroli instancyjnej sprawowanej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który jest wyłącznie właściwy do oceny merytorycznej tego orzeczenia”. Anna Ptaszek już wcześniej wyjaśniła, że „uporczywe niestawiennictwo, uporczywe uchylanie się od złożenia zeznań, które stanowią podstawę do orzeczenia takiego środka, zostały spełnione i w związku z tym sąd uwzględnił wniosek komisji” (o doprowadzeniu).

Dotychczas zarzuty w śledztwie w sprawie stosowania oprogramowania Pegasus usłyszeli były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, były dyrektor delegatury CBA w Warszawie Jarosław W. oraz była naczelnik wydziału I operacyjno-śledczego tej delegatury Katarzyna S. Zbigniew Ziobro był wzywany przez sejmową komisję śledczą przez ponad rok.

W sprawie chodzi o inwigilację m.in. polityków PO „pomimo braku ku temu podstaw faktycznych i prawnych”. Dodajmy, że Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny niczego nie podpisywał – robił to Bogdan Święczkowski, wówczas jego zastępca. O rozliczeniach ludzi PiS, które nadal są w toku, piszemy w obszernym raporcie „Rozliczamy rozliczenia”.