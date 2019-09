Dzieła Fangora biją rekordy cen na aukcjach. Skąd ta moda?

W ostatni wtorek w domu aukcyjnym Polswiss Art odbyła się nietypowa aukcja – licytowano dzieła tylko jednego twórcy. Mogłoby się wydawać, że aukcja monograficzna to pomysł ryzykowny. Ale nie w przypadku Wojciecha Fangora.

Zdążyliśmy się przyzwyczaić do aukcji komiksów , aut czy młodej sztuki, ale do zupełnej rzadkości należy organizowanie sprzedaży prac tylko jednego artysty. Margines niepowodzenia jest w tym wypadku większy i ciągnie się za tego typu licytacjami podwyższone ryzyko. Rok temu zostało podjęte przez DESA Unicum – największy polski dom aukcyjny zorganizował monograficzną aukcję Magdaleny Abakanowicz. 21 obiektów wylicytowano za przeszło 4,5 mln zł. Wniosek był jeden – warto zaryzykować.

Zabrakło za to słynnych op-artowskich kół, z których twórca jest najlepiej znany. Taki był jednak zamysł organizatorów aukcji „Fangor”. Celowo zrezygnowano z charakterystycznych obrazów olejnych, żeby pokazać go nie przez pryzmat kół, ale jako artystę totalnego – plakacistę, rysownika, wreszcie malarza – którego droga wiodła od socrealizmu do op-artu i jeszcze dalej.

Zresztą fenomen Fangora sięga daleko poza polskie granice. Nie powinno to zaskakiwać, jeśli wziąć pod uwagę, że wybitny twórca na emigracji spędził znaczną część życia. W samych Stanach Zjednoczonych mieszkał ponad 30 lat. Do Polski na stałe wrócił w 1999 r. Jego prace regularnie pojawiają się w międzynarodowych domach aukcyjnych, m.in. w Christie’s, jednym ze światowych liderów rynku aukcyjnego, gdzie przed kilkoma miesiącami zapłacono rekordową sumę za pracę żyjącego artysty .

Kolekcjoner chcący kupić choćby jedno z kół Fangora musi być przygotowany na wydatek co najmniej miliona złotych. Artysta przekracza kolejne bariery cenowe i wyznacza kierunek na rodzimym rynku, wprowadzając go na coraz wyższy pułap.

Fangor ceniony i cenny

W listopadzie 2018 r. obraz Fangora „M39” sprzedano w DESA Unicum za blisko 5 mln zł. W ten sposób ustanowiono rekord za pracę polskiego twórcy. Kilka tygodni później w Polswiss Art odbyła się aukcja, na której do zlicytowania był cykl pięciu prac z kolekcji waszyngtońskiej Gres Gallery. I zanotowano kolejny rekord. Kolekcjoner zapłacił nieco ponad 7 mln zł. W takim stylu twórca zdominował 2018 r. Od końca czerwca bieżącego roku z jego nazwiskiem wiąże się kolejny rekord – tym razem za najdroższą pracę sprzedaną online. Entuzjasta sztuki kupił przez internet obraz (oczywiście koło) za prawie 1,3 mln zł. Jedna praca wygenerowała ponad połowę (!) obrotów na tej aukcji.

Sezon na Fangora trwa i można żywić przekonanie (graniczące z pewnością), że to nie koniec rekordów mistrza op-artu. Twórca zmarł niecałe cztery lata temu. Ale chyba nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. No i co by bez niego zrobił rodzimy rynek aukcyjny?

