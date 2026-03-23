Michał Danielewski
Prezydent krzyczy na dziennikarza jak kibol na piłkarza, czyli autoparodia Nawrockiego

Karol Nawrocki i Viktor Orbán w Budapeszcie
Karol Nawrocki doskoczył do dziennikarza TVN24 i agresywnie poradził mu, żeby się „ogarnął” i „słuchał, co mówi prezydent Polski”. Nie spodobały mu się pytania o zażyłość Viktora Orbána z Władimirem Putinem. Ten styl rozmowy z mediami coś nam przypomina.

Wszystko wydarzyło się po poniedziałkowej konferencji Karola Nawrockiego z prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem. Dziennikarz TVN24 Mateusz Półchłopek próbował dowiedzieć się od polskiego prezydenta, czy nie przeszkadza mu zażyłość Viktora Orbána z Władimirem Putinem. Pytanie było uzasadnione, ponieważ obaj panowie mieli zaplanowane popołudniowe spotkanie w Budapeszcie. Nawrocki najpierw pytanie zignorował, po zakończeniu konferencji chwilę naradzał się ze swoim rzecznikiem Rafałem Leśkiewiczem, po czym charakterystycznie rozkołysanym krokiem ruszył w kierunku dziennikarza.

„Coś ktoś tu pytał? Gdzie jest ten pan redaktor? O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej?” – zagaił Nawrocki. Następnie wysunął do przodu głowę w postawie popularnie znanej jako „a w zęby chcesz?” i kontynuował monolog: „Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin?”.

Następnie wycelował – przyznajmy, ociupinkę złowrogo – palec wskazujący w dziennikarza i rzucił sentencjonalnie: „Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski!”. Dla pełnego kontekstu dodajmy, że Nawrocki rzeczywiście na konferencji nazwał Putina zbrodniarzem, szkopuł w tym, że pytanie dziennikarza dotyczyło zupełnie czegoś innego.

Wybuch Nawrockiego groźny i karykaturalny

Politycy PiS wydarzeniem byli zachwyceni. „Wątpię czy dotrze, uczeń wyjątkowo tępy” – zatweetował poseł Marcin Horała. „Brawo Karol Nawrocki!” – napisał szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Pojawiły się też komentarze, że wybuch Nawrockiego był dla niego co najmniej funkcjonalny, a może nawet zaplanowany, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od spotkania z Orbánem.

Czasami jednak wydarzenia są po prostu tym, na co wyglądają, a w tym wypadku wygląda na to, że polski prezydent wyjątkowo łatwo traci nad sobą panowanie. Czym innym jest pozowanie na umięśnionego, twardego strongmana NowRocky’ego, który wszelkiemu lewactwu się nie kłania, czym innym jest okazanie mentalnej słabości i agresywne ochrzanianie dziennikarza przy włączonych kamerach. Wybuch Nawrockiego wygląda jednocześnie groźnie i karykaturalnie.

Nawiązując do przeszłości prezydenta, można powiedzieć, że przypominało to wzywanie piłkarzy do płotu przez rozgniewanych kiboli po przegranym meczu. Piłkarze stoją wtedy pokornie przed trybuną, a kibolski gniazdowy przez kilka minut odsądza ich dosadnym językiem od czci i wiary. Cały rytuał kończy się zazwyczaj oddaniem przez zawodników koszulek, których nie są godni nosić.

Bogu dzięki, dziś Nawrocki nie zażądał tego od dziennikarza, ale należy mieć nadzieję, że kolejne zwyczaje chuligańskich bojówek nie będą jednak przenikać do polskiej polityki. Bo jeśli tak dalej pójdzie, niedługo strach będzie zadać Karolowi Nawrockiemu jakieś pytanie, a Kancelaria Prezydenta będzie musiała przy zaproszeniach na konferencję prasową robić adnotację, czy to spotkanie ze sprzętem, czy bez sprzętu oraz dokładnie w którym zagajniku się odbywa.

Odnotujmy też, że prezydent Nawrocki z Orbánem się spotkał i – sądząc po dokumentacji zdjęciowej – rendez-vous przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

Zastępca redaktor naczelnej Polityka.pl, odpowiedzialny, również jako autor, za politykę krajową. Wcześniej przez sześć lat pracował w OKO.press jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. Zaczynał w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pracował przez prawie 14 lat jako dziennikarz, publicysta i redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa działu krajowego. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Sieradza, ma 45 lat.
