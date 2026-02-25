Czy Nawrocki się sparzy? W sprawie bezpieczeństwa kontratakuje, rozpycha się i testuje rząd

Karol Nawrocki zapowiedział w środę serię inicjatyw i przedstawił listę uwag do polityki MON i wojska. Szykuje się przynajmniej przeciąganie liny, a może i polityczna wojna o wojsko.

Zwierzchnik sił zbrojnych to rola w Polsce nie całkiem ceremonialna, ale doroczne odprawy organizowane z generałami – najważniejszymi dowódcami – oraz szefostwem MON były do tej pory pozbawione emocji. I tym bardziej kontrowersji. Prezydent zamykał się na kilka godzin z mundurowymi, a gdy – najczęściej wspólnie – wychodzili po naradzie, trudno było w oświadczeniach doszukać się sporów czy różnicy zdań.

Karol Nawrocki, który coraz bardziej przyzwyczaja nas do innego modelu prezydentury, tę niepisaną tradycję zdecydował się złamać. Wystąpił przed naradą z własnym przemówieniem, w którym zawarł listę uwag, postulatów i propozycji. W sumie składały się na pierwszą tak publiczną i tak obszerną krytykę rządu w sprawach obronnych. Być może częściowo przedstawiał ją też wcześniej za zamkniętymi drzwiami obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego czy poprzez przedstawiciela BBN na spotkaniach rządowego komitetu do spraw bezpieczeństwa, ale szerszej publiczności zaprezentował ją po raz pierwszy.

Nie była to krytyka całościowa ani nawet ostra – gdzieś tli się jeszcze przekonanie, że sprawy bezpieczeństwa i obronności powinny być poza politycznym sporem. Ale od awantury wokół unijnego mechanizmu SAFE jest jasne, że i ta tematyka napędza polaryzację, mimo iż odnosi się do finansowania zbrojeń, objętego wcześniej ponadpartyjną kontynuacją.

SAFE pozostaje najgorętszym obszarem sporu prezydenta z rządem, ale Nawrocki wskazał potencjalnie kolejne – przypominając jednocześnie zadawnione błędy, niedokończone sprawy i zamrożone konflikty. Część ciągnie się od ponad dekady, niektóre dotyczą ostatnich lat.