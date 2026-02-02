Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Wojciech Szacki, Polityka Insight
Wojciech Szacki, Polityka Insight
2 lutego 2026
Kraj

Notatnik polityczny. Dokąd zmierza Braun i jego fani. Kluczowe pytania i wnioski po weekendzie

2 lutego 2026
Grzegorz Braun i jego skrajna prawica osiągnęli sprawność, której w III RP jeszcze nie mieli. Grzegorz Braun i jego skrajna prawica osiągnęli sprawność, której w III RP jeszcze nie mieli. Michał Kość / Forum
Spęd Korony w Łochowie był mocną wskazówką, że skrajna prawica osiągnęła sprawność organizacyjną, jakiej w III RP nie miała chyba nigdy.

Fundamentalne pytanie o Grzegorza Brauna jest takie: czy temu zawodnikowi uda się nadać kształt polityczny temu, co niewątpliwie w Polsce jest, ale przez długie lata pałętało się szczęśliwie na marginesie życia publicznego?

Czy tych wszystkich głosicieli teorii spiskowych, antysemitów, cichych wielbicieli Rosji, przeciwników Unii Europejskiej i Ukrainy, patoinfluencerów, frustratów i dziwaków da się zjednoczyć i zorganizować w formie partii oraz dojechać z nią do wyborów parlamentarnych?

Jeszcze niedawno wielu w taki scenariusz powątpiewało. Pamiętam rozmowy z politykami PiS i Konfederacji sprzed kilku miesięcy; przekonywali mnie wówczas, że Braun to produkt jednorazowego użytku, że po kampanii prezydenckiej wszystko wróci do normy.

Czytaj także: Grzegorz Braun i wirus Korony. Karmi się strachem, znalazł niszę, w której się urządził

Korona Brauna: co nam pokazała impreza w Łochowie

Sobotni spęd Korony w Łochowie na Kongresie Inicjatyw Narodowych Gospodarczych i Samorządowych (KINGS) był jednak mocną wskazówką, że skrajna prawica osiągnęła sprawność organizacyjną, jakiej w III RP nie miała chyba nigdy. Owszem, to był – poza wszystkim innym – festiwal kiczu. Wszystko było przerysowane i steatralizowane; ci bojówkarze w paramundurach pilnujący porządku, odziani na czarno Bracia Kamraci, początek imprezy z tercetem hymn – modlitwa – kolęda, rytualne już słowa hasła typu eurokołchoz, żydokomuna, judenratyzacja Polski, symbole gaśnicy, patetyczne przemówienia.

Wojciech Szacki, Polityka Insight

Wojciech Szacki, Polityka Insight

Od 2013 r. kieruje działem politycznym Polityki Insight, publikuje też w „Polityce”. Zajmuje się opisywaniem sceny politycznej, a w szczególności dziejów PiS. Współautor podcastu Nasłuch Polityki Insight. Z wykształcenia prawnik, ale niepraktykujący. W latach 2002–12 był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. Autor artykułów, felietonów, komentarzy, wywiadów i analiz politycznych. Nominowany do nagrody Grand Pressa w kategorii „dziennikarstwo śledcze” oraz do nagrody Mediatory. Prywatnie fan książek, seriali, tenisa oraz Lego.
Reklama