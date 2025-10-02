Czy Orka się wreszcie wynurzy. Chcemy okrętów podwodnych. Będzie bardzo drogo, ale wyjścia nie ma

Padła komenda „cała naprzód” w jednym z najbardziej wstydliwych, bo zaniedbanych obszarów modernizacji wojska – zakupie nowych okrętów podwodnych. Program Orka w jego obecnej odsłonie ma być czymś znacznie więcej niż wzmocnieniem marynarki.

Jeśli ktoś chciałby opisać historię naszych podejść do kupna okrętów podwodnych w konwencji morskich opowieści, to ma bezbrzeżne pole do popisu. Przez ostatnie ćwierć wieku na burzliwym oceanie decyzji zbrojeniowych toczyły się morskie bitwy, grasowali piraci. Czasem spod wody wyłaniał się Kraken i łamał trójząb temu, kto miał ambicję zostać Posejdonem i dostarczyć Polsce nowoczesny zamiennik starzejącej się podwodnej floty.

Romantyzm i fantazja musiały ustępować realiom finansowym, a nieraz brutalnym konfliktom interesów, w których Marynarka Wojenna bardzo długo stała na przegranej pozycji. W ostatnich latach odzyskuje siły wraz z gospodarczym, energetycznym i strategicznym powrotem Polski nad Bałtyk i dostrzeżeniem fundamentalnej roli morza w zapewnieniu rozwoju, dzięki swobodzie handlu i przemieszczania się. Trzeba go chronić i mieć do tego narzędzia, bez okrętów wojennych zrobić się tego nie da, nawet na niewielkim polskim wycinku. A tym bardziej, jeśli poważnie myślimy o dominacji NATO na Bałtyku i powstrzymywaniu agresywnych zapędów Rosji. Skoro morze „daje” nam prąd, gaz, łączność, kontenery z wszelkimi towarami oraz ładownie pełne czołgów, musimy temu morzu „oddać” trochę narodowej uwagi i siły.

Od około dekady Polska realizuje coraz ambitniejsze programy uzbrojenia morskiego. Nowoczesne okręty walki minowej i przeciwminowej, jednostki rozpoznawcze, niepozorne i bardzo potrzebne nie tylko w portach holowniki, i najcenniejsze jak do tej pory wielozadaniowe fregaty, optymalizowane do roli pływających „wysp” obszarowej obrony powietrznej. Flota nawodna zyskała wyporność i znalazła się na dobrym kursie.

Okręty podwodne to jednak wyższy poziom skomplikowania, trudności i wydatków, a także zupełnie inne możliwości działania, łączące taktyczny podstęp ze strategiczną siłą uderzenia. Ponad sto lat od wprowadzenia do wojskowego użytku okręt podwodny to prawdopodobnie najdoskonalsze narzędzie zastraszania, odstraszania i egzekucji, gdy trzeba przejść do czynów. To instrument nie tyle walki, co polityki obronnej, zarezerwowany dla najpoważniejszych graczy. Rząd przekonuje nas właśnie, że po latach zwlekania, kluczenia i cofania się, jest wreszcie gotów po nie sięgnąć.

Kosmos pod wodą

Chwilę temu Rada Ministrów uzgodniła, że w ciągu kilku miesięcy – do końca tego roku – wskazany zostanie dostawca nowych okrętów podwodnych dla Polski, przesądzając jednocześnie, że będzie to decyzja podjęta na szczeblu państwowym, a umowa nastąpi z rządem kraju-dostawcy. Na początku października wysłane zostały do konkurujących firm, bo formalnie to one uczestniczą w postępowaniu, ostatnie listy bardzo konkretnych pytań, zamykające proces formułowania ofert. W MON powstał zespół, który ma przeanalizować odpowiedzi i przedstawić rządowi rekomendacje.

Jeszcze nigdy w długim i do tej pory bezskutecznym procesie przybliżania się do decyzji o zakupie nie zadziało się w krótkim czasie tyle rzeczy, które świadczą, że tym razem wszystko dzieje się na serio. Środowisko morskie nabrało optymizmu i oczekuje, że „coś” powiedziane zostanie już 28 listopada, w dniu święta Marynarki Wojennej. Sceptycy przypominają jednak, że w przeszłości obietnic i zapewnień było dużo, a gdy oficerowie upominali się o ich spełnienie, odpowiedzią była dymisja – bynajmniej nie obiecującego. Ale dziś przeważa nadzieja, że rząd będzie chciał zerwać ze złym doświadczeniem, choćby dlatego, że na kolejny odwrót nie może sobie pozwolić.

Jaki jest wybór? Od lat bardzo podobny. Świat okrętów podwodnych dzieli się na dwa królestwa – atomowe i konwencjonalne. Polska nie śni na razie o okrętach z reaktorem napędzającym siłownię, więc szuka okrętów z napędem klasycznym, w którym okręt porusza się dzięki silnikowi elektrycznemu, a baterie ładuje dzięki dieslowi. Ten prosty układ podstawowy, rozwijany od około wieku, uzupełniają dziś rozwiązania umożliwiające silnikowi diesla pracę pod wodą, bez wynurzania w celu pobierania tlenu z powietrza. Napęd niezależny od powietrza, w skrócie AIP, to jedna z największych technologicznych zmian w konstrukcjach okrętów podwodnych.

Drugą są coraz pojemniejsze i sprawniejsze baterie. Trzecią cała pokładowa elektronika i łączność – okręt podwodny to jeden wielki sensor, działający w ukryciu, ale stale w trybie nasłuchu. Czwarta ewolucja dotyczy uzbrojenia, które już dawno nie ogranicza się do torped i wystrzeliwanych z torpedowych luków pocisków woda-woda. Dziś nawet niewielki okręt o tradycyjnym napędzie może być nosicielem broni o strategicznym zasięgu. Rewolucja bezzałogowa dokłada swoje – duża jednostka świetnie nadaje się na okręt-matkę roju podwodnych, nawodnych i powietrznych dronów.

Niezmiennie też okręt podwodny jest bazą wypadową nurków sił specjalnych oraz ich podwodnych pojazdów. Aby być skuteczniejszym w tej roli, powinien móc położyć się na dnie.

A co zmieniło się w środku? Służba na okręcie podwodnym zawsze należała do najcięższych ze względu na ciasnotę i wszelkie inne niedogodności zamkniętej metalowej puszki, poddanej ogromnemu ciśnieniu. Dziś miejsca za wiele nie przybyło, ale komfort służby jest nieporównanie większy. Również dlatego, że dzięki rozwojowi techniki zmniejszyła się liczebność załóg, a urządzenia poprawiające jakość powietrza, oświetlenia, wody i przestrzeni życiowej marynarzy-podwodniaków stały się normą, a nie luksusem.

Jeśli dodamy do tego pakietu wymóg operowania przez wiele tygodni, a czasem miesięcy, z dala od baz, w nieprzyjaznym środowisku, przy jednoczesnym zapewnieniu załogom bezpieczeństwa a dowódcom zdolności operacyjnych, porównanie technologii podwodnych do kosmicznych wcale nie jest na wyrost. Dlatego też projektowanie, budowa i użytkowanie okrętów podwodnych to bilet do ekstraklasy naukowo-technicznej, przemysłowej i wojskowej. Niewiele krajów jest w stanie to zrobić.

Sprawa honoru

Światowe potęgi – USA, Rosja i Chiny – z floty podwodnej uczyniły istotną część swojej siły. Amerykanie skupili się wyłącznie na okrętach atomowych, podczas gdy ich rywale wciąż budują też jednostki klasyczne, w tym na eksport. Brytyjczycy i Francuzi swoje narodowe odstraszanie atomowe też przenieśli pod wodę, ale Paryż zachował opcję eksportową z napędem klasycznym. Indie dołączyły do podwodnego klubu dzięki technologii z Rosji i Francji. Brazylia też związała się z Francuzami.

Klasyczne okręty podwodne to niemal wyłącznie produkty z Europy. Poza Francją, powstają jeszcze w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i w Szwecji. Jedynym konkurentem na zachodnim rynku jest Korea Południowa, od niedawna śmiało wchodząca do globalnej gry o zamówienia. Wszyscy najważniejsi gracze starają się też o polski kontrakt – część firm od kilkunastu lat, gdy Polska zaczęła myśleć o okrętach nowego typu. I nazwała je orkami.

„Od zawsze” swoje okręty proponowali nam ich najwięksi eksporterzy – Niemcy z Kilonii (TKMS), którzy mieli z Polską nie całkiem udane doświadczenie w postaci korwety Gawron/Ślązak. Po sąsiedzku o kontrakcie marzyli Szwedzi z Karlskrony (Saab), liczący na stworzenie z Polską „bałtyckiej” floty i hubu przemysłowego. Trzeci przy stoliku zawsze byli Francuzi z Cherbourga (Naval Group), oferujący pakiet „okręt plus rakiety” i perspektywy strategicznego zakotwiczenia współpracy polsko-francuskiej.

Nieco dalej, nie tylko geograficznie, byli Hiszpanie z Kadyksu (Navantia), długo zmagający się z problemami z własnym projektem, który jednak zdołał dojrzeć w czasie, gdy Polska zwlekała. Do europejskiej ekipy z czasem dobili też Włosi, budujący swoje okręty na bazie niemieckiej technologii. Po otwarciu szeroko polskiego rynku obronnego na Koreę Płd. tamtejszy potężny przemysł stoczniowy (Hanwha Ocean) wykorzystał okazję i dołączył jako szósty oferent, licząc na świeżą pamięć o szybkich dostawach wszystkiego, co Polska do tej pory zamówiła.

Każda oferta jest technicznie nieco inna, a ich szczegóły to wiele tomów skoroszytów w pancernych szafach Agencji Uzbrojenia i miesiące tajnych rozmów na różnych poziomach: wojskowym, stoczniowym, technicznym i finansowym. Każdy wie, że to będzie bardzo drogi projekt, a wszystkim partnerom Polska dała do zrozumienia, że oczekuje finansowej pomocy – sensownego kredytu na wiele lat lub dekad, bo chodzi o wiele miliardów euro. W nadchodzącym wyborze nie będzie jednak chodzić o jakiś techniczny szczegół, element wyposażenia, uzbrojenia. Ani o ułamek procenta korzystniejszy kredyt. Przeniesienie decyzji na poziom rządowy i podkreślenie jej strategicznego znaczenia zmienia parametry decyzji, z wojskowych na ogólnogospodarcze, a także polityczno-strategiczne.

Okręty podwodne Orka mają związać Polskę na dekady z poważnym partnerem, gwarantującym nie tylko pewność wprowadzenia do naszego arsenału tego super istotnego narzędzia odstraszania i walki, ale również długoletnią perspektywę współpracy technologicznej, przemysłowej i gospodarczej w obszarach związanych z morzem. I nie tylko. Polska oczekuje inwestycji w sektor stoczniowy i realnej współpracy biznesowej w postaci zamówień – niekoniecznie na rzecz okrętów Orka, bo to skomplikowane, ale takich, które wiązałyby polskie stocznie i ich poddostawców z globalnymi łańcuchami dostaw potężnych firm wspieranych przez potężne rządy.

Takie podejście w naturalny sposób promuje partnerów dużych, o znacznym i różnorodnym potencjale technologiczno-przemysłowym, będących w stanie zaoferować nie tyle konkretny produkt, ile wspólną wizję rozwoju. To ma być polski bilet do europejskiej ligi mistrzów tak w dziedzinie zdolności morskich, jak i znaczenia oraz wartości powiązanego z nimi przemysłu. Dlatego najważniejsze rozmowy na temat okrętów podwodnych toczą się na szczeblu od ministrów obrony, przemysłu i nauki w górę – między premierami i prezydentami.

Marynarka Wojenna ułatwiła sprawę, akceptując wszystkie oferty pod względem spełnienia wymogów wojskowych. Tym samym dała swobodę wyboru politykom. Władysław Kosiniak-Kamysz, który został właśnie przewodniczącym rządowego zespołu do spraw Orki i w ciągu dwóch-trzech miesięcy ma rozstrzygnąć konkurs, mówił, że dla niego osobiście wskazanie dostawcy w tym roku to sprawa honoru. Dla Polski może to być dużo więcej.