Kaczyński zawiesza posłów. W PiS chcą powszechnego poboru. Buriewiestnik bez szału. 5 tematów na dziś

Kaczyński zawiesza posłów za sprzedaż działki; w PiS mówią o obowiązkowej służbie wojskowej; Buriewiestnik? Szału nie ma; jak sobie radzą studenci; szczepionka na covid-19 pomoże chorym na raka?

1. Kaczyński zawiesza posłów za sprzedaż działki

Dziennikarze Wirtualnej Polski poinformowali w poniedziałek rano, że na kilkanaście dni przed utworzeniem rządu Donalda Tuska doszło do sprzedaży działki należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nabywcą był wiceprezes firmy Dawtona Piotr Wielgomas, który dzierżawił ją od państwa. Za 160 ha w Zabłotni – na odcinku zaplanowanej trasy kolei dużej prędkości z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego – zapłacił 22,8 mln zł. Wskutek planów budowy CPK wartość może wzrosnąć do nawet 400 mln zł.

Decyzją Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus, były były minister rolnictwa, oraz jego zastępca Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy. Na obecnym etapie afera jest dla PiS dewastująca, dotyka bowiem kluczowego projektu dla opowieści politycznej tej partii. CPK miał być przecież perłą w koronie rządów Kaczyńskiego.

2. W PiS mówią o obowiązkowej służbie wojskowej

PiS zaczął głośno mówić o konieczności przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. To przełomowy moment. Pierwszy raz od zawieszenia poboru (15 lat temu) partia polityczna głównego nurtu na swoim programowym kongresie – w weekend w Katowicach – odnowiła postulat jego przywrócenia. I co ciekawe, pomysł ten połączył polityków jej konserwatywnego i liberalnego skrzydła.

Dziesięć lat po objęciu władzy PiS czyni zwrot o 180 stopni. Antoni Macierewicz, używając całej swojej siły ekspresji, mówił w Katowicach: „Jeśli nie zbudujemy silnego wojska, znajdziemy się w sytuacji naprawdę dramatycznej”. Michał Dworczyk (starszy kapral podchorąży) malował drastyczny obraz wojny Rosji z Polską. „Jedyne, co nam pozostaje, to powszechne szkolenie wojskowe” – mówił. Ale PiS nie jest w tej chwili jeszcze zdecydowany – pisze Marek Świerczyński.

3. Buriewiestnik? Szału nie ma

Rosjanie kończą próby nowoczesnego systemu strategicznego 9M730 Buriewiestnik. To pocisk skrzydlaty, ale o nieograniczonym zasięgu, bo z napędem atomowym.

21 października przeprowadzono udany test pocisku (15 godz. lotu na odległość 14 tys. km), który ma podobno osiągać zasięg 20 tys. km. Większy nie jest potrzebny, bo przecież pocisk nie będzie latał dookoła kuli ziemskiej, nabijając kilometry, zanim zaatakuje swój cel. Ale można go skierować do celu po trasie łamanej. Oczywiście w wersji bojowej Buriewiestnik ma przenosić głowicę jądrową. Najbardziej kontrowersyjnym elementem jest fakt, że pocisk pozostawia za sobą ślad radioaktywny, choć nie wiadomo, jak silny. A co do pozostałych parametrów, to szału nie ma – analizują Michał i Jacek Fiszerowie.

4. Jak sobie radzą studenci?

Wysokie czynsze, niskie stypendia, pogoń za pracą. Nowy rok akademicki to dla studentów szkoła przetrwania – sprawdził Marcin Piątek.

Wydatki studentów na zaspokojenie podstawowych potrzeb – zakwaterowanie i wyżywienie – wciąż rosną. W 2016 r. na utrzymanie wystarczało miesięcznie niespełna 1,6 tys. zł. Następnie wzrost kosztów gwałtownie przyspieszył wskutek inflacji. W dwóch ostatnich latach – według raportu ZBP – wydatki studentów uczących się w trybie stacjonarnym stanęły na poziomie niespełna 3,5 tys. zł. Co trzeci student deklarował, że jest zmuszony ograniczyć zakupy do niezbędnego minimum.

5. Szczepionka na covid-19 pomoże chorym na raka?

Wbrew różnym mitom duże badania populacyjne wykazały, że szczepienie przeciw covid-19 zmniejsza ryzyko nagłej śmierci, w przeciwieństwie do czynników takich jak palenie papierosów, nadużywanie alkoholu czy ciężki przebieg zakażenia koronawirusem, które to ryzyko istotnie zwiększają.

Nowe analizy wskazują na jeszcze bardziej zaskakujący efekt: szczepionki mRNA mogą poprawiać skuteczność leczenia nowotworów – zwłaszcza u osób otrzymujących nowoczesne terapie immunologiczne, takie jak inhibitory punktów kontrolnych. Innymi słowy, ten sam preparat, który chroni przed ciężkim covid-19, może równocześnie „podkręcać” układ odpornościowy tak, że staje się on skuteczniejszy w walce z rakiem. O odkryciu, którego nikt się nie spodziewał, pisze Piotr Rzymski.