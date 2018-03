[oprac.] Justyna Sobolewska Wybitni literaturoznawcy o „Antologii Niepodległości” polecanej przez prezydenta Ci wąsaci Sarmaci Czworo specjalistów komentuje dla nas „Antologię Niepodległości”, czyli obejmujący 44 utwory (a czasem ich fragmenty) kanon polskiej literatury, który prezydent Andrzej Duda poleca do czytania z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

PantherMedia Prezydencka antologia wygląda jak przypadkowo poprzepisywane spisy treści podręczników szkolnych. Od średniowiecza do współczesności, czyli od „Bogurodzicy” po wiersz Wojciecha Wencla, poety odznaczonego przez prezydenta nagrodą „Zasłużony dla polszczyzny”, który wsławił się nienawistną publicystyką na łamach prawicowych czasopism – wybór zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę jest historycznie szeroki, ale światopoglądowo wąski. Całą listę pozycji znaleźć można pod adresem: www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2018/antologia-niepodleglosci-lista-tekstow.

Od średniowiecza do współczesności, czyli od „Bogurodzicy” po wiersz Wojciecha Wencla, poety odznaczonego przez prezydenta nagrodą „Zasłużony dla polszczyzny”, który wsławił się nienawistną publicystyką na łamach prawicowych czasopism – wybór zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę jest historycznie szeroki, ale światopoglądowo wąski. Całą listę pozycji znaleźć można pod adresem: www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2018/antologia-niepodleglosci-lista-tekstow. Poniżej oceniają go i proponują po kilka koniecznych lektur uzupełniających prof. Inga Iwasiów, prof. Ryszard Koziołek, dr hab. Iwona Kurz i prof. Tadeusz Sławek, wybitni specjaliści w dziedzinie literatury i kultury polskiej. *** Inga Iwasiów: Niepodległość jest męska Prezydencka antologia wygląda jak przypadkowo poprzepisywane spisy treści podręczników szkolnych. Chciałabym napisać „bez ładu, bez składu”, ale widzę ten ład i skład. Każdy kanon, a czymś takim jest rocznicowy wybór, opiera się na zasadzie zakładającej istnienie i/lub scalanie wspólnoty, w tym przypadku narodowo-czytelniczej. Autoryzowane przez pana prezydenta podpowiedzi lekturowe redukują niepodległość do twardego, niezłomnego, choć ranionego i atakowanego zewsząd monolitu. Przeważa w nich poetyka patosu. Od lat dyskutujemy w Polsce nad tym, czym powinny być kanony – te szkolne, akademickie, encyklopedyczne. Bez względu na udzielane odpowiedzi eksperci i praktycy zwykle zgadzają się, że najlepszy byłby kanon czytany, a więc pobudzający ludzi do zachwytu, sprzeciwu, pracy nad sobą, komunikowania się z innymi. Najgorszy zaś – martwy, który ani nie pobudza, ani nie zachwyca, jest nudną lekcją, z której uciekniemy na wagary. Jeśli „Antologia Niepodległości” miałaby coś powiedzieć o literaturze polskiej, najbardziej uderzające byłyby dysproporcje między epokami, z odciętą tradycją dwudziestolecia międzywojennego i szybkim wypadem we współczesność już „uklasycznioną” (z ekscesywnym dodatkiem wiersza Wojciecha Wencla, raczej niemającego szans na wejście do historii literatury). Niepodległość pana prezydenta jest męska, dodatek fragmentu powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej i poetyckiej „Pieśni o domu” Marii Konopnickiej wydaje się tu gestem ustępstwa na rzecz pisarek po szkolnemu kojarzonych z „walką narodowo wyzwoleńczą”. Są w polskiej literaturze lepsze (pre)teksty do namysłu nad niepodległością. Nie ma wnikliwszej pisarki tego tematu niż Zofia Nałkowska. Zostańmy choćby przy „Granicy”, powieści o władzy, marzeniach, sumieniu, społeczeństwie żyjącym po 1918 r. Poezja? Porozmawiajmy o tomie Anny Świrszczyńskiej „Budowałam barykadę”, arcydzielnym opisie skutków wojny, o kobiecości, bohaterstwie i ranach. Bez Witolda Gombrowicza niczego się nie dowiemy o polskości, w tym o doświadczeniu emigracji. W „Trans-Atlantyku” jest wszystko, o co chcą zapytać spadkobiercy tradycji – krytyczni i poszukujący. Lepsze od ogłoszenia spisu byłoby opowiedzenie, co czyta sam pan prezydent, żeby zrozumieć kraj, w którym sprawuje urząd. O to samo chętnie pytałabym inne polityczki i polityków, niechby w ten sposób powstała antologia tekstów użytecznych rządzącym, do oceny obywatelkom i obywatelom. Prof. dr hab. Inga Iwasiów (ur. 1963) – krytyczka literacka, prozaiczka, historyczka i teoretyczka literatury, poetka. Od 2000 r. profesorka Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydała m.in. tomy rozpraw i esejów: „Gender dla średnio zaawansowanych”, „Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania”, „Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj”, powieści „Bambino”, „Ku słońcu”, „W powietrzu” i „Pięćdziesiątka”, a także eseje „Umarł mi”. *** Iwona Kurz: Apokaliptyczny żart Wybór literatury polskiej zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę na 100-lecie niepodległości czytam jak apokaliptyczny żart mesjanistyczny – i z literatury, i z jej czytelników. Decydująca w tym zestawie nie jest ani ranga artystyczna, ani kulturowa dzieła. Ani też potencjał pobudzenia do dyskusji. Wymowne zresztą, że nie pojawił się ani pomysł, by zestaw był wynikiem plebiscytu czy konkursu, otwartego namysłu nad kanonem niepodległości, ani by obok literatury czytanej w kawałkach włączyć w niego dzieła malarskie i filmowe. Pomyślmy, w chronologii wydarzeń: „Gorączka”, „Śmierć prezydenta”, „Popiół i diament”, „Przypadek”, „Dług”. Wszystkie o niepodległej. Wszystkie, niestety, i dyskusyjne, i współczesne. Miało być narodowo wyzwoleńczo: „Ja z synowcem na czele, i – jakoś to będzie!”. Jak gdyby całą kulturę polską tworzyli wąsaci Sarmaci, którzy myślą i myślą, jak by tu odzyskać niepodległość, ale już niekoniecznie – po co. Jakby całe pokolenia zastanawiały się tylko, jak walczyć, szablą i modlitwą, ale już niekoniecznie – jak budować. I jakby nie budowały również mimo braku niepodległości. Trudno w efekcie poprawiać listę, która sprawia wrażenie wybranej losowo przez komputer na podstawie częstotliwości występowania słów kluczy: po pierwsze cierpienie, po drugie naród, po trzecie Bóg, po czwarte przeszłość. Od tego trzeba byłoby tak naprawdę zacząć, od pytania o te podstawowe hasła, o to, jak sami definiujemy niepodległość, o to, jak i na ile określa ona tożsamość. W końcu w Polsce umiera się nie tylko na niepodległą, o czym najżywiej pisze ksiądz Baka (i jego spadkobierca Jarosław Marek Rymkiewicz w swoich wierszach niepolitycznych i w swoich pogańskich – dużo bardziej niż umieszczona w zestawie „Stara baśń” – „Kinderszenen”). Przeczytane w całości „Przedwiośnie” (albo w ogóle nieujęta w antologii „Lalka”) przypomniałyby, że niepodległą (nawet jak jej nie ma) buduje się niekiedy z całkiem ludzkiej miłości. Można też afirmować życie, jak Anna Świrszczyńska w tomie „Jestem baba” – z pamięcią przecież jednak o „pustce po mieście” („Budowałam barykadę”). „Związki przyjaźni” Edwarda Abramowskiego każą się zastanowić nad więziami innymi niż rodzinne i narodowe, i nad kłopotem, jakim również staje się własne państwo po stuleciu jego braku. „Absolutna amnezja” Izabeli Filipiak pokazuje, że zniewolenie różnie niewoli różne podmioty, a krew płynie nie tylko z ran. Do tego dodać trzeba jeszcze Stanisława Lema i jego „Solaris”, bo nikt tak sugestywnie nie przedstawia tragicznej wiedzy o tym, że wszystko, co rzucimy za siebie, znajdziemy przed sobą – w monstrualnej formie. Dr hab. Iwona Kurz (ur. 1972) – historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, od 2012 r. wicedyrektorka Instytutu Kultury Polskiej. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej ujmowanej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Autorka m.in. książki „Twarze w tłumie” (2005 r., nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Michałka za najlepszą książkę filmoznawczą). Ryszard Koziołek: Kanon ideologiczny Nie sposób z tym zestawem dyskutować, ponieważ nie jest on efektem negocjacji między instytucjami kultury i edukacji ani wynikiem badań doświadczeń i preferencji czytelniczych, ani nawet wyrazem czyjejś konkretnej postawy dogmatycznej. Jest to rozczulająco bezradny projekt pewnej biografii czytelniczej. Może nawet autobiografii. Rozumiem bowiem, że twórcy (twórczyni? twórca?) tego zestawu tekstów przeczytali je i przeżyli na tyle mocno, że stały się dla nich kanoniczne, czyli wzorcowe i zobowiązujące dla pojmowania, czym jest i po co jest literatura polska. Nie jest to kanon literacki, tzn. kryterium wyboru utworów lub fragmentów nie stanowi ich doskonałość estetyczna. Utwór określany jako „kanoniczny” żyje zwykle dłużej niż jedno pokolenie w dialogującej kontynuacji z następcami. Utwory kanoniczne wymuszają kontynuacje i nawiązania, nie tylko literackie. Nawet jeśli są tam poeci kanoniczni, jak Sęp Szarzyński, Lechoń czy Miłosz, to wybrane wiersze nie są najbardziej wpływowymi dla dziejów poezji polskiej. Spośród nich jedynie pieśń Kochanowskiego mogłaby się znaleźć w tak rozumianym kanonie literackim, który tworzy się głównie przy udziale samych pisarzy, czytelników oraz procesów przejmowania tekstu literackiego przez inne media, jak muzyka czy film. Jest to kanon ideologiczny – niedbale skonstruowany – w którym literatura została sprowadzona do roli dawania świadectwa chwały, upadku i odrodzenia Rzeczpospolitej szlacheckiej lub jej idei, obecnej szczątkowo w myśli i działalności opozycji politycznej, w drugiej połowie XX w. Rozumiem plan użycia literatury jako środka transmisji przesłania ideologicznego, ale nie pojmuję, jak – poza przymusem szkolnym – skłonić młodzież do lektury Wespazjana Kochowskiego czy Szymona Starowolskiego. Nie mart

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.