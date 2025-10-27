PiS zawiesza posłów za sprzedaż działki w pobliżu budowy CPK tuż przed zmianą rządu

Decyzją Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus, były były minister rolnictwa, oraz jego zastępca Rafał Romanowski, zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy. Działkę, której wartość może wynieść 400 mln zł, sprzedano za 22,8 mln zł.

Dziennikarze Wirtualnej Polski poinformowali w poniedziałek rano, że na kilkanaście dni przed utworzeniem rządu Donalda Tuska doszło do sprzedaży działki należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nabywcą został wiceprezes firmy Dawtona Piotr Wielgomas, który dzierżawił ją od państwa. Za 160 ha w Zabłotni – na odcinku zaplanowanej trasy kolei dużej prędkości z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego – zapłacił 22,8 mln zł. Wskutek planów budowy CPK wartość może wzrosnąć do nawet 400 mln zł.

WP: Minister PiS sprzedał działkę pod CPK

Robert Telus był wtedy szefem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Rafał Romanowski pełnił funkcję jego zastępcy. Transakcję wielokrotnie próbowała zablokować spółka CPK, informując Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i ministerstwo o planach utworzenia kolei dużej prędkości na terenie działki. Przed interwencją ministerstwa właściciele firmy Dawtona kilkukrotnie bezskutecznie ubiegali się o wykup.

W związku z doniesieniami medialnymi, przedstawiciele partii Razem zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do CBA ws. strategicznej dla CPK działki kupionej przez spółkę Dawtona od KOWR. Posłowie Adrian Zandberg i Maciej Konieczny chcą, aby służba przyjrzała się działalności KOWR, Państwowego Gospodarstwa Wód Polskich oraz ministra Roberta Telusa.

Śledztwo „w sprawie zawiadomienia CPK Sp. z o.o. dot. przekroczenia uprawnień przez pracowników KOWR w związku ze zbyciem dawnego majątku Zabłotnia osobie prywatnej” wszczęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. „Najbardziej miarodajna na tym etapie jest kwalifikacja czynu jako przekroczenie uprawnień urzędniczych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku z działaniami na przełomie stycznia i grudnia 2023 r. i przekroczeniem przepisów dwóch ustaw: o CPK i zarządzaniu mieniem państwowym” – przekazał rzecznik PO w Warszawie.

PiS: poseł tłumaczy, prezes zawiesza

Po południu głos zabrał rzecznik PiS Rafał Bochenek. W oświadczeniu przekazał, że decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego „posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR”.

Polityk zapytał również, dlaczego sprawa nie została wcześniej wyjaśniona, sugerując, że „wynika to z faktu, iż rodzina nabywcy działki jest istotnym sponsorem partyjnych inicjatyw i kampanii Platformy/Koalicji Obywatelskiej”. Bochenek nawiązuje do informacji WP, która przekazała, że rodzina Wielgomasów zaczęła po 2023 r. wspierać koalicję rządzącą, przekazała jej m.in. 130 tys. zł na fundusz wyborczy Rafała Trzaskowskiego, a także sponsorowała Campus Polska Przyszłości.

Głos zabrali zawieszeni posłowie. Robert Telus ocenił, że „atak” wynika ze „zdecydowanego sprzeciwu wobec Mercosur”, umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Środkowej i Południowej. „Ze zrozumieniem przyjąłem decyzję Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o moim zawieszeniu w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki przez KOWR firmie rodzinnej Dawtona. Nie miałem żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Jestem pewien, że sprawa zostanie szybko i rzetelnie wyjaśniona. Decyzję Prezesa traktuję jako wyraz troski o dobro naszej formacji i jej wiarygodność” – dodał.

Ówczesny wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, który 23 października 2023 r. wydał zgodę na sprzedaż działki, zapewnił, że decyzję prezesa PiS przyjął „z pokorą i zrozumieniem”. Poseł PiS wyraził nadzieję na szybkie i rzetelne zbadanie okoliczności, zapewnił o gotowości do współpracy z organami, a także podzielił się oceną decyzji prezesa PiS jako „wyraz troski o przejrzystość i wiarygodność naszego środowiska politycznego”. Na koniec dodał: „Grunty należące do Skarbu Państwa uważam za strategiczny zasób narodowy, który należy chronić i wykorzystywać w interesie przyszłych pokoleń”.

Poseł Rafał Romanowski pełnił funkcję wiceministra kilkukrotnie. Po raz pierwszy w 2007 r., a następnie w latach 2015–2020 i 2021–2023. Mimo bogatego doświadczenia w rządzie, tylko raz odnotował wyborczy sukces – w 2018 r. został wybrany do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. O mandat poselski ubiegał się bezskutecznie trzykrotnie, a raz kandydował do Parlamentu Europejskiego. wbrew wyborczym niepowodzeniom, w Sejmie pracował dwukrotnie – w 2022 r. objął mandat po Łukaszu Szumowskim, a w 2024 r. po Jacku Ozdobie. Zagościł także w Parlamencie Europejskim. W 2023 r. objął mandat zwolniony po Zbigniewie Kuźmiuku.