Minister Żurek i jesienne porządki. Wojna sędziów „neo” z „paleo” i odwrotnie rozkręca się na dobre

Minister Waldemar Żurek miał przyspieszyć – i przyspieszenie widać. Co z niego wyniknie?

W ostatnich tygodniach prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu pierwszej prezesce SN Małgorzacie Manowskiej i prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu, bo chce im stawiać zarzuty karne. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał resztkę „ziobrowych” prezesów i wiceprezesów sądów i rozporządzeniem umożliwił odsuwanie neosędziów od sądzenia. Czy rozliczenia i naprawa praworządności rzeczywiście przyspieszyły? To zależy od efektów tych decyzji. A te nie muszą być spektakularne. Co nie znaczy, że nie warto próbować. Przeciwnie: widoczne starania o rozliczenie funkcjonariuszy, którzy niszczyli praworządność za PiS, a niektórzy robią to nadal, są potrzebne ze względu na społeczne poczucie sprawiedliwości. I z powodów politycznych – dla poprawy wizerunku rządu. I to niezależnie od tego, czy konkretne sprawy zakończą się sukcesem, np. czy uda się uchylić immunitety Manowskiej i Święczkowskiemu.

Na przeszkodzie stoi wrogość skutecznie przejętych przez PiS instytucji państwa. W przypadku sędziów i prokuratorów to przede wszystkim Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN wybrana przez prezydenta Andrzeja Dudę na podstawie wydanego przez niego rozporządzenia i złożona w większości z neosędziów. Izba ta skutecznie odwleka rozpatrzenie wysłanych do niej przez prokuraturę blisko półtora roku temu wniosków dotyczących uchylenia immunitetów czterem sędziom ściganym za aferę hejterską. Do tego dochodzi kwestionowanie przed tą Izbą legalności rzeczników dyscyplinarnych, wyznaczonych na miejsce odwołanych przez ministra Adama Bodnara i ministra Waldemara Żurka. To daje powód do odraczania rozpoznania spraw.

8 października prokurator generalny Żurek zwrócił się do prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Wiesława Kozielewicza z apelem, żeby odsunął od orzekania w niej neosędziów – w sumie sześciu.