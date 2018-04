Na festiwalu Spring Break, organizowanym od pięciu lat na różnych scenach klubowych Poznania, długo można było spotkać wyłącznie muzyków krajowych. Co przy ponad 100 występach każdego roku zrealizowało już jeden cel: dowiodło raz na zawsze, że bardzo rozkwitła nam polska scena. W tym roku organizatorzy znów zaprosili gwiazdy rodzimego radia (od Natalii Kukulskiej i Grubsona po Korteza i O.S.T.R.) i rozmaitych nisz. Dwójka laureatów Paszportów POLITYKI zaprezentuje swoje nowe przedsięwzięcia: Misia Furtak wystąpi w duecie Ffrancis z Piotrem Kalińskim, a Marcin Masecki – z Jazz Bandem Młynarski–Masecki. Tegoroczny nominowany Stefan Wesołowski – w duecie Nanook of the North.

Enea Spring Break, 19–21 kwietnia, Poznań