Robin Campillo o polityce i namiętności w czasach zarazy

Bunt w czasach zarazy Rozmowa z Robinem Campillo, reżyserem filmu „120 uderzeń serca", o walce z AIDS, związkach homoseksualnych i ruchu Act Up.

ROBIN CAMPILLO: – Dekada poprzedzająca wybuch protestów Act Up była dla mnie niesłychanie traumatycznym doznaniem. Pamiętam przerażenie po przeczytaniu w 1982 r. artykułu o nieznanym wirusie HIV atakującym komórki układu odpornościowego.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Powrót w filmie do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku, kiedy Francja ociągała się z pomocą umierającym na AIDS, bagatelizując zagrożenie epidemią, to bardziej przestroga dla nas, czy hołd dla ówczesnych aktywistów Act Up? ROBIN CAMPILLO: – Dekada poprzedzająca wybuch protestów Act Up była dla mnie niesłychanie traumatycznym doznaniem. Pamiętam przerażenie po przeczytaniu w 1982 r. artykułu o nieznanym wirusie HIV atakującym komórki układu odpornościowego. Chorobę nazywano rakiem homoseksualistów. Miałem wtedy 20 lat. Byłem młodym gejem. Po wieku niewinności spełniał się jakby koszmar z horroru science fiction – zaraza zabijająca przedstawicieli odmiennej orientacji seksualnej. Z dnia na dzień sytuacja dramatycznie się pogarszała. Odchodzili kolejni znajomi i przyjaciele. Próbowałem siebie chronić. Wystrzegałem się relacji, kontaktów. Żyłem za szybą. Kino, moja pasja, wydawało się w tym kontekście nieistotne. Zapatrzony w Nową Falę, studiując w Paryżu reżyserię, nie odnajdywałem punktów stycznych z tym, co się działo wokół. Godard, Rohmer, Rivett zajmowali się wyłącznie ludźmi zdrowymi. Z jednym wyjątkiem. W „Cleo od piątej do siódmej” Agnès Varda stworzyła wnikliwy portret psychologiczny kobiety zapadającej na nowotwór. Jedynie jej film odzwierciedlał mój stan. Samotność i strach przed zaglądającą w oczy śmiercią. Rodziny chorych na AIDS nie zawsze wiedziały, jak się zachować. Byliśmy zdani tylko na siebie. Zdruzgotani brakiem wsparcia medycznego, przemilczaniem naszych problemów w mediach, obojętnością polityków i instytucji. Narodziny paryskiego odłamu Act Up – organizacji powołanej do życia w Nowym Jorku w 1987 r. w celu reprezentacji i pomocy chorym na AIDS – to był akt desperacji, samoobrony? Dla mnie to był ratunek. Związałem się z Act Up z gniewu, ponieważ odmówiono mi wstępu do szpitala, gdzie leżał mój chłopak. Gdy okazało się, że zaraził się wirusem, byłem przekonany, że umrzemy razem. Brak słów, jak moje życie się zmieniło. Act Up-Paris zainicjowało działalność podczas czerwcowej parady w 1989 r. Do tego czasu najczęstszą reakcją ze strony zwykłych Francuzów było współczucie „tym biednym gejom”. Po 10 latach biernego wyczekiwania na realną pomoc, świadomi, że epidemia nie jest sprawą obyczajowo-społeczną, tylko polityczną, zdecydowaliśmy się wziąć sprawy w swoje ręce. Najważniejsza była zmiana wizerunku. Przełamanie lęku. Z bezbronnych ofiar przeobrażenie się w świadomych, walczących o swoje prawa obywateli, którzy nie godzą się umierać w szpitalnej ciszy. Trzeba było zacząć publicznie mówić o zagrożeniach, nagłaśniać sytuację, uświadomić szczególnie młodzieży licealnej, jakie zachowania prowadzą do zachorowań, co powoduje przenoszenie wirusa, domagać się prewencji, dostępu do leków, informowania o wynikach badań prowadzonych przez koncerny farmaceutyczne. Pomysły na akcje były różne. Od zabarwienia na czerwono Sekwany po naciągnięcie gigantycznej prezerwatywy na obelisk na placu Zgody. Skuteczna okazała się akcja z różowymi trójkątami naszytymi na podkoszulki, które włożyło kilkunastu chorych na AIDS. Takimi symbolami napiętnowano homoseksualistów w obozach koncentracyjnych. Władza początkowo ignorowała wasze akcje. Po swojej stronie mieliście za to opinię publiczną. Kluczową rolę odegrało zaangażowanie najciężej chorych. Demonstrując, biorąc udział w otwartych debatach, uczestnicząc w gejowskich paradach, pokonując uprzedzenia, ośmielili innych: narkomanów, byłych więźniów, dotkniętych hemofilią itd. Powstało zróżnicowane, prężne, złożone z silnych osobowości środowisko wymieniające się doświadczeniami, obmyślające rozmaite strategie protestu, uczące się wspólnie działać. Gdy kręciłem film, moją obawę budziło to, czy zanadto nie idealizuję atmosfery wokół Act Up. Czy mam wystarczająco duży dystans do środowiska, by przedstawić je ze wszystkimi wadami, w naturalny sposób. Najwięcej kłopotów przysparzał scenariusz. Z kolei obsadzając w jednej z głównych ról brazylijskiego aktora Nahuela Péreza Biscayarta, wiedziałem, że ma ogromny potencjał, a zarazem w jego grze wyczuwałem pewną przesadę, bo lubi podkreślać teatralność. Dostrzegłem w tym szansę, by poprzez tę manierę, stopniowo zdejmując z niego maskę, osiągnąć szczerość, o jaką mi chodziło. Może brzmi to niewiarygodnie, ale uporanie się ze wszystkimi trudnościami produkcyjnymi zajęło mi 25 lat. Robiąc „120 uderzeń serca”, musiał pan też pomyśleć o współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach stojących przed młodymi ludźmi. Ćwierć wieku to cała epoka. Nie wydaje mi się jednak, aby z psychologicznego punktu widzenia wiele się zmieniło. Młodzi na Zachodzie mają prawo nie wiedzieć, czym był ruch Act Up, ale ich lęki pozostają podobne. Może wyzbyli się już obaw, że zarażą się wirusem HIV poprzez kontakt seksualny. Boją się natomiast tego, co przyniesie im życie. Są tak samo zagubieni. Rekonstruując historię grupy aktywistów, która głównym instrumentem walki uczyniła jawność, nie robiłem tego z pobudek egoistycznych. Chciałem pokazać zryw, ferment udzielający się nam wszystkim. Jawność wtedy była inaczej rozumiana. Dzisiaj rewolucje wszczyna się w mediach społecznościowych. My musieliśmy się obejść bez telefonów komórkowych, Facebooka. Aby wspólnie coś osiągnąć, spotykaliśmy się w realnej przestrzeni, konfrontowaliśmy się twarzą w twarz z pomysłami, organizowaliśmy otwarte kluby dyskusyjne. „120 uderzeń serca” mówi o funkcjonowaniu w grupie. Ale to nie jest film historyczny. Wybory, dramaty, postawy ludzkie są uniwersalne. Młodzi Ukraińcy zmagają się teraz z podobnymi ograniczeniami. Na wschodzie toczy się wojna, brakuje lekarstw, szerzy się epidemia, m.in. na skutek prostytucji. Nikt o tym głośno nie mówi. Młodzi Słoweńcy – ich sytuacji nie sposób porównywać z Ukraińcami – też wyrażają swoje niezadowolenie. W wielu regionach jest podobnie. Jak dalece jest to opowieść autobiograficzna? Fakty ukazane w filmie są prawdziwe i szeroko udokumentowane. Nie mogę jednak powiedzieć, że w stu procentach opisują moje życie. Bunt polegający na ulicznych marszach, oblewaniu polityków farbą imitującą zakażoną krew i innych prowokacjach rzeczywiście przebiegał w ten sposób. Act Up nigdy nie stosowało przemocy fizycznej. Policja często interweniowała uzbrojona po zęby. Naszą bronią były plakaty, okrzyki, nasze ciała. Jeśli chodzi o filmowe postaci, są całkowicie fikcyjne. Jedynie historia nastolatka chorego na hemofilię i jego matki została wiernie odtworzona. Mężczyzna ma obecnie 40 lat. Obejrzał film, był poruszony. Drugi wyjątek to Bachir Saïfi, aktor, który zgłosił się na casting jako weteran Act Up. 