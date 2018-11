Kawiarnia literacka Okrakiem Trudno świętować to stulecie. I nie mówię o zawaleniu obchodów, o całym tym rządowym blamażu, bo to na dobrą sprawę nieistotne.

Zawsze miałem problem z tym terminem. Pamiętam, że od dziecka dziwiła mnie nasza narodowa ekscytacja, że Polska była przedmurzem – a to chrześcijaństwa, a to Zachodu, a to Europy, a to cywilizacji. Mniejsza już, ile w tym faktów, a ile zmyślenia, ale nawet jeśli weźmiemy tę metaforę za dobrą monetę, to czym się tu ekscytować? Przedmurze to takie byle co, druga linia murów, pierwsza za fosą przeszkoda dla atakujących – ot, niski mur, bez baszt. Gdyby rzecz poszła niepomyślnie, utrata przedmurza nie jest wielkim dramatem – jeśli obrońcy się uratują, to się uratują, jak nie, to nie. Część zginie, część trafi w jakiś jasyr, w jakąś Jałtę. Ważne, że załoga z mieszkańcami obroni się w głównym pierścieniu murów. Być przedmurzem znaczy być poza miastem właściwym, z jego farą, katedrą, biskupim pałacem, dworem możnowładcy, kamienicami patrycjatu i skromniejszymi domkami rzemieślników. Być państwem-przedmurzem znaczy być państwem buforowym, które w razie czego można oddać, gdy wróg urośnie w siłę. Zapasowym narzeczonym, którego bierze się do ślubu, jeśli z prawdziwą miłością nie wyjdzie. Smakiem lodów, które klientka zamawia zrezygnowanym tonem, kiedy jej ulubiony sorbet z czarnych porzeczek się skończył. Trudno, czasem tak się zdarza, życie nie jest sprawiedliwe – ale żeby się tym szczycić? Dziwny był ten kraj, który równo sto lat temu oficjalnie „odzyskał niepodległość”, ale przecież wykrawał się z Europy Środkowej chlubnie i niechlubnie jeszcze przez lat dwadzieścia – przez konferencje, plebiscyty, powstania, „bunt” Żeligowskiego, wojnę 1920, aż po niesławny atak na Zaolzie. „Polska, czyli nigdzie”, kraj na równinach, który przez stulecia przesuwa się po mapie jak żywy organizm, to pojawia się, to znika. Przeżyliśmy go, trwał 20 lat, my trwamy już prawie 30, przesunięci, gdzie indziej. Wydawało mi się, że tym razem, chyba wyraźniej niż wówczas, nie chcemy być przedmurzem. Chcemy być zaliczeni do miasta. To akurat pamiętam dość dobrze: od samego początku, kiedy tylko opadły pęta, żadne Międzymorza – chodziło o to, żeby iść do Europy. Z naszymi umarłymi, zgoda, ale jednak. Powstał Trójkąt Wyszehradzki, ale żeby razem się wspierać w drodze do NATO i Unii, a nie żeby tworzyć jakąś buforową Rurytanię między Europą a Niedźwiedziem. Co jednak, jeśli jest to mrzonka? Jeśli nasze możliwości zmieniania świata są ograniczone, jeśli żyjemy w takiej bajce, w której jak coś już jest przeklęte, zostaje przeklęte na zawsze? Jak królewna Polonia raz się skaleczyła wrzecionem, to już nigdy w dziejach, bez względu na wszystkie próby, obudzić się nie może? I już mniejsza o to, czy tym skaleczeniem będzie to, że nie objął nas limes Cesarstwa Rzymskiego, czy inne jakieś przyczyny, historyczne, społeczne czy metafizyczne – co jeśli jesteśmy wschodnioeuropejskim Tantalem? Tantal, przypomnę, siedzi w Tartarze, głodny i spragniony – nad głową ma gałąź ciężką od owoców, która wymyka się, ilekroć po nie sięgnie, a stoi po szyję w sadzawce, ale ilekroć chce się napić, woda opada i znika. A do tego wszystkiego wisi nad nim chybotliwa skała. To jak z nami. Tu sobie jakiś zjazd gnieźnieński zrobimy – i pac, zaraz powstają tradycjonaliści pod hasłem: „Gdzie nam tu z tą Europą, z tymi nowinkami”, bunt, najazd, kaput. Uciułaliśmy sobie renesans jagielloński, Polacy kształcili się i wykładali na zachodnich uniwersytetach, włoskie konsorcjum dostało zlecenie na budowę rezydencji na Wawelu (za łapówki pewnie! Jakby firma piastowska, rodzima nie mogła! Renesans-śmenesans!), dorobiliśmy się już tych pomysłów na polską reformację i niezależność od Rzymu, dla którego byliśmy praktycznym przedmurzem właśnie – to przyszedł Zygmunt III Waza, ponury i uparty tradycjonalista, i wszystko to zmarnował. Próbowaliśmy po Sasach jakoś doszlusowa

