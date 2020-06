Gra „The Last of Us Part II”: obraz świata po upadku

Kadr z gry „The Last of Us Part II”.

„The Last of Us Part II” to nie tylko najważniejsza gra wideo ostatnich lat. To przede wszystkim potężny moralitet i bezlitosny obraz świata po upadku, który może wydarzyć się jutro.

Prawdopodobnie najciekawszy scenariusz w historii gier wideo. Wybitna reżyseria, jak i gra aktorska, przepisana na mowę ciała wirtualnych postaci z niespotykaną dotąd precyzją. Zaskakująca aktualność, bo przecież to obraz świata po kryzysie pandemii, a czułe zbliżenie na miłość i problemy prześladowanych osób nieheteronormatywnych okazują się mocnym kontrapunktem do cynicznej kampanii szczucia na LGBT+ w Polsce i w Rosji. Jest wiele powodów, dla których „The Last of Us Part II” przejdzie do historii jako wyjątkowe osiągnięcie interaktywnego medium, ale to nie one są najważniejsze.