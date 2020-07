Nieobecność letnich festiwali muzycznych w tegorocznym terminarzu trzeba sobie jakoś zrekompensować.

Nieobecność letnich festiwali muzycznych w tegorocznym terminarzu trzeba sobie jakoś zrekompensować. A to pobudza kreatywność. Gdański cykl koncertowy „Nowe idzie od morza do Wrzeszcza” ma pomysłową formułę z pogranicza turystyki kulturalnej. Otóż dopiero nabywcy biletów dowiedzą się, gdzie dokładnie – na terenie malowniczego gdańskiego Wrzeszcza – odbędzie się dany koncert. I zostaną w odpowiednie miejsce zaprowadzeni (z zachowaniem odpowiednich norm sanitarnych). Z góry wiadomo za to, kto wystąpi – na początek klarnecista, improwizator, a ostatnio coraz częściej twórca elektroniczny Wacław Zimpel.

Szczegóły: dowrzeszcza.pl

Nowe idzie od morza do Wrzeszcza, cykl koncertowy. Gdańsk, różne lokalizacje, co środę od 29 lipca do 26 sierpnia