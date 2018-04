Kawiarnia literacka Darmowe lunche Jak pokochać centra handlowe? Wstawiać do nich biblioteki.

Uwielbiam biblioteki – tę małą w rodzinnym miasteczku, z której wypożyczałem kolejne tomy Verne’a i Ożogowskiej, i te współczesne świątynie kultury. Szczególnym uczuciem darzę bibliotekę publiczną w Kista, w której gościnnych progach spędziłem prawie siedem tygodni. Jest piękna i nowoczesna, w końcu Kista, dzielnica Sztokholmu, to szwedzka dolina krzemowa – tu siedziby mają uczelnie i firmy z branży IT i komunikacji, takie jak Ericsson czy IBM. Nie dziwi więc, że każda książka ma swój kod kreskowy, wystarczy więc ją zeskanować w terminalu i zabrać do domu, a po przeczytaniu odłożyć na taśmę w specjalnym okienku, gdzie zostanie automatycznie posortowana. Nie, to współczesny standard. Prawdziwa nowoczesność jest gdzie indziej. Na plakacie „Witamy uchodźców”. W dziale dziecięcym, gdzie obok półek z książkami z całego świata znajduje się kącik zabaw dla maluchów i parking dla wózków, a także świetlica ze stanowiskami komputerowymi. To miejsce przyjazne ludziom i nie chodzi tylko o hamaki, na których można sobie leżeć, czytając książki. Poprosiłem więc o azyl i dostałem – wystarczyło, że wypełniłem formularz, i już mogłem cieszyć się sztokholmską kartą biblioteczną. Kawałek czerwonego plastiku dawał dostęp do miejskiego księgozbioru, sieci Wi-Fi i kabin do nauki i pracy, w których wieczorami oddawałem się twórczości literackiej. Ale najbardziej zdziwiło mnie to, że biblioteka publiczna w Kista, która w 2015 r. uzyskała tytuł najlepszej publicznej biblioteki świata, znajduje się w centrum handlowym. Kista Galleria jest dość niezwykła. Jest tu około 180 sklepów, kino, restauracje i bary, ale także dom studencki, hotel i stacja metra, połączone w jeden gigantyczny organizm. Galeria leży na szlaku komunikacyjnym, to przez nią przechodzą codziennie tysiące pracowników spieszących do nowoczesnych biurowców, alejki mają więc normalne nazwy, jak ulice, i pokazują się na mapach. Niczym baza kosmiczna, miasto-kokon. Tak sobie wyobrażałem przyszłość, o której pisałem właśnie książkę. Jak pokochać centra handlowe? Wstawiać do nich biblioteki. Któregoś dnia poszedłem do wielobranżowego supermarketu Clas Ohlson kupić obieraczkę albo jakiś inny kuchenny niezbędnik i zobaczyłem coś wspaniałego. Torbę na lunch z napisem „There ain’t no such thing as a free lunch”. Nie ma czegoś takiego jak darmowe lunche. Jakiś piękny umysł stał za pomysłem, żeby wrzucić takie hasło na torbę, ale dla mnie ten żart miał wiele warstw. Pierwszy raz usłyszałem je w internecie, na grupie dyskusyjnej o science fiction i fantasy. Mało się tam dyskutowało o fantastyce i przyszłości, a dużo o polityce i teraźniejszości. TANSTAAFL było hasłem, jakie rzucali fanatycy wolnego rynku, gdy np. jakiś lewicowiec wspominał coś o idei darmowej i państwowej służby zdrowia. Nauczyli się go z książki SF Roberta Heinleina „Luna to surowa pani”. Było mottem zamieszkujących księżycową kolonię libertarian. Polska Wikipedia tłumaczy, że to hasło „stanowi ilustrację liberalnej ekonomii, która sprzeciwia się przyznawaniu subsydiów ze strony państwa (darmowe zasiłki, dofinansowanie nierentownych przedsiębiorstw itp.). Zdaniem libertarian tego typu zjawiska mają negatywny wpływ na gospodarkę”. Tymczasem to powiedzonko narodziło się wcześniej i służyło nie jako przestroga przed okropnym socjalizmem, ale przed podstępnymi praktykami kapitalistów. „Darmowe lunche” były wliczonym w cenę drinka jedzeniem, które było celowo słone, żeby klienci kupowali więcej napojów (zupełne przeciwieństwo szwedzkiej gastronomii – chociaż jedzenie jest droższe niż w Polsce, to nie trzeba płacić za wodę do picia, a często również za pieczywo). To dobre hasło, żeby przypominać, że za tanią drukarką atramentową idą drogie tusze albo że telefony „za złotówkę” spłaca się w wysokich abonamentach. Dlaczego stało się mottem przeciwników płacenia podatków? To trochę jak z grą Monopoly, która powstała w czasach Wielkiego Kry

