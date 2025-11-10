Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Tomasik
Michał Tomasik
10 listopada 2025
Kraj

Gigachad narodu. Czy Karol Nawrocki będzie gwiazdą 11 listopada?

10 listopada 2025
Karol Nawrocki Karol Nawrocki Przemysław Keller / Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent Karol Nawrocki zdaje sobie sprawę, że droga do przewodzenia prawicy biegnie od ronda Dmowskiego pod Stadion Narodowy – nacjonalistyczną, antyrządową, bezpartyjną trasą.

Spoiler alert: Nawrocki będzie na marszu narodowców 11 listopada. Oficjalnie do ostatniej chwili pozostanie to w sferze sugestii, by służby mogły się przygotować do zapewnienia mu bezpieczeństwa. Ale też drobny element niepewności służy podkręceniu zainteresowania, w końcu trailery i drobne spoilery napędzają oglądalność. W każdym filmie o superbohaterze spodziewamy się, że nadleci w finałowej scenie. A i tak oglądamy w napięciu.

Now Rocky na licytacji

Na pewno na drodze do udziału prezydenta w marszu nie staną uroczystości państwowe. Te zaplanowane są we wtorek od godziny 10 i zakończą się dokładnie przed 14, o której to Marsz Niepodległości co roku rusza z ronda Dmowskiego. Sygnały, że Karol Nawrocki z placu Piłsudskiego ruszy na trasę marszu wysyłają zarówno Pałac Prezydencki, jak i organizatorzy. Bartosz Malewski, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości, przekazał, że obecność prezydenta „nie będzie zaskoczeniem”. Obywatel Nawrocki brał udział w obchodach narodowców wielokrotnie – zmieniały się jedynie pełnione przez niego urzędy.

Informację o logistycznych przygotowaniach do zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi przekazało RMF FM. Zdaniem dziennikarzy decyzja zapadła dawno, pozostała już tylko koordynacja policji ze Służbą Ochrony Państwa. Potwierdzili to także rozmówcy Wirtualnej Polski z SOP. Do tego w czwartek organizatorzy marszu pochwalili się, że otrzymali z Pałacu Prezydenckiego rękawice bokserskie z autografem samego Karola „Now Rocky” (taka była wyborcza ksywka Nawrockiego). Trafiły na aukcję, z której dochód ma wspomóc finansowanie imprezy. W piątek rano ich cena wynosiła już ponad 5 tys. zł.

Wzajemne wyrazy sympatii nie pozostają bez znaczenia. Udział prezydenta Nawrockiego w największej imprezie organizowanej przez środowiska narodowe, często w uproszczeniu kojarzone z Konfederacją, to obopólna korzyść. Warto zaznaczyć, że sam 11 listopada jest zjawiskiem znacznie szerszym i skupia różne środowiska w ramach organizacji prawicowych: maszerować będą politycy PiS, Grzegorz Braun i liczne niszowe kolektywy religijno-konserwatywne. Głównym patronem pozostaje jednak Konfederacja, a dokładnie jej narodowe skrzydło – Ruch Narodowy, współpracujący z Młodzieżą Wszechpolską, i Obóz Narodowo-Radykalny.

Prezydent całej prawicy

Obopólną korzyścią jest legitymizacja wizerunkiem prezydenta imprezy, której historia 15 lat temu zaczęła się od mobilizacyjnego zjazdu prawicowego ruchu antyestablishmentowego. Charakter marszu do dziś pozostaje antyrządowy – przez lata był wyrazem sprzeciwu wobec platformerskich władz Warszawy, głównie Rafała Trzaskowskiego, ale także rządu PiS, a obecnie Donalda Tuska. W 2018 r. Andrzej Duda próbował wraz z Prawem i Sprawiedliwością wprosić się na obchody, co poskutkowało utworzeniem dwóch marszów. Karol Nawrocki nie popełnia tego błędu i współpracuje z organizatorami. Czym to skutkuje?

Po pierwsze, wzmacnia pozytywne emocje związane z imprezą i samym prezydentem: od lat impreza jest najważniejszym świętem prawicy, a prezydent Nawrocki od początku politycznej drogi stawia silne akcenty na przywiązanie do patriotyzmu, suwerenności i tradycji. Tu nie ma rozdźwięku, a obie melodie w harmonii mogą rozbrzmieć jedynie donośniej. Marsz staje się coraz ważniejszy, a prezydent coraz wszechstronniejszy środowiskowo.

Po drugie, udział prezydenta „obywatelskiego” rezonuje z emocjami wokół zgromadzenia. Obecność najważniejszego urzędnika, z „10-milionowym mandatem społecznym”, podnosi wydarzenie do wyższej rangi. Wreszcie prezydent dowodzi własnej autentyczności. Na jej znaczenie zwracał uwagę Michał Fedorowicz w najnowszym odcinku „Polskiego demo”. To nie jest pierwszy marsz Karola Nawrockiego, a podtrzymanie dotychczasowej tradycji po objęciu urzędu wydaje się wyborcom naturalne i godne podziwu.

Słodki nacjonalizm

„Organizatorem Marszu Niepodległości są nacjonaliści i nie ma w tym niczego złego. Nacjonalizm to miłość do swojego narodu” – napisali organizatorzy Marszu Niepodległości na portalu X. To pogląd powszechny po prawej stronie, czego środowisko Prawa i Sprawiedliwości zdaje się nie rozumieć. Wpis był reakcją na komentarz Mariusza Błaszczaka, który na antenie Radia ZET przekazał, że wybiera się na marsz, ale swoje miejsce widzi wśród „polskich patriotów”, a nie „nacjonalistów”.

Partia Jarosława Kaczyńskiego po raz kolejny wykazuje się niezrozumieniem fundamentów nowej prawicowej fali. Wypowiedź Błaszczaka jest skierowana przeciwko przedstawicielom Konfederacji, m.in. Sławomirowi Mentzenowi, lecz trafia kulą w płot. Jak piszą analitycy mediów społecznościowych z Res Futury, wśród sympatyków Marszu Niepodległości potrzeba manifestowania patriotyzmu, suwerenności i dumy narodowej idzie w parze z pojęciem „nacjonalizm”. Ten rozumiany jest jako forma miłości do ojczyzny. Jego znaczeniu wytraca się negatywny wydźwięk, a w autodeskrypcji wpisuje się dumę w myśl trumpowskiego „America First”.

Udział w marszu ustami Błaszczaka zadeklarował również Jarosław Kaczyński. To bardziej konieczność niż możliwość, bo prezes PiS w walce o pozycję na prawicy postawił na konfrontacyjne ataki na Konfederację i Grzegorza Brauna oraz na promocję Roberta Bąkiewicza, związanego przez lata z Marszem Niepodległości. Jednak obecny szef Ruchu Obrony Granic jest w środowisku narodowców prawdziwie i szczerze wyklęty i persona non grata.

PiS nie ma w ręku kart, którymi uwiarygodniłoby autentyczność uczuć patriotycznych i suwerennościowych w rozumieniu nowej prawicowej fali. Na manifestacji możemy spodziewać się niemiłych uchu prezesa haseł symetryzujących (PiS, PO, jedno zło) czy nawiązań do niekontrolowanej i korupcyjnej migracji w czasach władzy Prawa i Sprawiedliwości. Rozmówcy z kręgu Marszu Niepodległości podkreślają, że świeże w pamięci pozostaje wspomnienie prób przejęcia imprezy i roku 2018 r., gdy w uroczystościach udział wziął prezydent Andrzej Duda. Zainteresowanie Prawa i Sprawiedliwości pochodem jest spóźnione o lata, a dodatkowo obarczone wieloletnią walką z oddolnymi ruchami narodowymi.

Gigachad

Po prawej stronie sceny politycznej zaczyna dojrzewać emocja, która spaja Konfederację, PiS i Karola Nawrockiego. Dowodzi jej sondaż SW Research dla „Rzeczpospolitej”, w którym zapytano, czy prezydent Karol Nawrocki może przyczynić się do współpracy między młodą Konfederacją a starym PiS-em. 55,1 proc. ankietowanych wierzy w taki scenariusz. To zaledwie sygnał, jednak korespondujący – wśród ankietowanych przeważają mężczyźni, a największym optymizmem wykazują się młodzi – z poparciem dla prawicowych partii. Na to wszystko można nałożyć pogłoski o prawicowym „pakcie senackim”, w sprawie którego Sławomir Mentzen miał spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim, i voilà – maluje się perspektywa prawdziwego Sługi Narodu (bez urazy dla pana prezydenta niechętnego wszelkim ukraińskim wpływom).

Obecnie Nawrocki jest liderem rankingów zaufania (57 proc.). To wynik niższy niż w szczytach popularności Andrzeja Dudy (71 proc. w sierpniu 2016 r.), ale nowy prezydent ma szansę się jeszcze rozkręcić. Po wzmożonej aktywności na początku sprawowania urzędu jego obecność w mediach zmalała. Wciąż pozostaje jednak na fali.

W rozmowie z Karoliną Lewicką w TOK FM Michał Fedorowicz podkreślił, że prezydent jest obecnie „nietykalny”, bo uczone reakcjami ludzi algorytmy, wszystko co dotyczy głowy państwa klasyfikują jako ważne i pozytywne. Kebaby, zdjęcia z żołnierzami i bogoojczyźniany ton wystąpień utrwalają wizerunek twardziela o aparycji Jamesa Bonda i szczęce Gigachada.

Jak zauważyła prowadząca, cykle popularności polityków dzieli się na: nic nie zaszkodzi i nic nie pomoże. Prezydent płynie na tej pierwszej fali, ale ma powody do obaw przed bessą. Na biurku Karola Nawrockiego czekają trudne do rozegrania ustawy: podatek od banków, zakaz hodowli zwierząt na futra, ustawa łańcuchowa, nowelizacja kodeksu drogowego.

Jedno jest pewne: droga do przewodzenia prawicy biegnie od ronda Dmowskiego pod Stadion Narodowy – nacjonalistyczną, antyrządową, bezpartyjną trasą.

Michał Tomasik

Michał Tomasik

Dziennikarz i reporter sejmowy „Polityki”. Wcześniej związany z TOK FM i TVP Info. Absolwent dziennikarstwa na Collegium Civitas i filozofii na UJ.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

    Anna Dąbrowska

  2. PiS zalicza właśnie spektakularną cofkę. Obrywa już z dwóch stron

    Jerzy Baczyński

  3. Kaczyński zgubił pierścień władzy. Widać kryzys. Autostrada do zwycięstwa zamieniła się w krętą dróżkę

    Wojciech Szacki

  4. KO kontra PiS: depresja chyba minęła, mecz wznowiony. Nastąpi atomowa wymiana ciosów?

    Mariusz Janicki

  5. Notatnik polityczny. Psy, futra i bankowcy u Nawrockiego: każdą decyzją komuś się narazi

    Wojciech Szacki, Polityka Insight

Czytaj także

null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Szybciej, drożej, modniej. Pokaż mi, co trenujesz, powiem ci, kim jesteś. Sport jako zjawisko klasowe

Sport amatorski to soczewka, w której odbija się hierarchia społeczna. Kto ma szansę żyć i grać w ekstraklasie?

Adrian Burtan
02.11.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Świat

Zohran Mamdani będzie burmistrzem Nowego Jorku. I prawdopodobnie się nie zatrzyma

Zwycięstwo 34-letniego Zohrana Mamdaniego w Nowym Jorku może wywołać pokoleniową rewolucję w Partii Demokratycznej. I zainicjować jej powrót do władzy.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
04.11.2025
null
Polityka o historii

Codzienność królów na Wawelu? Lekko nie było. I wiało. Opowiada Kamil Janicki

Zamek na Wawelu, choć miał emanować majestatem i boskim porządkiem, przez wieki był miejscem, gdzie królowie marzli, rywalizowali o władzę i zmagali się z surowymi warunkami codziennego życia.

Agnieszka Krzemińska
28.10.2025
null
Rynek

Rekin deweloperki w areszcie. Michał Sapota snuł niestworzone wizje, tysiące ludzi zostało na lodzie

Michał Sapota chciał być największym deweloperem w Polsce. Ale w złotych dla tej branży czasach jego spółce grozi upadłość, a on sam trafił do aresztu, zostawiając na lodzie tysiące poszkodowanych. Jedna z wynajętych przez Sapotę kancelarii należy do obecnych posłów PiS Pawła Jabłońskiego i Krzysztofa Szczuckiego.

Marcin Piątek
28.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną