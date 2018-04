Bartek Chaciński Muzyka rozrywkowa – czyli właściwie co? Dźwięki w rozdźwięku Przed nami Fryderyki, ostatnie podsumowanie roku w muzyce rozrywkowej. Ale nowe rynkowe zjawiska sprawiły, że samo hasło „muzyka rozrywkowa” dla każdego znaczy co innego.

materiały prasowe Taconafide, czyli Taco Hemingway i Quebonafide – duet popularnych raperów. Na początku kwietnia w pierwszej piątce polskich bestsellerów znalazły się cztery albumy hiphopowe. Kolejno: Kękę, duet Dwa Sławy, O.S.T.R. i kolejny duet Pro8l3m. Wcześniej przez pięć tygodni polscy raperzy zmieniali się na miejscu pierwszym, jak gdyby umówili się na dyżury na szczycie zestawienia, a gdy ten numer POLITYKI wchodzi do kiosków, według wszelkich znaków na niebie i ziemi dojdzie już do kolejnej zmiany warty i najchętniej kupowaną polską płytą stanie się „Soma 0,5 mg” Taconafide, czyli Taco Hemingwaya i Quebonafide – dwóch popularnych polskich raperów w duecie.

A rok wcześniej – O.S.T.R. Nisza urosła więc do rozmiarów zjawiska przesłaniającego całą resztę, które w normalnych warunkach nazwalibyśmy nowym mainstreamem. Tyle że to pojęcie nie jest dziś lubiane w muzyce, podobnie zresztą jak w innych dziedzinach życia. Słuchanie tej samej muzyki co wszyscy w czasach dostępu do przeróżnych gatunków bywa uważane za przejaw braku własnego gustu. Eksploatowany przez TVP (prowadzi tam nowy show „Big Music Quiz”, w którym celebryci rozpoznają bardzo znane piosenki) i obecny już w żelaznym weselnym repertuarze discopolowy gwiazdor Sławomir notuje sprzedaż kilkakrotnie niższą niż dominujący w sprzedaży fizycznych nośników O.S.T.R. A największy przebój Sławomira „Miłość w Zakopanem”, owszem, zna dziś cała Polska, ale pod względem liczby odtworzeń w najpopularniejszym serwisie streamingowym Spotify nie ma szans w starciu z Taconafide. Wynik 2,2 mln, który przez wiele miesięcy osiągnęła tu „Miłość…”, utwór „Tamagotchi” raperskiego duetu uzyskał w niewiele ponad tydzień, po czym zdecydowanie przebił. To efekt działania kilku fenomenów przemeblowujących nasze myślenie o rynku. Podziały zwyczajowe Taconafide słuchają młodzi i jeszcze młodsi. Teksty odwołują się co rusz do kodu ludzi dorastających w latach 90. i później („Gdy robiłem hajs, oglądałeś Disney Channel” – słyszymy w tekstach. Albo: „Mój plan złożony tak jak Bionicle jest/Twój jedyny plan to cykać mi foto”). A młodzież jest najważniejszym odbiorcą muzyki sprzedawanej poprzez streaming. Ponad połowa użytkowników serwisu Spotify ma mniej niż 35 lat i nowe nawyki związane ze słuchaniem – w ciągu ostatniego miesiąca ponad trzy czwarte użytkowników tego serwisu słuchało muzyki na urządzeniu przenośnym, czyli z reguły na smartfonie. 85 proc. młodzieży w wieku 13–15 lat korzysta ze streamingu (dane IFPI – Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego), a tylko trzy procent w tej grupie wiekowej – jak donosi badanie Music Watch – deklarowało słuchanie muzyki z płyt CD. Nowe pokolenie pierwsze muzyczne fascynacje przeżywa na Spotify – i w tym wypadku jest to fascynacja Taco Hemingwayem. Mamy zatem w zwracającym się do młodych duecie Taconafide zgodność formy i treści. Pokoleniowość to żadne zaskoczenie – muzyka rozrywkowa od lat 50. podlega zmieniającym się generacyjnie gustom i modom. Tyle że kiedyś ta pokoleniowość dotyczyła gatunków muzycznych, a nie sposobów słuchania. A dziś ważne jest to, że wobec rozmywających się podziałów gatunkowych bardziej dzieli nas sam sposób obcowania z muzyką. To, czy słuchamy jej w domu, z płyty, celebrując odsłuch, czy raczej odbieramy jako tło, czy słuchamy w samochodzie z radia, czy może właśnie na smartfonie. Coraz trudniej pomiędzy tymi trzema podejściami znaleźć część wspólną. Weźmy komercyjne radio, skoncentrowane na tym, żeby trafiać do najszerszego grona odbiorców, nie zniechęcając tych, którzy z muzyką zbyt agresywną lub zbyt trudną mogliby się poczuć nieswojo. Lektura zeszłorocznego podsumowania Airplay – listy utworów granych najczęściej w rozgłośniach radiowych – może zaskoczyć badaczy rodzimych gustów. W pierwszej setce nagrań nie ma żadnego (!) z piątki wykonawców ulubionych przez słuchaczy Spotify. A są to – żadne zaskoczenie, skoro już wspominałem o tej pokoleniowości – Taco, Quebonafide, O.S.T.R., Paluch i Białas. Wyłącznie raperzy. Przy okazji ta radiowa lista – z Edem Sheeranem na czele – potwierdza, że w polskiej radiofonii zdecydowanie dominują przeboje z zagranicy. W pierwszej dziesiątce znalazła się ledwie jedna polska piosenka – „O pani!” Grzegorza Hyżego – radiowe zestawienie wręcz zaprzecza temu, co pokazują listy bestsellerów płytowych i streaming. Potwierdza tylko jedno: że ludzie słuchający muzyki na różne sposoby to zupełnie inne plemiona, które nawet nie mają szans, by znać te same piosenki. Spośród pięciu artystów najlepiej sprzedających się w Polsce na płytach w 2017 r. tylko brytyjski wokalista Ed Sheeran znalazł się w tej radiowej setce. Głód odsłuchów Przez lata utrwalaniem masowych gustów zajmowała się również telewizja. Tymczasem kanały muzyczne przestają się pod tym względem liczyć – w Polsce duże spadki oglądalności notują niemal wszystkie spośród nich (z wyjątkiem kanałów z disco polo), w tym legendarna MTV, która wykreowała gwiazdy lat 80., ale w ostatnich latach oderwała się od pierwotnej roli. To już nie czasy, gdy jeden telewizyjny występ grupy The Beatles w „The Ed Sullivan Show” stawał się przepustką do kariery w Ameryce, bo oglądało go 70 mln osób – co trzeci mieszkaniec kraju. Zresztą nawet wysoka oglądalność w głównych kanałach nie przekłada się już z automatu na sprzedaż płyt. Jubileuszowy opolski koncert Maryli Rodowicz w TVP śledziło w ubiegłym roku 5,5 mln widzów, co stanowi rzadką dziś widownię muzycznego widowiska, tymczasem jednym z większych zaskoczeń sezonu była niewielka sprzedaż wydanego niemal w tym samym momencie albumu Rodowicz „Ach świecie” – płyta nie znalazła się nawet w pierwszej setce bestsellerów 2017 r. Klip do przeboju „W sumie nie jest źle” Maryli przez siedem miesięcy zebrał w serwisie YouTube – kolejnym mierniku muzycznej popularności – 884 tys. odtworzeń, co łatwo skomentować można tytułem samej piosenki. Bo najnowszy singlowy utwór Taconafide „Kryptowaluty” tyle samo osób obejrzało w ciągu pierwszych… 13 godzin. Z kolei największy polski hit na YouTube 2017 r., czyli wspomnianą „Miłość w Zakopanem” Sławomira, łącznie odtworzono w tym serwisie 139 mln razy. YouTube zastąpił w znacznym stopniu telewizję jako kanał promocji, ale i on nie daje gwarancji wysokiej sprzedaży. Zawrotne wyniki klipów disco polo nie przekładają się na sprzedaż tak łatwo jak wyniki oglądalności klipów hiphopowych. Dlaczego? Bo odbiorca disco polo nauczył się, że jego muzyka jest wszędzie, na wyciągnięcie ręki, że jest zwykle dostępna za darmo i ma charakter użytkowy jako ścieżka dźwiękowa do różnych wydarzeń życiowych. Tymczasem hip-hop uczył słuchaczy, że są niszą, wymagał identyfikacji i zaangażowania, oferując w zamian coraz bardziej atrakcyjne edytorsko wydania, limitowane edycje, winyle, gadżety, ubrania. W ten sposób nisza przechowała świadomość wartości, a masa ją zgubiła. A właśnie niezrozumienie wartości – a nie, jak kiedyś, piractwo – jest dziś głównym problemem spędzającym sen z powiek w całym przemyśle muzycznym. Bo za samą liczbą odtworzeń na YouTube, choćby i zawrotną, nie idą wielkie pieniądze. Zjawisko opisuje się jako value gap, czyli rozdźwięk wartości. – To nierównowaga pomiędzy poziomem przychodów, jakie serwisy z treściami zamieszczanymi przez użytkowników, takie jak YouTube, czerpią z muzyki, a wysokością środków, jakie powracają do tych, którzy tę muzykę tworzą i w nią inwestują – wyjaśnia z

