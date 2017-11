Festiwal Tomasza Stańki sprowadzał do Bielska przez 14 lat wybitnych artystów jazzu, z Chickiem Coreą, Garym Burtonem, Cecilem Taylorem czy Johnem McLaughlinem na czele. Wielu występujących, łącznie z szefem festiwalu, związanych jest z wytwórnią ECM. W tym roku najsłynniejsi to Dave Holland, Jan Garbarek z Trilokiem Gurtu i Chris Potter, ale będzie to też festiwal interesujących pianistów.

Szczegóły: jazzowajesien. pl

15. Jazzowa Jesień, Bielsko-Biała, 14–19 listopada