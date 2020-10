Literalizm: jak dosłowność niszczy sztukę

Największą chorobą naszych czasów stał się literalizm – napisała Olga Tokarczuk w liście pożegnalnym, przygotowanym na ceremonię pogrzebową prof. Marii Janion. Ostatnie przypadki polskiej sztuki dowodzą, że to trafna diagnoza.

Nasza noblistka zdefiniowała literalizm jako tendencję do dosłowności, brak zdolności do rozumienia ironii i metafory. Jej zdaniem nie dopuszcza on jakiejkolwiek niejednoznaczności, unika osadzania dzieł czy zjawisk w szerszym kontekście. W rezultacie „niszczy zmysł piękna i sensu”, prowadzi do dogmatyzmu, nietolerancji i fundamentalizmu. Tak się złożyło, że w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z trzema przykładami wzorcowego wręcz literalizmu.

Przypadek pierwszy dotyczył pracy przygotowanej na festiwal „Utajone Miasto/Otwarte Miasto” w Lublinie.