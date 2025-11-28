Nawrocki znów wetuje, papież w Turcji, Putin o pokoju. 5 ważnych tematów na dziś

Prezydent Nawrocki wetuje zmiany w fundacjach rodzinnych; Putin komentuje plan pokojowy; akt oskarżenia przeciwko prezydentowi Wrocławia trafił do sądu; polskie kluby wygrywają w europejskich pucharach.

1. Nawrocki wetuje po raz kolejny

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w czwartek dwie kolejne ustawy: nowelizację kodeksu wyborczego oraz nowelizację ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych. W ciągu niespełna czterech miesięcy urzędowania zawetował już 15 ustaw.

Nowelizacja kodeksu wyborczego dotyczyła liberalizacji przepisów związanych z głosowaniem korespondencyjnym. Nawrocki w nagraniu uzasadniającym weta stwierdził, że „obecna w ustawie nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicę rodzi poważne ryzyko, bo uzależnia ten proces od jakości usług operatorów pocztowych z wielu państw”.

Ważniejsze weto dotyczy zmian w fundacjach rodzinnych, które w wielu wypadkach stały się wehikułem do unikania podatków. Nawrocki sprzeciwił się uszczelnieniu systemu, uzasadniając to „sprzeciwem wobec odejścia od umowy, którą państwo zawarło z Polakami”.

„Prezydent Nawrocki, wetując uszczelnienie fundacji rodzinnych, tłumaczy to umową z Polakami. Tylko że tą umową miało być podobno wspieranie przedsiębiorczości, a nie tolerowanie luk, które dziś pozwalają omijać podatki. Podatki, z których finansujemy wojsko, policję, szkoły, kluczowe inwestycje. Wstyd”, skomentował minister finansów Andrzej Domański.

2. Leon XIV w Turcji

Papież Leon XIV wyruszył w swoją pierwszą podróż zagraniczną. Pierwszym przystankiem jest Turcja, papież w niedzielę odwiedzi Liban.

„Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzeba osób, które sprzyjają dialogowi i praktykują go z silną wolą i cierpliwym uporem. Po okresie tworzenia wielkich organizacji międzynarodowych, który nastąpił po tragediach dwóch wojen światowych, przeżywamy obecnie fazę silnych konfliktów na poziomie globalnym, w której dominują strategie potęgi gospodarczej i militarnej, napędzające to, co papież Franciszek nazwał trzecią wojną światową w kawałkach. Nie możemy w żaden sposób poddać się tej tendencji, od tego zależy przyszłość ludzkości”, mówił w czwartek w Ankarze Leon XIV po spotkaniu z tureckim prezydentem Recepem Erdoğanem.

3. Putin o planie pokojowym

„Generalnie zgadzamy się, że może to być podstawa przyszłych porozumień” – stwierdził prezydent Rosji Władimir Putin, odnosząc się do słynnego 28-punktowego planu pokojowego uzgodnionego między Rosją a USA, który następnie został zmodyfikowany w Genewie z udziałem przedstawicieli Ukrainy oraz państw UE.

Putin stwierdził również, że Moskwa jest gotowa na złożenie obietnicy, że nigdy nie zaatakuje Europy, choć, jak dodał, tego rodzaju sugestie i podejrzenia są według niego niedorzeczne. Rosyjski dyktator po raz kolejny ocenił również, że władze ukraińskie są nielegalne, nie sposób więc legalnie podpisać z nimi porozumienia. Dlatego jego zdaniem ważna jest rola wspólnoty międzynarodowej w potencjalnych negocjacjach. Putin zagroził również, że jeśli Rosja nie uzyska swoich celów w drodze negocjacji, jest gotowa do osiągnięcia ich metodami wojskowymi.

4. Akt oskarżenia ws. Collegium Humanum

Prokuratura w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia ws. Collegium Humanum. Jednym z 29 oskarżonych jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. „Akt oskarżenia obejmuje łącznie 67 przestępstw, przede wszystkim o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów w Collegium Humanum, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy” – poinformowała prokuratura.

5. Trzy wygrane w europejskich pucharach

Polskie kluby piłkarskie odniosły w czwartek trzy zwycięstwa w Lidze Konferencji. Raków Częstochowa wygrał 4:1 z austriackim Rapidem Wiedeń, Lech Poznań pokonał 2:0 Lausanne ze Szwajcarii, a Jagiellonia Białystok wygrała 1:0 z fińskim KuPS. Jedyną porażkę poniosła Legia Warszawa, która uległa 0:1 czeskiej Sparcie Praga. Po czterech kolejkach Ligi Konferencji Raków jest na miejscu gwarantującym awans do 1/8 tych rozgrywek, a Jagiellonia i Lech na miejscach zapewniających miejsce w 1/16. Na obecnym etapie z rywalizacji odpadłaby Legia. Do końca fazy ligowej zostały do rozegrania dwie kolejki.