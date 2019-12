10 najlepszych seriali 2019 roku

Autorskie podsumowanie 2019 roku na rynku seriali.

1. Leaving Neverland, reż. Dan Reed, HBO i Channel 4.

Wstrząsająca opowieść 40-letnich dziś Wade’a Robsona i Jamesa Safechucka o dzieciństwie spędzonym z Michaelem Jacksonem, ciemnych stronach kultu gwiazd i życiu z traumą. Mistrz popu okazuje się tu także mistrzem manipulacji. I pedofilem. Trudne cztery godziny.

2. Czarnobyl, Craig Mazin, reż. Johan Renck, HBO i Sky Atlantic.

Trzymający w napięciu serial sensacyjny, katastroficzny, horror i dramat sądowy w jednym. Realia są sowieckie, ale stojąca w centrum opowieści kwestia ceny ignorowania prawdy – już współczesna.

3. Rok za rokiem, BBC One, HBO.

Najbliższe 15 lat jako ziszczenie naszych najgorszych lęków. Straszliwy urok miniserialu Russella T. Daviesa polega też na tym, że pokazane w nim wydarzenia jeszcze nie tak dawno uznalibyśmy za fantazję i antyutopię, a dziś wydają się całkiem prawdopodobne.

4. Sukcesja 2, Jesse Armstrong, HBO.

Szekspir, „Gra o tron” i „Wilk z Wall Street” w jednym, czyli świat późnego kapitalizmu z perspektywy osławionego 1 procenta.

5. Niewiarygodne, Netflix.

Wstrząsający miniserial oparty na faktach. Tytuł odnosi się do sytuacji, w jakiej stawiane są kobiety zgłaszające gwałt, do nonszalancji, z jaką podchodzi do nich policja, oraz do determinacji dwóch amerykańskich policjantek, by mimo wszystko wykryć sprawców.

6. Watchmen, HBO.

Damon Lindelof remiksuje komiks Alana Moore’a i Dave’a Gibbonsa, efektem jest dzieło dopieszczone wizualnie, pulsujące odwołaniami do popkultury, przede wszystkim zaś boleśnie trafiające Amerykę w najsłabsze miejsce – stosunki rasowe.

7. The Morning Show, Apple TV+.

Gwiazdy telewizji Jennifer Aniston, Reese Witherspoon i Steve Carrell w rolach gwiazd telewizji śniadaniowej w serialu przygotowanym na premierę platformy streamingowej. Tematem jest #MeToo i pytanie o odpowiedzialność – nie tylko sprawców. Kto jest bez winy…

8. Dolina Krzemowa 6, HBO.

Finałowy sezon walki Don Kichota branży IT o wolny, zdecentralizowany internet. Genialna satyra zyskuje na koniec mroczny ton i posmak goryczy.

9. Shtisel 1 i 2, Netflix.

Trzypokoleniowa rodzina żydowskich ortodoksów w slalomie między tradycją a nowoczesnością, głęboką wiarą a uczuciami i pragnieniami. Urok telenowelowej narracji, ciepły komizm i barwny świat współczesnego Izraela.

10. Planety, BBC Earth.

Czasem to film katastroficzny o kolizjach ciał niebieskich, czasem wielkoformatowy dramat z planetami uśmiercanymi i budzonymi do życia. Generalnie: skala kosmiczna, rozmach realizacyjny – kinowy.