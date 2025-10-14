Przejdź do treści
Wojciech Szacki
14 października 2025
Kraj

PiS zaprotestował przeciwko wszystkiemu

Demonstracja PiS 11 października Demonstracja PiS 11 października Beata Zawrzel / Reporter
Demonstranci byli zadowoleni – z rozmów z nimi w TV Republika wynikało, że ich największym marzeniem jest Tusk w więzieniu – ale jako wydarzenie polityczne marsz wypadł blado.

Gdy Jarosław Kaczyński pod koniec lipca zapowiadał antyimigrancką demonstrację 11 października w Warszawie, wezwał na nią „wszystkie siły patriotyczne”. Później kilka razy apelował o jak najliczniejszy udział, a posłowie PiS dostali zalecenie, by zorganizować transport dla uczestników. Miało to być mocne wejście w polityczną jesień. Jednak temat imigracji, który latem rozgrzewał prawicową publiczność, stracił na atrakcyjności, także z powodu deficytu imigrantów. PiS dołożył zatem do agendy demonstracji protest przeciwko umowie z Mercosur, co również okazało się umiarkowanie magnetyczne. I tak wiec stał się protestem uogólnionym, „przeciw polityce Tuska”, a Kaczyński na placu Zamkowym zawołał po prostu: „Precz z Tuskiem, musimy odwołać jego rząd!”, budząc entuzjazm niezbyt licznej publiczności.

Prezes PiS mówił o zapaści w oświacie, finansach publicznych, ochronie zdrowia, inwestycjach, rolnictwie oraz przestrzegł, by nie wierzyć Donaldowi Tuskowi, że relokacji imigrantów do Polski nie będzie, bo kiedyś na pewno będzie. To nie było udane wystąpienie, o wszystkim i o niczym, uszyte z dobrze znanych i zgranych kawałków. Po Kaczyńskim przemówili – by pokazać jedność partii – Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek, a także lider quasi-bojówki Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz. Ten ostatni – w otoczeniu swych ludzi trzymających papierowe kosy – mówił bez sensu, ale za to groźnie: „Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę i ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły”.

Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8
Od 2013 r. kieruje działem politycznym Polityki Insight, publikuje też w „Polityce”. Zajmuje się opisywaniem sceny politycznej, a w szczególności dziejów PiS. Współautor podcastu Nasłuch Polityki Insight. Z wykształcenia prawnik, ale niepraktykujący. W latach 2002–12 był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. Autor artykułów, felietonów, komentarzy, wywiadów i analiz politycznych. Nominowany do nagrody Grand Pressa w kategorii „dziennikarstwo śledcze” oraz do nagrody Mediatory. Prywatnie fan książek, seriali, tenisa oraz Lego.
