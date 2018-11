Urszula Schwarzenberg-Czerny, Janusz Wróblewski Gra sił pomiędzy kinem i streamingiem Krótki film o samotności Coraz częściej mówi się o końcu kina takiego, jakie dziś znamy. Nowe przeniesie się do domów, do telefonów, a widz – do filmowej rzeczywistości.

Gilles Sabrie/Bloomberg/Getty Images Wirtualne kino w Pekinie. Bicie nowych, mocno wyśrubowanych rekordów frekwencyjnych przez „Czarną panterę”, „Player One” czy „Avengersów” może działać usypiająco na amerykański przemysł rozrywkowy, który wydaje się przeżywać kolejną złotą erę. Ale powodów do niepokoju jest wiele. W Ameryce i Kanadzie, krajach kluczowych dla rozwoju kultury masowej, wpływy ze sprzedaży biletów – głównego źródła dochodów branży filmowej – od kilku sezonów maleją. Gdyby nie chłonny rynek azjatycki z Chinami na czele, gdzie wedle statystyk otwiera się jeden multipleks dziennie, sytuacja wyglądałaby zatrważająco.

Bo pojawienie się nowych potężnych graczy, takich jak platformy streamingowe Netflix, Amazon czy Hulu – z własną, bogatą i konkurencyjną ofertą skierowaną wyłącznie do dystrybucji przez internet – też wstrząsnęło branżą. Szybka wojna streamingowa W tym roku byliśmy świadkami swoistej gry sił pomiędzy kinem i streamingiem. Najpierw Cannes – najbardziej liczący się festiwal filmowy na świecie – weszło w konflikt z Netflixem, nie dopuszczając do konkursu ani jednego filmu wyprodukowanego przez tę platformę. Chodziło o to, że między premierą kinową a streamingiem filmu powinno, według zasad narzucanych przez festiwal, upłynąć 36 miesięcy. A skoro we Francji nie przewiduje się dystrybucji kinowej Netflixa, to na festiwalu nie powinno się promować pozycji z jego katalogu. Podobny problem zaczyna mieć Amerykańska Akademia Filmowa: nagradzać takie produkcje Oscarami czy nie? Steven Spielberg uważa na przykład, że filmy Netflixa nie pasują do tego wyróżnienia, tylko do nagrody Emmy, bo „jeżeli ktoś decyduje się na format telewizyjny, to produkuje filmy telewizyjne”. Tymczasem coraz więcej znakomitych filmów powstaje wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu płatnych serwisów internetowych. I z roku na rok dotyczy to projektów coraz bardziej ambitnych: choćby wyprodukowanej przez Netflix czarno-białej „Romy”, opartej na przeżyciach z dzieciństwa meksykańskiego reżysera Alfonso Cuaróna. To swoisty test: film, który wejdzie i do streamingu, i do kin. I sprawdzi, czego chce masowa publiczność. Opinie w środowisku są zresztą coraz mocniej podzielone. Martin Scorsese, odwrotnie do Spielberga, uważa, że przemysł filmowy naprawdę wylądował na rozdrożu. Jego zdaniem w przyszłości „mniej będzie tego, co uznajemy teraz za kino na ekranach multipleksów, a coraz więcej form audiowizualnych w mniejszych salach kinowych, w sieci oraz w przestrzeniach i okolicznościach, których nie mogę teraz przewidzieć” – pisał reżyser w liście otwartym do swojej córki Franceski. Bo Scorsese zdał sobie sprawę, że filmy, które jej pokazywał, które miały dla niego znaczenie, są zupełnie inne niż filmy, które ją ukształtują w przyszłości. Zmiany w dystrybucji związane są z wyborami publiczności, a ta wyraźnie woli korzystać z platform streamingowych, z Netflixa, Amazon Plus czy HBO GO, oferujących wideo na życzenie. Z amerykańskiego badania Nielsen Global Survey z 2016 r., przeprowadzonego wśród 30 tys. respondentów z całego świata, wyraźnie wynika, że VOD wchodzi w kompetencje kina. 65 proc. z przepytanych korzysta z VOD, a 40 proc. korzysta z tych serwisów raz dziennie. W dodatku tylko 50 proc. korzystających na świecie z VOD ogląda w ten sposób produkcje telewizyjne, a aż 80 proc. – filmy kinowe. Czy w przyszłości ten nowy sposób dystrybucji zmieni kino? Za ilustrację problemu posłużył przypadek „Anihilacji”, tegorocznego filmu Alexa Garlanda, który początkowo miał trafić do kinowej dystrybucji. Tymczasem studio Paramount sprzedało międzynarodowe prawa do tego thrillera SF Netflixowi, tym samym przyznając, że nie wierzy w dobry wynik finansowy „Anihilacji” w kinach. Czyli potentat kinowego rynku zawarł układ z serwisem streamingowym, który wzrasta przecież na słabnącej pozycji dużych amerykańskich domów produkcyjnych. Decyzja miała zostać podjęta przez Paramount po nie najlepszych wynikach testowych pokazów „Anihilacji”, co jest dowodem na to, że studia filmowe mogą w najbliższym czasie odrzucać ambitniejsze projekty, z którymi nie wiążą się pewne zyski. Z kolei propozycje Netflixa, Amazon Prime czy HBO GO, które odrzuciło Cannes, kilka miesięcy później przygarnęły festiwale w Wenecji i Toronto. Wyświetlonych zostało kilka filmów z katalogu Netflixa (m.in. „Ballada o Busterze Scruggsie” braci Coen). Toronto otworzył szkocki dramat historyczny „Król wyjęty spod prawa” Davida Mackenziego, a Złote Lwy w Wenecji przyznano właśnie „Romie”. Film Cuaróna jest meksykańskim kandydatem do Oscara i właśnie perspektywa zdobycia pierwszej statuetki za film fabularny skłoniła Netflixa do zmiany dotychczasowej strategii. „Roma” trafi pod koniec listopada do ograniczonej dystrybucji, a 14 grudnia będzie miała jednoczesną większą premierę kinową i streamingową. Nie ma wątpliwości, że to ukłony w stronę Akademii. Trudno tylko powiedzieć, czy gremium przyznające nagrody pozytywnie na ten sygnał zareaguje. W każdym razie Cuaron, który ma już Oscara za „Grawitację”, jest z takiego rozwiązania zadowolony. Choć zrealizował film z Netflixem, chce, by trafił również na większy ekran. Nawet jeśli nie ma przy tym projekcie wsparcia ze strony hollywoodzkich studiów. „Czarno-biały dramat w języku Misteków jest jednym z tych filmów, którym trudno jest teraz silnie oddziaływać i to w znaczącej skali” – mówił w Wenecji. Do kina czy na film? Dla odbiorcy granica między filmem kinowym a prezentowanym w sieci wydaje się coraz mniej istotna. Ważniejsza z punktu widzenia statystycznego konsumenta jest dziś kwestia dostępności: kiedy i gdzie będzie można taki film zobaczyć? Nikt nie chce już czekać, aż kinowe tytuły wyprodukowane przez hollywoodzkie studia – do niedawna monopolistów na globalnym rynku – po wielu miesiącach eksploatacji trafią pod strzechy. A w dzisiejszych warunkach – na urządzenia mobilne. Wynalazki technologiczne od początku istnienia wymuszały radykalne zmiany w przemyśle filmowym. Wytwórnie błyskawicznie musiały się przestawiać z produkcji kina niemego na dźwiękowe, kolorowe, szerokoformatowe, cyfrowe, a ostatnio 3D (choć pierwsze zakończone niepowodzeniem próby wdrożenia tej technologii miały miejsce już w latach 40. XX w.). Modyfikacjom podlegała głównie jakość ścieżki dźwiękowej i format obrazu. Niezmienny pozostawał nawyk oglądania oraz przeżywania ekranowej fikcji wspólnie, w coraz lepiej wyposażonej i wygodniejszej sali kinowej. Przynajmniej do teraz. Bawiąc się w prognozowanie ewolucji zjawiska zwanego sztuką filmową, George Lucas i Steven Spielberg, w panelu zorganizowanym niedawno przez USC School of Cinematic Arts w Los Angeles, zgodzili się, że siła franczyzowego kina słabnie, gdyż fascynacja Amerykanów komercyjnymi cyklami, markami lub uniwersami filmowymi Marvela czy „Gwiezdnych wojen” powoli wygasa. Raczej prędzej niż później ten rynek czeka załamanie. Jednocześnie, zamiast urozmaicać ofertę, wielkie studia na siłę rozdymają budżety i drastycznie ograniczają liczbę do kilku wybranych, teoretycznie najatrakcyjniejszych tytułów rocznie. Ta krótkowzroczna, ryzykowna polityka może, według Lucasa i Spielberga, wkrótce się zemścić. Wystarczy bowiem, że kilka potencjalnych przebojów, takich jak „Han Solo”, wykaże słabsze od przewidywanych wyniki frekwencyjne albo w ogóle nie przyniesie zysków, a wytwórnie staną przed widmem bankructwa. Możliwe, że wszystko obecnie zmierza w stronę jeszcze większej niszowości. W wizjonerskiej wersji Lucasa i Spielberga w niedalekiej przyszłości najgorętsze tytuły mogłyby być grane na zasadzie wyłączności w luksusowych multipleksach lub w wybranych parkach rozrywki. Kto wie, czy nie będą utrzymywały się na afiszu przez wiele sezonów, tak jak to się dzieje z najpopularniejszymi broadwayowskimi spektaklami. Ceny biletów musiałyby wtedy wzrosnąć do 50, 100 lub nawet 150 dol. Resztę filmów będzie się oglądało w zależności od nastroju i potrzeby na małym ekranie. „Prawdopodobnie to jest docelowy model filmowego biznesu” – skwitował kryzysową sytuację Spielberg, dodając, że już dziś z punktu widzenia Hollywood rzecz sprowadza się do pytania, czy chcesz, żeby wszyscy zobaczyli twój film, czy wolisz, żeby poszli na niego do kina. Wirtualne nadzieje Wehikułem przygotowującym widzów do podróży w czasie i przestrzeni na miarę XXI w. i zastrzykiem nowej energii mogą okazać się gry komputerowe. Stąd pojawiające się pytania, czy kierunek ewolucji kina może wyznaczyć technologia VR (skrót od virtual reality – wirtualnej rzeczywistości), umożliwiająca oglądanie obrazów już nie tylko w 3D, ale w 360 stopniach? Ta z biernego obserwatora pozwala nam awansować na pozycję współuczestnika, a nawet kreat

