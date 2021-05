Maj 2021: pięć książek dla młodszych czytelników

Jak co miesiąc proponujemy książki mądre, ciekawe i estetycznie wydane. Dla najmłodszych czytelników.

Mikołaj Pasiński (tekst), Gosia Herba (ilustracje), Van Dog, Harper Kids

Van Dog jest wspaniałym i niezwykle skupionym na swojej pracy artystą. Pewnego słonecznego dnia postanawia ruszyć w plener i namalować wielkie dzieło, choćby nie wiadomo co się miało wydarzyć. Zmieniają się pory dnia, wokół Van Doga toczy się niezwykle barwne życie, ale on jest zdeterminowany i nic go nie rusza. Nawet olbrzymi goryl, który wchodzi mu w kadr. Książka Pasińskiego i Herby to świetny popis fabularnej i graficznej nonszalancji. Napięcie między upartym malarzem a tętniącym życiem i dziesiątkami drugoplanowych postaci to źródło surrealistycznego humoru. No i jak to jest zrobione! Każda plansza kipi od detali i wspaniałych barw – w końcu to opowieść o sztuce.