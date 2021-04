93. ceremonia wręczenia Oscarów nie będzie przypominała dotychczasowych. Ale dla artystów wywodzących się z mniejszości etnicznych i kobiet ma to być rozdanie przełomowe. Co nas jeszcze czeka?

Już sam termin gali – 25 kwietna – jest wyjątkowy. Dwumiesięczny poślizg to efekt trwającego od wiosny ubiegłego roku kryzysu. Na skutek lockdownu wiele premier przesunięto lub odwołano. W Europie i w Ameryce większość kin pozostaje zamknięta do dziś. Akademia Filmowa zmieniła więc regulamin, wydłużając czas zgłoszeń do końca lutego. Zezwoliła też, by o nagrody mogły się ubiegać filmy pokazywane wyłącznie online, pod warunkiem że miały zaplanowaną dystrybucję w kinach w 2020 r. Skutek jest taki, że rosnące w siłę serwisy internetowe zgarnęły rekordową liczbę nominacji, sam Netflix tylko 35 (historyczny rekord należy do wytwórni United Artists z 45 nominacjami zdobytymi w 1940 r.