Błąd Kaczyńskiego, ambicje Nawrockiego, sufit Brauna. 10 kluczowych pytań na 2026 rok, jedno za sto punktów

Wchodzimy w nowy cykl polityczny z kruszącym się starym podziałem i nabierającymi rozpędu nowymi konfliktami. Przed nami pierwszy od dawna rok bez kampanii wyborczej, chociaż zapewne będzie równie burzliwy jak jego poprzednik.

Coraz trudniej niestety o trafione polityczne prognozy. Rok temu o tej porze wszystko przecież wskazywało, że to Rafał Trzaskowski sięgnie po prezydenturę, co otwierało pole do spekulacji, jak obóz władzy zdoła wykorzystać zwycięstwo. Szanse Karola Nawrockiego wydawały się na tyle mizerne, że nie było specjalnego powodu pochylać się nad tym kandydatem. Wystarczało ogólne przekonanie, że przegrane wybory byłyby dla koalicji polityczną katastrofą i kresem nadziei na odbudowę demokratycznego ładu.

Ale dzisiaj to Nawrocki jest prezydentem, podczas gdy o istnieniu jego niedawnego rywala zapomniała chyba nawet macierzysta formacja. Tyle że rządzącym sufit jakoś nie zwalił się na głowę. Pomimo klęski koalicja wydaje się wręcz żywotniejsza, lepiej poukładana, pewniejsza siebie. I wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. Jeszcze niedawno to Jarosławowi Kaczyńskiemu winszowano politycznego instynktu, podczas gdy Donaldowi Tuskowi wieszczono schyłek przywództwa. Teraz płynnie zamienili się rolami.

Współczesną politykę coraz trudniej ogarnąć rozumem, gdyż sama żywi się głównie emocjami. Zazwyczaj negatywnymi: oburzeniem, gniewem, rozczarowaniem. Zmienność jest zatem wpisana w jej naturę. Być może do najbardziej nawet oczywistych dzisiaj scenariuszy należałoby więc podchodzić z dystansem, bo życie niewątpliwie przyniesie nam niejedną niespodziankę.

Oto dziesięć kluczowych pytań na 2026 r.

Po pierwsze: jaka będzie główna oś politycznej polaryzacji?

Dzisiaj najważniejszym frontem polskiej polityki jest rywalizacja premiera Tuska z prezydentem Nawrockim. Co wynika już z samego mechanizmu ustrojowego, który obydwa ośrodki władzy wykonawczej wyposaża w kompetencje, nie oferując zarazem zachęt do współpracy. Decyduje więc kalkulacja czysto polityczna.