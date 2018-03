Piotr Sarzyński Sztuka na polskim plakacie Uliczne metamorfozy Twórcy monumentalnej publikacji „Sztuka polskiego plakatu” dowodzą, że zamiast mówić o zgonie tej sztuki, lepiej dostrzec jej reinkarnację.

Muzeum Plakatu w Wilanowie Henryk Tomaszewski, Wystawa rzeźb Henry Moore’a, 1959 r. Wydawnictwo rzeczywiście robi wrażenie i można przypuszczać, że nieprędko ktoś postanowi ponownie zmierzyć się z tym tematem. 1724 ilustracje na 600 stronach! Blisko dekada pracy uznanej historyczki sztuki prof. Doroty Folgi-Januszewskiej wspartej artystyczną koncepcją wybitnego grafika (nie mylić z reżyserem o tym samym nazwisku) Lecha Majewskiego. Synteza kilku wieków owej szczególnej formy wizualnej aktywności, przez jednych uważanej za sztukę, przez innych – za formę graficznej usługi.

Wydawnictwo rzeczywiście robi wrażenie i można przypuszczać, że nieprędko ktoś postanowi ponownie zmierzyć się z tym tematem. 1724 ilustracje na 600 stronach! Blisko dekada pracy uznanej historyczki sztuki prof. Doroty Folgi-Januszewskiej wspartej artystyczną koncepcją wybitnego grafika (nie mylić z reżyserem o tym samym nazwisku) Lecha Majewskiego. Synteza kilku wieków owej szczególnej formy wizualnej aktywności, przez jednych uważanej za sztukę, przez innych – za formę graficznej usługi. W Polsce raczej ją nobilitowaliśmy, z dumą (nad)używając określenia „polska szkoła plakatu” jako czegoś nie tylko osobnego, ale i wybitnego. Sztuka ulicy Folga-Januszewska pieści nasze ego, przyznając, że faktycznie można mówić o pewnej jednorodnej i nietuzinkowej rodzimej szkole graficznej. Co ją wyróżniało? „Twórcy (…) wykształceni jako artyści niepokorni wobec zasad projektowania, dołożyli do obrazu tę tak ważną dla Polski nutę – siłę poezji” – pisze autorka. Przypominając przy okazji słowa jednego z klasyków gatunku Jana Lenicy, iż „plakat musi śpiewać”. Ale pojawiały się i opinie, że polska szkoła plakatu zrodziła się w pewnym sensie z... zapóźnienia i braku profesjonalizmu. Polscy projektanci, oddzieleni od świata żelazną kurtyną, pozbawieni wiedzy o nowoczesnym warsztacie graficznym i typograficznym, chwytali się tego, co było ich mocną, wyniesioną z malarskich studiów, stroną: faktury, barwy i kreski, ale też zabawy literą traktowaną jak obraz. A przy tym mieli szacunek dla widza, któremu oferowali erudycyjne gry, wieloznaczność, przymrużenie oka. Rozpływającym się nad niezwykłością polskiej szkoły plakatu często umyka fakt, że jest to fenomen trwający tak naprawdę od końca lat 50. do końca 60. XX w., czyli w sumie jedną dekadę. To w skali historycznego życia plakatu polskiego niewiele, i warto o tym pamiętać. Autorzy książki pamiętają, i choć poświęcają owym czasom wielkiego blasku sporo miejsca, to nie zauważają, że nieźle bywało także „przed” oraz „po”. A ich opowieść (bogato ilustrowana) o losach sztuki ulicy jest fascynująca. Początków polskiego plakatu szukać można już w XVI w., gdy w Krakowie zaczęły powstawać pierwsze drukarnie. Sto lat później w obiegu były już setki druków przypominających współczesny plakat polityczny, ale też grafiki alegoryczne, metaforyczne, symboliczne. W 1618 r. pojawił się pierwszy plakat teatralny, przygotowany w Starych Szkotach pod Gdańskiem. W wieku XVIII popularność zdobywają widoki miast i krain, które z kolei uznać można za protoplastów plakatu turystycznego. Ale prawdziwa zabawa, i to na wielką skalę, zaczęła się dopiero w kolejnym stuleciu, wraz z wynalezieniem i upowszechnieniem litografii, która pozwalała poszaleć i kolorystycznie, i malarsko. Plakat pod koniec XIX w. wkroczył w pełną dojrzałość. Reklamował najprzeróżniejsze towary i podróże, zachęcał do kupowania książek, bywania w teatrze lub kabarecie, namawiał do korzystania z usług lekarzy, prawników, krawców, bankowców, podejmował tematy religijne i polityczne, społeczne i obyczajowe. Wśród jego twórców znaleźć można najwybitniejszych malarzy epoki, od Teodora Axentowicza, Józefa Mehoffera, Juliusza Kossaka po Stanisława Wyspiańskiego czy Wojciecha Weissa. Nawiasem mówiąc, młodopolska estetyka doskonale sprawdzała się w tym gatunku. A jednak rzadko był ów plakat obiektem artystycznej adoracji, kolekcjonowania. Pełnił funkcje użytkowe, by po wypełnieniu misji zazwyczaj trafić na śmietnik. Gdyby jednak chcieć szukać korzeni polskiej szkoły plakatu, to najpewniej w okresie międzywojnia. W twórczym tyglu stylów, gdy splatały się ze sobą ekspresjonizm, symbolizm, kubizm, futuryzm, art déco i dodatkowo tzw. styl narodowy oraz flirt z folklorem. Pojawiły się nowe formy (fotomontaż), treść plakatu zyskała zaś solidną podbudowę psychologiczną, warsztatową i coraz bogatszą, zróżnicowaną typografię. „Rodion sam pierze” Tadeusza Gronowskiego uchodzić może za wzorcowy plakat owych czasów i odległą zapowiedź powojennej erupcji jakości. Wysoka jakość artystyczna Zanim jednak owa erupcja nastąpiła, trzeba było przejść przez czas wojny (plakat emigracyjny) i czas zadekretowanego socrealizmu. Ciekawe, że choć z artystycznego i intelektualnego punktu widzenia lata stalinizmu oznaczały plakatowy regres, to przecież pozostawiły po sobie, jak żaden inny czas, kilka prac-ikon, pokazujących siłę perswazyjną dzieła ideowego, mało subtelnego, ale dobitnego. Warto przypomnieć choć trzy: Lucjana Jagodzińskiego „Coś ty zrobił dla realizacji planu?” (1953 r.), Włodzimierza Zakrzewskiego „Partia” (1955 r.) i Wojciecha Fangora „Strzeż tajemnicy państwowej” (1951 r.). A ponieważ gdzieś tam na obrzeżach głównego nurtu ideowych perswazji cały czas snuł się, obudzony jeszcze przed wojną, duch plakatu metaforycznego, przeto upadek socrealizmu natychmiast go ożywił, dając początek owej świetności polskiej szkoły plakatu. Dopełniła ona żywota na początku lat 70. XX w., ale przecież nadal byli czynni zawodowo jej najważniejsi przedstaw

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.