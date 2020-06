Sztuczna inteligencja na ekranie

Filmy i seriale z ostatnich lat pokazują, jak bardzo się zmieniło nasze wyobrażenie sztucznej inteligencji. Już nie jest wrogiem, ale nadzieją na nieśmiertelność.

To nie fantastyka, to rzeczywistość. W 2019 r. pochodząca z Korei Południowej Jang Ji-sung spotkała się ze swoją siedmioletnią córką Nayeon, która zmarła trzy lata wcześniej. Spotkała się w wirtualnej rzeczywistości, widząc ją – jej komputerowo wygenerowanego awatara – poprzez gogle VR. Wszystko rejestrowały kamery The Munhwa Broadcasting Corporation na potrzeby dokumentu „I Met You” – raz widzieliśmy samotną matkę na zielonym tle sceny VR, raz przenosiliśmy się do wirtualnej rzeczywistości, gdzie obok kobiety stał awatar Nayeon.