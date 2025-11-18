Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu, PiS straszy komuną. Sejmflix powróci?

Szymonus obiit, natus est Włodekus: rotacja marszałkowska stała się faktem. Włodzimierz Czarzasty ma działać inaczej niż poprzednik. Rządzić będzie rząd, a prezydent trafi do „zamrażarki”.

Westchnięciu ulgi w sejmowej sali towarzyszyło oburzenie opozycji, która w debacie przed głosowaniem nie szczędziła epitetów pod adresem kandydata na nowego marszałka. Wszystko przebiegło jednak zgodnie z planem obozu władzy: koalicji udało się zmobilizować 236 parlamentarzystów i bez problemu przeprowadzić rotację stanowisk. W pierwszych słowach marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, co zobaczymy, a czego nie zobaczymy w kolejnym sezonie „sejmflixa”.

„To jest czysta komuna”

Zanim lider Nowej Lewicy objął urząd marszałka – przedstawiciel lewicy piastuje go pierwszy raz od 20 lat, gdy stanowisko pełnił Włodzimierz Cimoszewicz – Sejm wysłuchał prezentacji kandydatury, okrzyków z ław PiS i oglądał zorganizowany akt opuszczenia sali przez posłów PiS.

„Proszę o przedstawienie pełnego życiorysu panów Krzysztofa Gawkowskiego i Włodzimierza Czarzastego! Kim wy jesteście?” – grzmiał z mównicy były minister edukacji Przemysław Czarnek. Partyjni koledzy powtarzali hasła o „postkomunie” i „aferze Rywina”. Jarosław Kaczyński wypowiedział się w podobnym duchu, stwierdzając w rozmowie z dziennikarzami: „To jest po prostu czysta komuna”.

Przedstawiciele Konfederacji i Korony Brauna atakowali Czarzastego za stosunek do aborcji i członkostwo w PZPR.

W obronie marszałka wystąpili wicepremier Krzysztof Gawkowski i przewodnicząca klubu Anna Maria Żukowska. Gawkowski zwrócił uwagę na polityczny dorobek i wrażliwość społeczną Czarzastego, nazwał go „człowiekiem dialogu”. „To mój przyjaciel, lider mojego ugrupowania, który przeprowadził nas przez trudny czas, kiedy byliśmy poza Sejmem. To nas nauczyło pokory. Dzięki temu wie, że marszałek Hołownia postawił wysoko poprzeczkę i zapisze się w historii jako bardzo dobry marszałek” – mówiła Żukowska.

Czarzastego poparł cały klub Lewicy i niemal wszyscy parlamentarzyści PSL, Polski 2050 i KO. Na sali zabrakło m.in. posła KO i historyka Bogusława Wołoszańskiego oraz posła PL2050 Sławomira Ćwika. Przeciw – poza prawicą – byli posłowie Razem, Michał Kołodziejczak (KO), a także zapowiadająca taki ruch Agnieszka Buczyńska (PL2050). Dla Lewicy i Czarzastego taki rezultat to i tak sukces. Wynik był bowiem wielce prawdopodobny, ale nie przesądzony. Zwłaszcza w klubie Polski 2050 było słychać wiele krytycznych głosów.

Czarzasty: inny marszałek Sejmu

Czarzasty w pierwszych słowach w nowej roli podziękował Hołowni: „Jesteś wzorem, jeśli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi sprawowanie funkcji marszałka. Zrobię wszystko, żeby poziom utrzymać. Mam nadzieję, że to się zdarzy”. Co istotniejsze, zapowiedział, jakim będzie marszałkiem. „Chciałem podziękować koalicji, która moją kandydaturę wsparła. I chcę jasno powiedzieć: jestem członkiem tej koalicji, wspieram tę koalicję i będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem tej koalicji” – mówił.

Z tych słów wynika kilka rzeczy. Po pierwsze, mimo kurtuazji Czarzasty nie wpisze się w model, który wybrał Hołownia. Wizja prowadzenia parlamentu w stylu skandynawskim – marszałek jako arbiter, a nie aktywna strona sporu – nie znajduje miejsca w sercu Czarzastego, który zapowiedział jasno, że reprezentuje stronnictwo rządowe i to ono może liczyć na jego przychylność. Prowadzi to do drugiego wniosku, czyli owej „przewidywalności”. Z informacji „Polityki” wynika, że Czarzasty nie planuje prowadzić gry wspierającej własne ugrupowanie. Przez Sejm chce prowadzić projekty rządowe, a z niechcianymi rozprawiać się „zamrażarką”.

Zresztą drugą częścią „mowy powitalnej” Czarzasty wbił szpilkę standardom poprzednika. Hołownia prezentował styl daleko posuniętej wyrozumiałości dla opozycji i inicjatyw prezydenta Karola Nawrockiego. Ten etap bezpowrotnie minął, nastał czas mrożenia projektów sprzecznych z ustaleniami sejmowej większości. Nie należy się też spodziewać – a przynajmniej nie ma tego w planach – powrotu rozrywkowego sejmflixa w wersji z początku kadencji Hołowni. Co nie znaczy, że nie będzie ciekawie.