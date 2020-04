Wspomnienie Barbary Rosiek, autorki słynnego „Pamiętnika narkomanki”

Planowała napisać autobiografię, ale odkładała pracę, wciąż planując inne książki. Barbara Rosiek zmarła w wieku 60 lat.

Barbara Rosiek, przyjaciółka ludzi zmarginalizowanych, z pasji i zawodu poetka i prozatorka, autorka szkolnej lektury obiegowej – „Pamiętnika narkomanki” – zmarła wczoraj rano w wieku 60 lat. Świadczyła pomoc jako psycholożka kliniczna do końca życia, choć mówiła, że już przeszła na emeryturę. Ale nie umiała odmówić wsparcia zagubionym nastolatkom, którzy wciąż czytali jej książki. Pierwsza ukazała się w 1985 r. i dała jej rozgłos, który nie ustawał.

Niekończące się pomysły na książki

„Pamiętnik narkomanki” wciąż był wznawiany, a autorka poświęciła się przede wszystkim pisaniu i pomocy drugiemu człowiekowi. Poprzez jej książki, traktujące o nałogach i chorobach psychicznych, ludzie znajdywali do niej drogę. Wydała trylogię o Ance Pióro, nastolatce skazanej na śmierć, uwikłanej w piekło rzeczywistości – jak mówiła, to aktualizacja problemu narkomanii. Uważała, że jest to bardzo potrzebny cykl (oparty na zlepkach życiorysów jej pacjentek). Liczyła, że zyska być może z czasem większy odzew niż pamiętnik, miała te książki za jeszcze lepsze. Planowała napisać autobiografię, ale odkładała pracę, wciąż planując po drodze inne książki. Mówiła, że rodzą się w niej stale nowe pomysły, że ma w głowie całe powieści.

Sprawdziła się jako psycholog, była wybitną poetką, człowiekiem obdarzonym wielką wyrozumiałością i wrażliwością, ale jej bogata, zawiła osobowość miała charakter mroczno piękny. Było to niezwykłe połączenie.

Wrażliwy umysł Barbary Rosiek

Porzuciła pracę psychologa klinicznego w szpitalu, by zupełnie oddać się pasji tworzenia. Była jednak wolontariuszką i pomagała choćby ludziom chorującym na nowotwory. Porażała ją wizja umierania w hospicjum. Niejednokrotnie była blisko śmierci.

Basia pokazywała mi niedawno zdjęcie grobu rodzinnego, zleciła, by za życia uwieczniono ją na nagrobku jako poetkę – mówiła, że jest przede wszystkim poetką. Spodziewała się lawiny krytyki po śmierci, ale ludzie ujawniają się teraz, podkreślając, ile dobra im wyświadczyła. Nie zapomnę, jak stała ze mną, poruszona, przy grobie Poświatowskiej. Pytałam ją o śmierć – bała się, że jest straszna. Widzę ją, jak wsiada ostatni raz w pociąg z Krakowa do Częstochowy, a ja się boję, bo znam jej stan zdrowia. Obiecywała, że wyjdzie z każdej opresji.

Wiedzę psychologiczną zawarła w prozie i powtarzała, że nie ma potrzeby pisania prac naukowych. Chorowałaś, ale Twój umysł nie wyzwolił się z piekła logiki i wrażliwości.

Autorka przyjaźniła się z Barbarą Rosiek