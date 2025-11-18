Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu, Kaczyński mówi o powrocie komuny. Czy zobaczymy nowy sezon Sejmflixa?

Udało się – Szymonus obiit, natus est Włodekus. Rotacja marszałkowska stała się faktem, a Włodzimierz Czarzasty zapowiada styl odmienny od poprzednika. Rządzić będzie rząd, a prezydent trafi do „zamrażarki”.

Westchnięciu ulgi na sejmowej sali towarzyszyło oburzenie po stronie opozycji, która w debacie przed głosowaniem nie szczędziła epitetów pod adresem kandydata na nowego marszałka Sejmu. Finał przebiegł jednak zgodnie z planem obozu władzy, bo rządzącej koalicji udało się zmobilizować 236 parlamentarzystów i bez problemu przeprowadzić rotację stanowisk w parlamencie. W pierwszych słowach w nowej roli marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, co zobaczymy, a czego nie zobaczymy w nowym sezonie Sejmflixa.

„Precz z komuną”

Zanim lider Nowej Lewicy objął urząd marszałka – przedstawiciel lewicy piastuje go po raz pierwszy od 20 lat, gdy stanowisko pełnił Włodzimierz Cimoszewicz – Sejm wysłuchał przedstawienia kandydatury, okrzyków z ław PiS oraz zorganizowanego aktu opuszczenia sali plenarnej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

„Proszę o przedstawienie pełnego życiorysów panów Krzysztofa Gawkowskiego i Włodzimierza Czarzastego! Kim wy jesteście?” – grzmiał z mównicy b. minister edukacji Przemysław Czarnek, a jego partyjni koledzy powtarzali hasła o „postkomunie” i „aferze Rywina”, a także krzyczeli „precz z komuną”. Prezes PiS Jarosław Kaczyński również wypowiedział się w tym duchu, stwierdzając w rozmowie z dziennikarzami, że obecny Sejm jest komunistyczny: „To jest po prostu czysta komuna”.

Przedstawiciele Konfederacji i Korony Brauna atakowali Czarzastego za stosunek do aborcji i członkostwo w PZPR.

W obronie marszałka wystąpili wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz przewodnicząca klubu Anna Maria Żukowska. Gawkowski relacjonując biografię lidera Nowej Lewicy, zwrócił uwagę na polityczny dorobek oraz wrażliwość społeczną, określając go „człowiekiem dialogu”. „To mój przyjaciel, lider mojego ugrupowania, który przeprowadził nas przez trudny czas, kiedy byliśmy poza Sejmem. To nas nauczyło pokory. Dzięki temu wie, że marszałek Hołownia postawił wysoko poprzeczkę i zapisze się w historii jako bardzo dobry marszałek” – mówiła Anna Maria Żukowska.

W głosowaniu Czarzastego poparło 236 posłów – cały klub Lewicy oraz niemal wszyscy parlamentarzyści PSL, Polski 2050 i KO. Na sali zabrakło m.in. posła KO i historyka Bogusława Wołoszańskiego oraz posła PL2050 Sławomira Ćwika. „Przeciw” – poza prawicą – byli posłowie partii Razem, Michał Kołodziejczak (KO), a także zapowiadająca wcześniej swoją decyzję Agnieszka Buczyńska (PL2050). Dla Lewicy i Czarzastego taki rezultat głosowania to sukces. Wynik był bowiem wielce prawdopodobny, ale nie przesądzony. Zwłaszcza w klubie Polski 2050 było słychać wiele krytycznych głosów.

Dwa głosowania

Czarzasty w pierwszych słowach podziękował Szymonowi Hołowni: „Dziękuję serdecznie za wybór, bardzo serdecznie. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeśli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi sprawowanie funkcji marszałka. Zrobię wszystko, żeby poziom utrzymać. Mam nadzieję, że to się zdarzy”.

Co istotniejsze, lider Nowej Lewicy zapowiedział także, jaki charakter będzie reprezentował jako nowy szef niższej izby parlamentu. „Chciałem podziękować koalicji, która moją kandydaturę wsparła. I chcę jasno powiedzieć: jestem członkiem tej koalicji, wspieram tę koalicję i będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem tej koalicji” – mówił Czarzasty.

Ze słów marszałka wynika kilka kwestii. Po pierwsze, mimo pełnych kurtuazji słów wobec Hołowni nie będzie kontynuacji modelu preferowanego przez odchodzącego marszałka. Wizja prowadzenia parlamentu w stylu skandynawskim – marszałek jako arbiter, a nie aktywna strona sporu – nie znajduje miejsca w sercu Czarzastego, który zapowiedział jasno, że reprezentuje stronnictwo rządowe i to ono może liczyć na jego przychylność. Prowadzi to do drugiego wniosku, czyli wspomnianej „przewidywalności”. Z informacji „Polityki” wynika, że Włodzimierz Czarzasty nie planuje prowadzić gry wspierającej własne ugrupowanie. Przez Sejm chce prowadzić projekty rządowe, a z niechcianymi rozprawiać się „zamrażarką”.

Wbrew ciepłym słowom wobec poprzednika, druga część „mowy powitalnej” Czarzastego była szpilką wbitą jego standardom. Szymon Hołownia prezentował styl daleko posuniętej wyrozumiałości dla opozycji i inicjatyw prezydenta Karola Nawrockiego. Ten czas bezpowrotnie dobiegł końca. Nadszedł czas mrożenia projektów sprzecznych z ustaleniami sejmowej większości. Dodatkowo nie należy spodziewać się – a przynajmniej nie ma tego w planach – powrotu rozrywkowego Sejmflixa w wersji z początku kadencji Hołowni. Co nie znaczy, że nie będzie ciekawie.