Redakcja „Polityki”
29 października 2025
Kraj

Huragan Melissa wieje jak wściekły, w Gazie znów strzelają. 5 tematów na dziś

29 października 2025
Huragan Melissa Huragan Melissa Forum
Melissa uderzyła w Jamajkę, jej następnym celem jest Kuba. W Strefie Gazy rozejm ponownie wisi na włosku, znów padły strzały, oskarżenia o złamanie porozumienia padają zarówno ze strony Izraela, jak i Hamasu. Co jeszcze warto dziś wiedzieć?

1. Huragan Melissa uderzył w Jamajkę

Melissa najpierw była określana jako huragan najwyższej, piątej kategorii, we wtorek późnym wieczorem polskiego czasu zmieniono jej kategorię na czwartą, co wciąż jednak może oznaczać wiatr wiejący z zawrotną prędkością 250 km na godzinę. Melissa jest określana jako najpotężniejszy żywioł, który nawiedził Jamajkę w całej jej historii. Nagrania i zdjęcia opublikowane przez lokalne media ukazują ogromną skalę zniszczeń: powalone linie energetyczne i drzewa oraz dachy zerwane z budynków przez potężne podmuchy.

„Miliony ludzi mogą obudzić się w środę wśród zgliszczy, w krajobrazie nie do poznania i traumie, której leczenie potrwa dekady” – napisał na łamach „Washington Post” amerykański meteorolog Matthew Cappucci. „Nie ma infrastruktury w regionie, która byłaby w stanie wytrzymać tak potężny huragan” – stwierdził premier Jamajki Andrew Holness.

Na skutki huraganu narażona jest również Kuba, w szczególności drugie największe miasto – Santiago de Cuba.

2. W Gazie Hamas strzela, Izrael bombarduje

Biuro Beniamina Netanjahu podało we wtorek, że izraelski premier nakazał wojsku „przeprowadzenie natychmiastowych i zdecydowanych uderzeń na cele terrorystyczne w Strefie Gazy w odpowiedzi na naruszenie porozumienia o zawieszeniu ognia przez Hamas”. Pojawiły się doniesienia o izraelskich nalotach we wszystkich częściach Gazy. Mowa o ataku m.in. na okolice szpitala Al-Szifa, na zachód od miasta Gaza, a także na obóz dla uchodźców Al-Szati.

Jak pisze w „Polityce” Agnieszka Zagner, pretekstem do ataku miało być pierwotne zerwanie porozumienia o zawieszeniu broni przez Hamas. Jego bojownicy mieli otworzyć ogień snajperski i wystrzelić pocisk przeciwpancerny w kierunku żołnierzy izraelskich prowadzących operacje inżynieryjne w pobliżu Rafah, a Brygady al-Kasama, zbrojne ramię Hamasu, ogłosiło, że opóźnia zwrot ciała zakładnika znalezionego we wtorek ze względu na „naruszenia zawieszenia broni przez Izrael”.

Hamas twierdzi jednak, że nie ma związku z atakami na żołnierzy w Rafah, co sugeruje, że zależy mu na podtrzymaniu zawieszenia broni. Natomiast Netanjahu jest mniej przywiązany do tej idei. Wcześniej warunkowo zgodził się na rozejm, ewidentnie przymuszony do tego przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

3. Podejrzany Ziobro, będzie wniosek o areszt

Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Chce mu postawić m.in. zarzut kierowania grupą przestępczą defraudującą środki z Funduszu Sprawiedliwości i wystąpić o jego tymczasowe aresztowanie z powodu obawy ucieczki. To decyzja oczekiwana od dawna. W sumie zarzuty dla Ziobry obejmują 26 przestępstw, w tym sprawę zakupu – wbrew ostrzeżeniom ABW – Pegasusa, a także przetrzymywania w domu dokumentów z akt prokuratorskich.

Jak przypomina w „Polityce” Ewa Siedlecka, najważniejsze zarzuty dotyczące wyprowadzania milionów złotych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej poprzez ustawiane konkursy dostało już wcześniej kilkoro urzędników resortu sprawiedliwości z czasów PiS.

4. Będzie otwarcie granicy z Białorusią?

Premier Donald Tusk poinformował, że jeszcze w listopadzie rząd będzie gotowy do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią w województwie podlaskim: w Bobrownikach i Kuźnicy. Zapowiedział, że otwarcie będzie „na próbę”, po konsultacji z Litwą.

„Wszystko na to wskazuje, że jeśli ułożymy tę kwestię także z Litwinami, skoordynujemy nasze działania, to w listopadzie powinniśmy te dwa przejścia otworzyć. Powiedzmy: na próbę. Jeśli okaże się, że z jakichś powodów trzeba będzie zamknąć granicę, nie będę wahał się ani chwili – powiedział Tusk, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

5. Już jest nowy numer „Polityki”

W najnowszym numerze przeczytacie m.in.:

Temat z okładki: co to jest totalna biologia, skąd taka jej popularność, czy to tylko jedna z internetowych mód z internetu, czy nowy, niebezpieczny, bo odciągający od naukowej medycyny, zabobon – pisze o tym Joanna Cieśla.

• Wielki polityczny weekend, zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej i konwencja programowa PiS, komu się bardziej udało, co pozostanie po tych wydarzeniach, jaką kondycję pokazały dwa główne ugrupowania, jakie można z tego wysnuć prognozy – o tym w relacjach Michała Danielewskiego ze zjednoczeniowej konwencji KO i Wojciecha Szackiego z eventu PiS, a także w Przypisach Jerzego Baczyńskiego.

Kim jest Maciej Berek, superminister, prawa ręka premiera Tuska, nadzorujący pracę resortów. Jak trafił do rządu i jakie są jego zadania – piszą Anna Dąbrowska i Violetta Krasnowska.

Redakcja „Polityki”

