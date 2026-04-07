Krzysztof Burnetko
7 kwietnia 2026
Kraj

Referendum w Krakowie. Odwołają Miszalskiego? To groźny precedens, stawka rośnie

Okazuje się, że samorząd łatwo może stać się poligonem partyjnej walki o dużo wyższej, bo ogólnopolskiej stawce. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl
Kraków jest pierwszym w kraju miastem wojewódzkim, w którym dojdzie do referendum w sprawie przedterminowego odwołania władz samorządowych. To niejedyny precedens – są ważniejsze. Nie lokalne, lecz ustrojowe i polityczne.
Komisarz wyborczy oficjalnie ogłosił, że 24 maja odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta oraz rady miasta Krakowa przed upływem kadencji. Niezależnie od wyniku samego głosowania sam fakt, że do niego dojdzie, jest precedensowy pod wieloma względami. Bo nie chodzi tylko o to, że referendum pierwszy raz w historii samorządu ma dotyczyć miasta rangi wojewódzkiej.

Najpierw przypomnijmy: pod koniec stycznia grupa „zwykłych”, jak się sami określali, mieszkańców zaproponowała zwołanie gminnego referendum o odwołanie prezydenta Aleksandra Miszalskiego i rady miasta. Zapewniali, że akcja jest apolityczna, prowadzą ją osoby o różnych poglądach, także takie, które głosowały na Platformę Obywatelską, czyli partię prezydenta. Podkreślali, że chodzi jedynie o sprzeciw wobec „złej prezydentury”, dodawali wręcz, że inicjatywa „nie jest w jakikolwiek sposób” wymierzona w Donalda Tuska ani KO.

Na ulicach pojawiła się ponad setka ludzi w charakterystycznych niebieskich kamizelkach z hasłem „Referendum KRK”, zbierających podpisy na rzecz inicjatywy. Na okrąglakach zawisły wielkie plakaty z wezwaniem: „Odzyskajmy Kraków!”. Pojawił się filmik o włodarzu miasta, a także broszura rysunkowa zatytułowana „Aleksander niewielki, czyli komiks o Kolesiogrodzie” i poważniejsze w tonie wydawnictwo (nie licząc wydawanej od lat gazetki „Kraków dla mieszkańców”) – wszystko za darmo. Ruszyła też ostra kampania internetowa.

Zarzuty dotyczyły głównie spraw miejskich: narastającego zadłużenia gminy (za prezydentury Miszalskiego miało wzrosnąć o 2 mld zł), opóźnień w epokowej inwestycji, czyli budowie metra, i niezrealizowania innych obietnic wyborczych.

Z „Polityką” związany od 2005 r. Krakus, absolwent prawa na UJ. W PRL był opozycyjnym dziennikarzem, w latach 1988–2005 pracował w „Tygodniku Powszechnym”. Autor lub współautor kilkunastu książek, m.in. „Kapuściński: Nie ogarniam świata”, „Marek Edelman. Życie. Po prostu” oraz zbioru esejów „Nasza Historia. 20 lat RP.pl”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015). Pasjonat narciarstwa, historii, akustycznego jazzu i starego rocka.
