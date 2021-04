Szczebrzeszyn bez dotacji, twórcy apelują do ministra Glińskiego

„Próbę przejęcia dorobku festiwalu przez inną organizację uważamy za sprzeczną z dobrym obyczajem i wysoce naganną” – piszą do ministra Glińskiego wybitni polscy twórcy, wśród nich Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk i Wiesław Myśliwski.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu właśnie przyznało dotacje w różnych obszarach kultury, m.in. na programy promocji czytelnictwa. Wiele z tych decyzji budzi duże emocje, przykładowo Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń nie dostała w tym roku ani grosza, choć od paru lat organizuje w Szczebrzeszynie udany i ściągający do Roztocza tłumy Festiwal Stolica Języka Polskiego. W najnowszej edycji o finansowe wsparcie na rzecz festiwalu o nazwie – uwaga – „Szczebrzeszyn Stolica Języka Polskiego” ubiegała się Fundacja Czuły Barbarzyńca. I otrzymała 140 tys. zł.

Fundacja działa przy wydawnictwie i księgarni Czuły Barbarzyńca kierowanej przez Tomasza Brzozowskiego. Za Brzozowskim ciągnie się zła sława, magazyn „Metro” przed laty ujawnił m.in., że doprowadził do upadku słynną kawiarnię w Warszawie, dwie w Krakowie, zalegał z płatnościami, pracownicy zaś twierdzili, że „codziennie ktoś dzwonił z pretensjami”. Mimo to w 2016 r. Brzozowski wygrał konkurs na prowadzenie księgarni w siedzibie stołecznego Nowego Teatru, a teraz przyznano mu sporą dotację na organizację wydarzenia, które od lat jest organizowane pod bliźniaczą nazwą. Środowisko pisze o „przejęciu dorobku” Festiwalu Stolica Języka Polskiego, a organizatorzy zapowiadają, że i tak się odbędzie.

Odwołania w sprawie dotacji można zgłaszać do 16 kwietnia. Wnioski z nadania resortu rozpatruje Instytut Książki, od 2016 r. prowadzony przez Dariusza Jaworskiego.

Twórcy w obronie Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Publikujemy w całości list twórców, pisarzy, tłumaczy, osób związanych ze szczebrzeszyńskim festiwalem i rynkiem książki w Polsce do prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury i sportu:

Szanowny Panie Ministrze,

z największym zdziwieniem dowiedzieliśmy się, że Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie nie otrzymał dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na kolejną edycję.

Pomysłodawcami i organizatorami Festiwalu od roku 2015 są dwaj rodowici szczebrzeszynianie: Piotr Duda i Tomasz Pańczyk, a Festiwal od 2016 roku organizowany był przez Fundację Sztuki Kreatywna Przestrzeń.

To oni potrafili do swojej rodzinnej miejscowości i do pobliskiego Zamościa zapraszać co roku w sierpniu znakomitych polskich pisarzy, poetów, aktorów, krytyków literackich i wydawców. Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń powołała do życia wydarzenie, które przyciągało ogromne rzesze publiczności. Stanowili ją zarówno czytelnicy ze Szczebrzeszyna i okolic, jak i turyści odwiedzający latem Roztocze.

Festiwal stał się znakomitym elementem promocji Szczebrzeszyna i regionu. Jego formuła, polegająca na organizowaniu spotkań, warsztatów (także dla najmłodszych), debat, koncertów, spektakli teatralnych i pokazów filmowych na łące nad brzegiem Wieprza, umożliwiała naturalną bliskość autorów i publiczności.

Wielu z nas niżej podpisanych było uczestnikami Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie i swoją opinię opiera na osobistym doświadczeniu.

Apelujemy do Pana Ministra o wsparcie Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń przy realizacji tegorocznej edycji Festiwalu. Fundacja otrzymywała co roku wsparcie Ministra. Niezrozumiała jest odmowa jego udzielenia w tym roku.

Niezrozumiałe jest także udzielenie dotacji innemu podmiotowi na podobne wydarzenie w Szczebrzeszynie. Podejmowaną próbę przejęcia wieloletniego dorobku Festiwalu i Fundacji przez inną organizację uważamy za sprzeczną z dobrym obyczajem i wysoce naganną.

Ze względu na wagę problemu list ten przekazujemy także opinii publicznej.

List w sprawie Szczebrzeszyna podpisali:

Wiesław Myśliwski (Honorowy Przewodniczący Rady Festiwalu Stolica Języka Polskiego)

Stanisław Baj

Joanna Bator

Marek Bieńczyk

Anna Bikont

Aleksandra Bondyra

Wojciech Bonowicz

Łukasz Borkowski

Jacek Braciak

Jerzy Bralczyk

Krystyna Bratkowska

redaktor naczelna wydawnictwa Nisza

Olga Brzezińska prezeska Fundacji Miasto Literatury

Agata Buzek

Iwo Byczewski

Sean Gasper Bye (tłumacz literatury polskiej na angielski)

Elżbieta Cherezińska

Wojciech Chmielarz

Dariusz Chojnacki

Sylwia Chutnik

Krystyna Chwin

Stefan Chwin

Beata Czajkowska (prezeska Fundacji Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ)

Agnieszka Dauksza

Jacek Dehnel

Tomasz Dostatni OP

Olga Drenda

Anna Dziewit-Meller (redaktorka naczelna Grupy Wydawniczej Foksal)

Grzegorz Frankowski

Grzegorz Gauden (członek Rady Festiwalu Stolica Języka Polskiego)

Irek Grin (przewodniczący Rady Fundacji Olgi Tokarczuk, dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury)

Mikołaj Grynberg

Magdalena Grzebałkowska

Iwona Hofman (dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, kierownik Katedry Dziennikarstwa UMCS, członek Rady Festiwalu Stolica Języka Polskiego)

Agnieszka Holland

Grzegorz Jankowicz (dyrektor programowy Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada)

Jerzy Jarniewicz

Sławomir Kalita (dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie)

Grzegorz Kasdepke

Zofia Karaszewska

Eliza Kącka

Lucyna Kirwil

Barbara Klicka

Redbad Klynstra-Komarnicki

Magdalena Kłos-Podsiadło (redaktorka naczelna Wydawnictwa Wytwórnia)

Maja Komorowska

Tomasz Kopoczyński (członek Rady Festiwalu Stolica Języka Polskiego)

Jakub Kornhauser

Rafał Kosik

Ryszard Koziołek (rektor Uniwersytetu Śląskiego)

Hanna Krall

Zofia Król

Krystyna Krynicka

Ryszard Krynicki

Aleksandra Krzanowska

Sebastian Kudas

Małgorzata Lebda

Ewa Lipska

Antonia Lloyd-Jones (tłumaczka literatury polskiej na angielski)

Mikołaj Łoziński

Stanisław Łubieński

Małgorzata Łukasiewicz

Mira Marcinów

Karim Martusewicz

Dorota Masłowska

Leszek Mądzik

Marcin Meller

Mariusz Fazi Mielczarek

Zygmunt Miłoszewski

Jarosław Minkowicz

Włodzimierz Nahorny

Anna Nehrebecka-Byczewska

Michał Nogaś

Łukasz Orbitowski

Paweł Pańta

Magdalena Parys

Marek Pasieczny

Piotr Paziński

Krystyna Piotrowska

Grażyna Plebanek

Mateusz Pospieszalski

Agnieszka Radzikowska

Maciej Robert

Anda Rottenberg

Julia Różewicz

Zyta Rudzka

Joanna Rusinek

Michał Rusinek (prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, członek Rady Festiwalu Stolica Języka Polskiego)

Barbara Sadurska

Irena Santor

Katarzyna Sienkiewicz-Kosik (współwłaścicielka wydawnictwa Powegraph)

Krzysztof Siwczyk (dyrektor programowy Festiwalu Miłosza)

Justyna Sobolewska (członkini Rady Festiwalu Stolica Języka Polskiego)

Tadeusz Sobolewski

Paweł Sołtys

Piotr Sommer (redaktor naczelny „Literatury na Świecie)

Nula Stankiewicz

Sylwia Stano

Krystyna Starczewska

Andrzej Stasiuk

Zygmunt Stępiński

Katarzyna Stoparczyk (dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Polin)

Janusz Strobel

Adam Strug

Joanna Szczepkowska

Mariusz Szczygieł

Małgorzata Szejnert

Monika Sznajderman (redaktor naczelna Wydawnictwa Czarne)

Wit Szostak

Wojciech Szot

Olga Tokarczuk

Maria Topczewska

Anna Topczewska-Kraus

Mikołaj Trzaska

Katarzyna Tubylewicz

Szczepan Twardoch

Krzysztof Varga

Adam Wajrak

Marcin Wicha

Adam Woronowicz

Ludwika Wujec

Iwan Wyrypajew

Marek Zagańczyk (prezes Wydawnictwa Próby)

Maja Zagajewska

Urszula Zajączkowska

Mariusz Zaniewski

Filip Zawada

Jerzy Zelnik

Grzegorz Zygadło (prezes Fundacji Olgi Tokarczuk)

Jakub Żulczyk

oraz

Fundacja Instytutu Reportażu