Plusy ostatnio w modzie. W przypadku wrocławskiego festiwalu istniejącego od 2008 r. ten plus oznacza nieco poszerzoną formułę: obok premiery operowej będzie jeszcze baletowa. Ta pierwsza to oczekiwana długo prapremiera opery „Immanuel Kant” Leszka Możdżera według dramatu Thomasa Bernharda. Po zawirowaniach z Warszawską Operą Kameralną trafiła do Wrocławia, a reżyseruje ją były dyrektor WOK Jerzy Lach.

Szczegóły:www.opera.wroclaw.pl

Festiwal Oper Współczesnych +, Opera Wrocławska, 25 listopada – 3 grudnia