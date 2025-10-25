Sztandar wprowadzić! Powstała Koalicja Obywatelska, a „ukochany przewodniczący” zagrzewa do walki

Nie ma już Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, jest Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska wchłania mniejszych partnerów i oczyszcza przedpole przed kampanią wyborczą.

Sobota 25 października to również koniec „uśmiechniętej Polski”, ponieważ znika charakterystyczne logo Platformy Obywatelskiej, które towarzyszyło jej od samych początków partii. Symbolem nowego ugrupowania będzie biało-czerwone serce, które znamy już od czasu kampanii parlamentarnej 2023 r. Jednak to nie tylko kwestia identyfikacji wizualnej, ale również przestawienie akcentów w narracji: „Polityka to nie jest romantyczny idealizm, to praktyka codziennego dnia, czasami codziennej walki. Tak, dobro musi zwyciężać zło, ale musi być silne. W polityce dla słabych nie ma litości” – mówił podczas konwencji zjednoczeniowej Donald Tusk i te trzy zdania mogłyby być mottem jego wystąpienia.

Dziś w KO de facto rozpoczęła się operacja „Mobilizacja” przed wyborami parlamentarnymi.

Tusk oczyszcza przedpole

Transformacja Koalicji Obywatelskiej z sojuszu w jedną partię to nie tylko prosty rebranding polegający na odesłaniu do podręczników historii starych szyldów (zwłaszcza Platformy), ale również nie zjednoczenie – to raczej proces akwizycji, przejęcie aktywów mniejszych podmiotów i podporządkowanie ich strategii oraz przywództwu dominującego partnera. Teoretycznie zarządzanie KO powinno stać się prostsze, zaczynając od samej góry, a kończąc na regionach.

Przejęcie Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej mimo ich strukturalnej słabości to wprowadzenie elementu niepewności i konkurencji w partyjne życie nieco zmurszałego i zardzewiałego aktywu Platformy. Cel wspomnieliśmy już wyżej: mobilizacja. „Przed Polską jest złota dekada, dlatego uwierzcie, że wy jesteście od tego, żeby była naznaczona wyłącznie spełnionymi marzeniami i zrealizowanymi szansami.