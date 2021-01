Telewizja przetrwania

W pandemii furorę robią ciepłe skarpety, wygodny dres i comfort TV – programy, które pomagają przetrwać. Czyli jakie?

„Gambit królowej”, „Emily w Paryżu” i „Lucyfer” to najchętniej oglądane w minionym roku seriale na Netflixie, najpopularniejszej platformie streamingowej świata. Pierwszy to utrzymana w zaskakująco optymistycznym tonie i wciąż cieszącej oczy estetyce lat 60. XX w. historia sieroty, która dzięki talentowi szachowemu i pomocy dobrych ludzi pokonuje życiowe trudności i wygrywa. Serial wykreował nową modę na szachy, które stały się sportem pandemii. „Emily w Paryżu” to kolejna pogodna opowieść, tym razem utrzymana w klimacie „Seksu w wielkim mieście”.