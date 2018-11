Mirosław Pęczak Buntownicy w telewizji Oswojeni rebelianci Dlaczego polscy buntownicy muzyczni lat 80. i 90. wydają się dziś bardziej oswojeni? To wpływ telewizji: tej współczesnej i tej dawnej.

Piotr Filutowski/TVN Tymon Tymański (drugi od lewej) w show TVN „Azja Express”. W październiku z programu TVN „Agent – Gwiazdy” odpadł Ryszard Peja, ucieleśnienie ulicznego rapu. W wywiadzie udzielonym stacji wyznał, że wystąpił w „Agencie”, bo chciał przekonać publiczność, że „nie jest typem, który gryzie i bije po mordzie”. Peja nie pozostaje wyjątkiem, jeśli chodzi o współpracę środowiska hiphopowego z telewizją. W tym samym programie występował Vienio (Piotr Więcławski, współzałożyciel legendarnego dla fanów hip-hopu zespołu Molesta Ewenement), który potem w stacji Kuchnia+ prowadził swój autorski program kulinarny „Ślinotok”, a teraz przemierza świat w programie kanału tematycznego Travel Channel „COOL Turyści”.

Jeszcze większe zdumienie musiał wywołać Dariusz Paczkowski – aktywista antyfaszystowski i ekologiczny, grafficiarz i performer, nazwany swego czasu zawodowym buntownikiem, autor m.in. słynnego portretu Lenina z irokezem na głowie – kiedy zdecydował się niedawno na udział w teleturnieju TVP1 „The Wall. Wygraj marzenia”, w którym wygrał prawie 240 tys. zł. Z telewizją Jacka Kurskiego miał też swój epizod Krzysztof Skiba, który występował w satyrycznym (a de facto propagandowym) programie TVP Info „W tyle wizji”, dopóki go stamtąd nie wyrzucono (dziś procesuje się z TVP za bezprawne wykorzystanie swojej piosenki w rzeczonej audycji). Skiba naraził się PiS opublikowanym na YouTube wierszem „Wykopki”, atakującym ekshumacje ofiar katastrofy smoleńskiej. Inna sprawa, że wcześniej zdecydował się na występ w opanowanej przez PiS TVP, choć jednocześnie jako lider zespołu Big Cyc występował na manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji. Czy takie wolty świadczą o nagłym nawróceniu tych artystów „na mainstream” albo o załamaniu się niegdyś silnego antysystemowego etosu niepokornej sztuki? Najczęściej powtarzana opinia mówi o prostej motywacji finansowej. Spróbujmy jednak spojrzeć na sprawę nieco szerzej i głębiej. Status artysty rebelianta kształtowany bywa przez wiele czynników, przez co jest historycznie zmienny. Kiedyś nie było z tym kłopotu. W XIX w. każdy wiedział, z jakich powodów wyniosła arystokracja albo stateczni mieszczanie uznawali za niebezpiecznych i rugowali na margines życia społecznego przedstawicieli bohemy artystycznej. Było to jasne także w epoce pierwszych awangard, czyli w dwóch pierwszych dekadach ubiegłego stulecia, kiedy ostatecznie ugruntowała swój antysystemowy sens prowokacja artystyczna, a dadaiści, futuryści i surrealiści, opowiadając się za odrzuceniem tradycji i radykalną zmianą polityczną, automatycznie zyskiwali miano burzycieli porządku społecznego. Po drugiej wojnie światowej relacja między mainstreamem a artystycznymi rebeliantami stała się o wiele bardziej złożona. Z jednej strony dawna awangarda (nie mówiąc już o XIX-wiecznej cyganerii) została skanonizowana i zajęła swoje miejsce nawet w muzeach, z drugiej zaś pojawiły się nowe ruchy artystyczno-społeczne, jak lettryści czy sytuacjoniści. A popart i muzyka rockowa jeszcze bardziej niż bezkompromisowi sytuacjoniści pogmatwały związki nowej, nieakceptowanej przez konserwatywną opinię twórczości z kulturą głównego nurtu. Dla popartu kluczowe były pomysły Andy’ego Warhola, który wprowadzał w obszar artystycznego eksperymentu ikonografię i narrację przejęte z reklamy, telewizji i estrady. Funkcjonował (towarzysko i zawodowo) w środowiskach utożsamianych z kontrkulturą, a przy tym otwarcie mówił, że chce zarabiać na swojej sztuce tak jak kalkowani przezeń wytwórcy kultury masowej. Był zatem buntownikiem czy konformistą? Podobnie paradoksalny status miała muzyka rockowa: na początku kojarzona z bezmyślną zabawą nastolatków, w latach 60. stała się niemal symbolem buntu pokolenia baby boomers, by w końcu zostać sztandarowym przykładem tzw. teorii kooptacji. O teorii tej autorzy mocno krytycznej wobec kontrkultury książki „Bunt na sprzedaż” Joseph Heath i Andrew Potter piszą, że opiera się m.in. na przeświadczeniu, wedle którego „system próbuje asymilować bunt, zawłaszczając jego symbole, pozbawiając je »rewolucyjnej« treści i odsprzedając masom jako towary. Stara się w ten sposób zneutralizować kontrkulturę, zasypując ludzi tyloma zastępczymi gratyfikacjami, że ignorują rewolucyjne jądro nowych idei”. Polska historia zawiera doświadczenia analogiczne, choć – zwłaszcza jeśli chodzi o okres PRL – posiadające odmienny kontekst. Bo przecież także w tamtym okresie funkcjonował u nas wzorzec artysty rebelianta, zarówno w jego wcieleniu neoawangardowym, jak i popkulturowym, zaś w ostatniej dekadzie PRL dały o sobie znać zjawiska, które – choćby Pomarańczowa Alternatywa – wprost nawiązywały do praktyki sytuacjonistów czy rewolucyjnych happeningów holenderskich provosów. Ale sztuka, na wzór zachodni „wywrotowa”, rozwijała się dzięki państwowym stypendiom. Wielki reformator teatru, burzyciel konwencji Jerzy Grotowski nawet wtedy, gdy realizował pomysły zbieżne z kontrkulturą i zupełnie niezależne od wytycznych państwowej polityki kulturalnej, wciąż pozostawał członkiem PZPR, do której zresztą należał aż do jej rozwiązania. Festiwal rockowy w Jarocinie, oaza subkultur z wszechobecnymi odwołaniami do anarchizmu, odbywał się przy organizacyjnym współudziale Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i za zezwoleniem partyjnej władzy. Stacją radiową popularyzującą już od późnych lat 60. najbardziej radykalną muzykę rockową była – nomen omen – Rozgłośnia Harcerska. Czy z tego wynika, że Grotowski w latach 70. bądź punkowy zespół Dezerter występujący w Jarocinie w latach 80. kierowali się politycznym konformizmem? Albo że polscy harcerze w czasach PRL byli anarchistami? Mimo tych wszystkich wątpliwości w epoce PRL, zwłaszcza u jej schyłku, dawało się odróżnić antysystemowość od głównego nurtu. Podobnie zresztą jak w pierwszych latach III RP. Tyle że w III RP główny nurt kultury nie podlegał już politycznej presji władzy, lecz poddawał się presji rynku, pozostając z nim w oczywistej symbiozie. Szeroko rozumiana alternatywność siłą rzeczy nie musiała już oznaczać wyłącznie separacji od porządku politycznego wyznaczanego przez partyjnego hegemona, ale – co okazało się trudniejsze w realizacji – pozostawanie zarówno poza tym, co państwowe, instytucjonalne, systemowe, jak i tym, co dominujące obyczajowo i świadomościowo. Już w latach 80. trzecioobiegowa ekspresja artystyczna i ideologiczna kierowała się równocześnie przeciw dyktatowi PZPR, prawicowej części opozycji politycznej i rosnącym wpływom Kościoła katolickiego. W kolejnej dekadzie w zmienionych warunkach artysta rebeliant musiał być krytyczny nie tylko wobec tzw. uwłaszczonej postkomuny, ale też wobec nowych ekspansywnych wzorców, z których na plan pierwszy wysuwał się model rodzimego yuppie, manifestującego osobliwą tożsamość hedonistyczno-konserwatywną spajaną wiarą w „niewidzialną rękę rynku”. Kto był w takim krytycyzmie najbardziej wyrazisty? Jak zawsze młodzi radykałowie organizujący kulturę w squatach i spontanicznie powstających nowych ośrodkach, z których część, jak m.in. Komuna Otwock, założona w 1989 r. „anarchistyczna wspólnota działań”, przekształcała się w oficjalne inicjatywy, współpracujące z samorządami, a część pozostawała w obiegu subkulturowym, nie godząc się na jakiekolwiek kompromisy. Potem z tych środowisk wyrośnie miejski aktywizm, nowy teatr nawiązujący do dawniejszej alternatywy i całkiem pokaźny segment półpodziemnej, ale wkrótce już zinstytucjonalizowanej kultury klubów muzycznych. Wejście w okres systemowej transformacji dla wielu reprezentantów rodzimej alternatywy okazało się niemal katastrofą tożsamościową. Wiedzieli, jak być alternatywą w warunkach nękanej kryzysem komuny, ale bardzo trudno było im się przestawić na alternatywność wobec zrewitalizowanego, a właściwie rozpoczętego na nowo kapitalizmu i demokracji. Bo cóż by to miało oznaczać? Poparcie dla egzotycznego Tymińskiego w wyborach prezydenckich albo debiutującego na scenie politycznej Andrzeja Leppera? Całkowite odwrócenie się od politycznej autodefinicji w myśl hasła „Nie wierzę politykom” z piosenki Tomka Lipińskiego? Rockmanów z pewnością nęciła wizja uczestniczenia w profesjonalnym („jak na Zachodzie”) show-biznesie i tylko nieliczne kapele, jak Dezerter, Izrael, Kultura, trwały przy etosie „antybabilońskiego przesłania”, czyli konsekwentnego krytycyzmu wobec hegemonicznych ideologii i instytucji. Wiele zespołów prężnej w latach 80. sceny

