Salt Wave festiwal

Pomysłodawcy Salt Wave piszą o nim jako o „festiwalu butikowym” i pożegnaniu lata. Jest w tym swoiste mrugnięcie okiem, bo przecież każdy zna nadmorski festiwal, który lato wita – gdyńskiego Open’era. Co więcej, łatwo ocenić jego gabaryty – bardziej hurtowni niż butiku. Różnica skali nie sprawia jednak, że Salt Wave zapowiada się jako impreza niszowa. Przeciwnie – programem mogłaby przyciągnąć dużą część publiczności swojej gdyńskiej konkurencji, tyle że mniej tu światowych gwiazd. Główną wydaje się The Cinematic Orchestra – brytyjska grupa ze styku sceny jazzowej i elektronicznej, co pokazuje, że tak naprawdę Salt Wave chce się wyróżniać charakterem.

Szczegóły: saltwave.pl

Salt Wave, Lotnisko Jastarnia, Hel, 23–24 sierpnia