Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Tomasik
Michał Tomasik
6 listopada 2025
Kraj

Komisja za odebraniem immunitetu Ziobry. Kaczyński: Sprawiedliwość dopiero nadejdzie

6 listopada 2025
Zbigniew Ziobro Zbigniew Ziobro Grzegorz Krzyżewski / Forum
Członkowie sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich opowiedzieli się za uchyleniem immunitetu, zatrzymaniem i tymczasowym aresztem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Chwilę przed godz. 19 sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych przegłosowała procedowanie wniosku o uchylenie immunitetu, zatrzymanie i areszt tymczasowy dla Zbigniewa Ziobry. O godz. 23:30 przed Sejmem sprawozdanie przedstawił przewodniczący komisji, poseł KO Jarosław Urbaniak.

„Czwartkowe posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej to demagogia i manipulacja zamiast faktów i prawa” – ocenił sam bohater posiedzenia w rozmowie z TV Republika. Prezes PiS napisał zaś na X: „Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę... Sprawiedliwość dopiero nadejdzie”.

Zarzuty dla Ziobry

Obrońcą nieobecnego dziś Zbigniewa Ziobry był poseł Andrzej Śliwka, który zwrócił się od razu do przewodniczącego komisji z wnioskiem formalnym o zamknięcie posiedzenia. „Wniosek, który został skierowany do Sejmu, został zgłoszony przez osobę nieuprawnioną” – argumentował. Jak stwierdził, prokuratorem krajowym pozostaje wskazany za rządów PiS Dariusz Barski, a nie powołany przez Donalda Tuska Dariusz Korneluk. To również linia argumentacji Ziobry, który w ten sposób tłumaczy, dlaczego nie stawił się przed komisją. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Budapeszcie.

Komisja odrzuciła wniosek po zasięgnięciu opinii Biura Legislacyjnego Sejmu. Głos zabrał przedstawiciel wnioskodawców, prokurator Piotr Woźniak, który kieruje zespołem śledczym nr 2 przy Prokuraturze Krajowej, zajmującym się postępowaniem dotyczącym ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Jak tłumaczył prokurator Woźniak: „We wniosku o uchylenie immunitetu znalazły się także czyny polegające na ukrywaniu dokumentów. Dokumenty te zostały ujawnione w trakcie prowadzonych w marcu 2024 r. czynności przeszukań zarówno miejsca zamieszkania pana posła Zbigniewa Ziobry, jak i mieszkań przez niego użytkowanych, użytkowanego samochodu oraz przeszukania miejsca zamieszkania pana Marcina Romanowskiego”.

Wśród 26 zarzutów stawianych Ziobrze najgłośniejsze dotyczą kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, bezprawnego wydawania środków m.in. na remont siedziby Prokuratury Krajowej oraz przeznaczenia środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania do inwigilacji Pegasus.

Śledczy uzasadnił także konieczność zastosowania aresztu tymczasowego, powołując się na przepisy i procedury. Woźniak przypomniał m.in. groźby Ziobry pod adresem sędziów i prokuratorów, a także przypadki niestawiennictwa przed sejmową komisją śledczą ds. zakupu Pegasusa.

„Wszystkim wiadomo, że stan zdrowia pana posła Ziobry może uniemożliwić zatrzymanie i aresztowanie. W toku prowadzonego postępowania, w oparciu o zebraną dokumentację, wydana została opinia biegłego sądowego z zakresu onkologii, który stwierdził, iż na obecnym etapie stan psychofizyczny pana posła jest dobry i pozwala mu na udział w postępowaniu w charakterze podejrzanego”, mówił prokurator Woźniak.

Ziobro w Budapeszcie: Miałem kupiony bilet

W czwartek rano były minister sprawiedliwości poinformował w prawicowych telewizjach wPolsce24 i Republice, że planuje brać w procesie „aktywny udział”, choć nie zdecydował się na powrót do kraju. Wypowiedzi dla mediów udzielił w Centrum Praw Podstawowych w Budapeszcie.

„Można powiedzieć, że Donald Tusk ma powody do zemsty. Jako prokurator generalny nadzorowałem liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw członkowie partii Donalda Tuska. Wystarczy wspomnieć Sławomira Nowaka” – mówił Ziobro.

Poinformował także, że „miał wykupiony bilet” i planował wrócić do Polski. Ale zmienił decyzję. „Uzyskałem informację, że w sposób przestępczy ma być zorganizowana kolejna prowokacja związana z zatrzymaniem mnie rzekomo pod pretekstem jakiegoś działania czy innego rodzaju uczynku w oparciu o jakieś fałszywe zeznania” – tłumaczył.

Wyczerpująco o wszystkich 26 zarzutach wobec Zbigniewa Ziobry pisze w „Polityce” Ewa Siedlecka.

Michał Tomasik

Michał Tomasik

Dziennikarz i reporter sejmowy „Polityki”. Wcześniej związany z TOK FM i TVP Info. Absolwent dziennikarstwa na Collegium Civitas i filozofii na UJ.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

    Anna Dąbrowska

  2. Kaczyński zgubił pierścień władzy. Widać kryzys. Autostrada do zwycięstwa zamieniła się w krętą dróżkę

    Wojciech Szacki

  3. PiS zalicza właśnie spektakularną cofkę. Obrywa już z dwóch stron

    Jerzy Baczyński

  4. Kim jest prawa ręka Tuska? Superminister Berek nie ma teki, ale ma władzę. Taki wicekierownik

    Anna Dąbrowska, Joanna Sawicka

  5. Notatnik polityczny. Psy, futra i bankowcy u Nawrockiego: każdą decyzją komuś się narazi

    Wojciech Szacki, Polityka Insight

Czytaj także

null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

Koniec wolności w sieci? Gdy politycy biorą się za internet, budzą się emocje. W tle spór Unii z USA

Po jednej stronie: walka z mową nienawiści i bat na samowolę big techów. Po drugiej: zarzuty o cenzurę internetu. Obie rozdzielone krajową polityką i amerykańskimi interesami. Kto tu chce dokonać zamachu na wolność słowa?

Sylwia Czubkowska
28.10.2025
null
Społeczeństwo

Mała, czarna i kapryśna. W kawie idzie „trzecia fala”. Jak i jaką piją Polacy? Są bardzo wrażliwi na cenę

O tym, jak w Polsce zmieniała się kultura picia kawy, co nam leją do filiżanek i dlaczego tak łatwo nas na tym oszukać, mówią Adam Laska i Paweł Siemaszko, biznesmeni z branży kawowej.

Juliusz Ćwieluch
21.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną