Aby dostać stypendium czy grant, artyści są w stanie przemeldować się kilka razy w ciągu miesiąca, zapłacić podatek w mieście, w którym nigdy nie byli, a nawet namalować portret wójta gminy, o której nigdy przedtem nie słyszeli.

To miał być reportaż ku pokrzepieniu serc. O tym, jak władze centralne i samorządowe wspierają artystów poturbowanych przez pandemię, rozdzielając hojną ręką stypendia twórcze. W czasie lockdownu pojawiło się ich więcej niż kiedykolwiek, co chwila ogłaszane są nowe programy, konkursy, granty kulturalne, dodatkowe kwoty i nadprogramowe nabory. Wszystko po to, by twórcy – zamiast się załamywać – mogli rozwinąć skrzydła.

Przy włączonym mikrofonie malarze, pisarze i kompozytorzy mówią z przejęciem o szansach, które dają im w tym trudnym czasie stypendia i konkursy.